Банок для варенья не хватит: чем подкормить клубнику, чтобы получить завидный урожай

Цены на клубнику в этом сезоне не радуют. Зато можно вырастить вкусную ягоду на собственных грядках.
Но чем подкормить клубнику, чтобы получить достойный урожай? Разберемся вместе с экспертами.
Садовый блогер, эксперт по органическому садоводству
Подготавливаем клубнику
Всеми любимая клубника очень любит внимание. И с наступлением тепла пора ей заняться вплотную.
Начинаем с осмотра кустиков и удаления больных, сухих и подозрительных листочков. Хорошо реагирует клубника на рыхление. Почва за зиму уплотнилась, и процедура даст приток воздуха корешкам.
Если на грядке осталась старая мульча, удалять ее необязательно, ведь обычно ее остается мало, надо будет слой увеличивать. Но перед мульчированием надо хорошо грядку пролить.
Варианты удобрения
Есть три варианта подкормок.
Долговременная. Мульчируем каждый кустик перегноем, компостом или биогумусом (биогумуса берем в два раза меньше). Питание в этом случае будет поступать постепенно, и нет опасности «перекормить» ягоду, что гораздо хуже, чем недокормить.
Подкормки под корень очень любят все садоводы, поскольку у нас уже выросла трава и приготовить «бродилку» совсем нетрудно. Берем 2/3 части ведра зеленой травы (можно с корнями), добавляем стакан золы, для брожения можно добавить корочку хлеба или немного сахара, несколько дней — и удобрение готово. Разбавляем его в соотношении 1:10 и поливаем клубнику. С этой же целью хорошо использовать биогумус (по инструкции на упаковке).
Подкормки по листочкам. Та же «бродилка», но в два раза меньшей концентрации.
После подкормки очень желательно клубнику замульчировать, чтобы сохранить влагу и уберечь почву от перегрева. Идеально для мульчи использовать солому и хвойный опад.
«Все рекомендации соответствуют органическому подходу в садоводстве. Я не использую химически синтезированных удобрений, поскольку на даче мы можем себе позволить выращивать экологически чистый урожай», — подытоживает Ирина Корсакова.
Эксперт, кандидат сельскохозяйственных наук, 35 лет научно-производственного опыта, автор научных статей, книг
Что делать осенью
После завершения плодоношения клубники осенью я советую провести прополку и посеять в междурядья сидераты: рапс озимый или горчицу белую. Вокруг кустов я сыплю перепревший навоз, можно биогумус.
Все это даст необходимое питание клубнике для формирования урожая на следующий год в течение всего периода плодоношения. Ранней весной корневая система растений возьмет необходимое питание, и завяжутся цветочные почки — наш будущий урожай.
Применение сидератов позволит вам:
снизить инфекционный фон в почве (это один из эффективных биоспособов профилактики болезней растений);
увеличить плодородие почвы (гумус и микроэлементы);
снизить засоренность участка сорняками;
улучшить механический состав почвы.