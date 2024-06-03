Банок для варенья не хватит: чем подкормить клубнику, чтобы получить завидный урожай

Долговременная. Мульчируем каждый кустик перегноем, компостом или биогумусом (биогумуса берем в два раза меньше). Питание в этом случае будет поступать постепенно, и нет опасности «перекормить» ягоду, что гораздо хуже, чем недокормить.

Подкормки под корень очень любят все садоводы, поскольку у нас уже выросла трава и приготовить «бродилку» совсем нетрудно. Берем 2/3 части ведра зеленой травы (можно с корнями), добавляем стакан золы, для брожения можно добавить корочку хлеба или немного сахара, несколько дней — и удобрение готово. Разбавляем его в соотношении 1:10 и поливаем клубнику. С этой же целью хорошо использовать биогумус (по инструкции на упаковке).