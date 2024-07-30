Кошку или собаку? Какое животное заводить после 60 лет, чтобы прожить дольше

Одиночество разрушает как физическое, так и психическое здоровье. Например, корейские ученые выяснили, что даже прием пищи в одиночку может быть опасен: он повышает риск развития болезней сердца. Более того, если у человека нет близких людей, с кем можно поделиться, он изолирован, то его организм постоянно находится в стрессе, говорят ученые Гарварда. Эксперты даже пришли к выводу, что одиночество вредит нашему здоровью как полпачки сигарет в день! Все это отнимает годы жизни даже у тех, кто придерживается принципов правильного питания и занимается спортом.