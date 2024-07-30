Кошку или собаку? Какое животное заводить после 60 лет, чтобы прожить дольше

Человек — существо социальное, поэтому на протяжении всей жизни ему необходимо общение, говорят ученые. В молодости такая проблема вряд ли возникает: новая работа, учеба, смены компаний обеспечивают новыми знакомствами. Однако чем человек старше, тем меньше социальных связей у него становится. С выходом на пенсию некоторые и вовсе перестают выходить из дома каждый день, круг общения становится все меньше и меньше.
Одиночество разрушает как физическое, так и психическое здоровье. Например, корейские ученые выяснили, что даже прием пищи в одиночку может быть опасен: он повышает риск развития болезней сердца. Более того, если у человека нет близких людей, с кем можно поделиться, он изолирован, то его организм постоянно находится в стрессе, говорят ученые Гарварда. Эксперты даже пришли к выводу, что одиночество вредит нашему здоровью как полпачки сигарет в день! Все это отнимает годы жизни даже у тех, кто придерживается принципов правильного питания и занимается спортом.
Как домашние животные помогают продлить жизнь
Ученые из Шанхайского университета
Для своей работы немецкие ученые использовали данные исследования «Старость в Германии». Всего они проанализировали медицинские карты 2867 пожилых мужчин и женщин. Сбор данных проводился через Кельнский университет и включал в себя письменные ответы добровольцев, а также телефонные разговоры.
Всех участников разделили на пять групп:
у кого не было домашних животных;
у кого была только собака;
у кого была только кошка;
у кого было другое домашнее животное (например, попугай);
у кого были два домашних животных (допускалась любая вариация, включая кошку и собаку).
После анализа эксперты пришли к выводу: люди, у которых была как минимум одна собака (или только собака) в разы реже страдали от одиночества. У этих участников также реже всего диагностировали депрессию и другие проблемы с ментальным здоровьем.
Аналогичной связи эксперты не выявили у владельцев кошек. Также не было таких явных преимуществ и у тех, кто держал других домашних питомцев. Исследователи полагают, что собака может стать настоящим спасателем от одиночества и действительно помогает продлить своему хозяину жизнь.
Психолог, доктор философских наук, член Королевского научного общества
«Почему же собака может принести столько пользы? Дело в том, что эти животные — максимально социальные существа. Они требуют от хозяина постоянного внимания, заботы и всегда готовы к общению. Кроме того, собаку необходимо ежедневно выгуливать, а это не только физическая нагрузка, но еще и повод познакомиться с соседями и новыми людьми», —
Забота о собаке может дать пожилым людям новую цель и развить чувство ответственности. Более того, владельцы часто разговаривают со своими животными точно так же, как с маленькими детьми. Все это повышает настроение.
Кроме того, собаки могут оказывать эмоциональную поддержку. Эти животные тонко чувствуют человека, поэтому всегда готовы быть рядом в трудную минуту и даже могут всеми способами стараться поднять настроение хозяина. Именно поэтому из собак получаются прекрасные терапевты, которые работают в клиниках и домах престарелых, заключил психолог.
Кстати
Ранее ученые из Токийского университета выяснили, что песики любой породы снижают риск развития деменции у пожилых людей на 40% по сравнению с людьми без животных. Суть в том, что уход за собакой — это определенная активность: прогулки, общение с другими людьми, физические упражнения. Это отлично тренирует мозг. Подробнее — ЗДЕСЬ.