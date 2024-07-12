Удар по желудку: диетолог Мещерякова назвала 4 ошибки в употреблении арбуза и дыни

Как устроить разгрузочный день на арбузе или дыне

По словам диетолога, если нет проблем с почками, ЖКТ и других противопоказаний, разгрузочный день в виде монодиеты из арбуза или дыни — хороший и безопасный вариант.

«Проходят такие дни легко и без стресса для организма. Нет ощущения голода и жажды, снижается отечность, восполняются микроэлементы и витамины», — говорит Татьяна Мещерякова.

Вот 2 главных правила, как провести разгрузочный день без вреда для здоровья:

Ешьте чаще (до 4–5 раз в день), но меньше (не более 200–300 граммов за один прием). Устраивайте разгрузочные дни не чаще, чем раз в 2–3 месяца.

Однако не рассчитывайте, что арбузные дни помогут почистить почки.