Удар по желудку: диетолог Мещерякова назвала 4 ошибки в употреблении арбуза и дыни

Главный спонсор арбузов в России Астраханская область уже начала сбор ранних арбузов. Вот-вот начнется арбузно-дынный сезон, хотя импортные бахчевые давно лежат на прилавках.
Арбузы и дыни очень полезны, но при неправильном употреблении могут привести к серьезным осложнениям.
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
Не смешивайте их
«Арбуз содержит целый спектр микроэлементов и витаминов в органической форме: магний, калий, кальций, цинк, железо, медь, кобальт, йод, а также витамины С, А, группу В, фолиевую кислоту, — рассказывает диетолог Татьяна Мещерякова.
Дыни также богаты микроэлементами (калий, кальций, натрий, магний, сера, цинк, железо, йод) и витаминами А, С, Е, группой В, в том числе, фолиевой кислотой».
Но чтобы все полезное лучше усвоилось, врач советует не смешивать эти два продукта. Сегодня ешьте арбуз, завтра — дыню.
Не увлекайтесь
Многие думают, что в арбузе и дыне одна вода, поэтому есть их можно сколько угодно. Однако диетолог рекомендует употреблять в день не более 400–500 граммов бахчевых. Иначе есть риск перегрузить желудок.
«В арбузе и дыне много клетчатки и жидкости, быстро наполняющих желудок. Объемная масса грубой клетчатки, которую нужно усвоить — весомая нагрузка для желудка и кишечника», — говорит Татьяна Мещерякова.
Увлекшись, можно заработать чувство тяжести, распирания или давления на ближайшие органы: поджелудочную железу, печень и легкие.
«Неприятные вздутие, газообразование и расстройство пищеварения — самые популярные симптомы переедания арбузом и дыней», — предупреждает диетолог.
Не ешьте вечером
Арбуз и дыню лучше есть в первой половине дня, впрочем, как и все остальные фрукты и ягоды. Идеальное время — промежуток между завтраком и обедом.
«Вечером прием арбуза и дыни лучше отложить — он вызывает скачок сахара и нарушает ночной сон», — говорит врач.
Не ешьте после мяса и молока
Как бы ни хотелось съесть арбуз или дыню после порции шашлыка, гоните эти мысли подальше.
«Для усвоения и переваривания мяса нужно не меньше 3–4 часов, а арбузу и дыне хватит 30 минут. Однако последние не переварятся, пока желудок не переработает мясо. И это приведет к активному брожению арбуза или дыни в желудке, — предупреждает Татьяна Мещерякова.
Поэтому сочетать эти продукты с белками, в том числе мясом и молоком, очень нежелательно.
Употребляйте дыню и арбуз не в качестве десерта, а как отдельный перекус: через 1,5–2 часа после основного приема пищи или за 1,5–2 часа до следующего приема.
При каких болезнях нельзя есть арбузы и дыни:
колиты;
болезнь Крона;
гастрит;
синдром раздраженного кишечника;
заболевания почек, особенно при наличии камней;
сахарный диабет;
метаболический синдром.
«Несмотря на малую калорийность, средняя порция арбуза или дыни может содержать около 25 граммов простых углеводов. Поэтому при метаболическим синдроме или сахарном диабете от этих продуктов стоит отказаться», — комментирует врач.
Как устроить разгрузочный день на арбузе или дыне
По словам диетолога, если нет проблем с почками, ЖКТ и других противопоказаний, разгрузочный день в виде монодиеты из арбуза или дыни — хороший и безопасный вариант.
«Проходят такие дни легко и без стресса для организма. Нет ощущения голода и жажды, снижается отечность, восполняются микроэлементы и витамины», — говорит Татьяна Мещерякова.
Вот 2 главных правила, как провести разгрузочный день без вреда для здоровья:
Ешьте чаще (до 4–5 раз в день), но меньше (не более 200–300 граммов за один прием).
Устраивайте разгрузочные дни не чаще, чем раз в 2–3 месяца.
Однако не рассчитывайте, что арбузные дни помогут почистить почки.
«Если человек ежедневно пьет достаточное количество воды (не менее 30 мл на 1 кг веса), то необходимости в каком-то „промывании“ нет, — объясняет врач. — Если же это норма не выполняется — даже обильное количество жидкости, содержащееся в арбузе, за один раз не поможет».