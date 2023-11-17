Простой тест с листом бумаги покажет, есть ли блохи у вашего питомца

«Обычно препараты для обработки одновременно борются и с блохами, и с клещами. Обратите внимание при выборе средства, чтобы оно убивало не только само насекомое, но и его личинки , — советует эксперт. — В обработке нуждаются и квартиры на первых этажах, а также частные дома. Частота обработки зависит от средства. Например, некоторые препараты предотвращают появление новых блох и пылевых клещей из яиц и личинок в течение шести месяцев и уничтожают взрослых блох на срок до одного месяца после применения».