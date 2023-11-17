Простой тест с листом бумаги покажет, есть ли блохи у вашего питомца

Чума, туляремия, крысиный сыпной тиф, псевдотуберкулез, бруцеллез и глисты — вот неполный список болезней, которые переносят блохи. Причем заразить могут как питомца, так и его хозяина.
«Самые распространенные места обитания блох — подвалы и первые этажи многоквартирных домов, — рассказывают специалисты Роспотребнадзора. — Оттуда насекомые могут самостоятельно, на животных или ногах людей расселяться по другим помещениям. В квартиры блох чаще всего заносят после выгула домашние животные».
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
Сколько живет блоха
«Длительность жизненного цикла блохи может колебаться от 12-14 дней до нескольких месяцев, — рассказывает ветеринар Лидия Лисичкина. — При неблагоприятных условиях насекомое способно выжить в стадии кокона более года. Поэтому от блох сложно окончательно избавиться, всегда есть „резервная армия“ насекомых в виде куколок, которая ждет своего часа».
Какое-то время блоха может жить и вне тела животного. Здесь многое зависит от влажности окружающей среды.
«При существенной влажности (не ниже 80%) и высокой температуре (22-29 °С) более 62% блох выживают во внешней среде в течение двух месяцев, — приводит данные исследований эксперт. — А вот мороз блохи пережить не могут. На любой стадии жизненного цикла при температуре 1 °C блохи погибают в течение пяти дней. Но это происходит только в уличных условиях. В теплых парадных и квартирах заражение паразитами возможно круглый год».
Легко ли найти блох на питомце
«Если на животном нет большого количества блох, малое число насекомых может долго оставаться незамеченным, — комментирует Лидия Лисичкина. — Блох очень сложно обнаружить у кошек, которые известны своей чистоплотностью. Вылизываясь, кошки устраняют со своей шубки все следы пребывания блох».
Поэтому владельцы животных очень удивляются, когда ветеринар обнаруживает у питомца аллергию на слюну блохи. Ведь блох, казалось бы, не видно.
«Еще одно заблуждение: если у животного есть блохи, значит, кусать будут и хозяина. Но это совсем необязательно, — предупреждает ветеринар. — Даже наоборот: блохи будут кусать человека в крайнем случае, когда их очень много или если у них нет другого предпочитаемого источника пищи — собаки или кошки».
Кусают человека в основном только что вылупившиеся из куколки блохи. Причем насекомые могут насыщаться на человеке, но не оставаться на его теле. Шерстный покров собак и кошек при нормальных условиях блохи не покидают.
6 признаков, что у животного блохи
«Эктопаразиты живут на поверхности тела животных. Некоторые из них — причина кожных болезней, — говорит наш эксперт. — Можно подозревать наличие блох, если появляются:
алопеции (очаговые или генерализованные облысения);
зуд (от умеренного до очень сильного);
покраснения, эрозии, корочки;
папулы/пустулы (прыщики);
излишнее количество перхоти;
беспокойное поведение животного.
Так проявляются блошиная инвазия (когда блох много и их видно на животном) или блошиный аллергический дерматит. А вот аллергию на слюну блохи можно не заметить, но при укусе запускается аллергическая реакция».
Простой тест, как проверить питомца на блох
Раскладываем на полу белый лист бумаги. Ставим питомца на бумагу и расчесываем его против шерсти. А потом внимательно осматриваем все, что упало на бумагу.
«Такой лайфхак действительно работает. Главное, не спутать соринки на шерсти с блошиными фекалиями», — комментирует ветеринар.
Как вывести блох у питомца
Лечить животное от блох нужно комплексно:
использовать лечебные шампуни;
проводить обработку питомца от паразитов специальными спреями;
обрабатывать квартиру.
«Обычно препараты для обработки одновременно борются и с блохами, и с клещами. Обратите внимание при выборе средства, чтобы оно убивало не только само насекомое, но и его личинки, — советует эксперт. — В обработке нуждаются и квартиры на первых этажах, а также частные дома. Частота обработки зависит от средства. Например, некоторые препараты предотвращают появление новых блох и пылевых клещей из яиц и личинок в течение шести месяцев и уничтожают взрослых блох на срок до одного месяца после применения».