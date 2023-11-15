Секрет долголетия: 3 простых способа продлить жизнь своей собаке

«Собака-долгожитель Боби ела ту же еду, что и его хозяева, — рассказывает Жаклин Бойд. — Но у собаки и человека разные потребности в питании. И иногда та пища, что едят люди, для животных может быть опасной. Даже если постараться и готовить псу отдельно, в такой еде не будет всех нужных животному питательных веществ.