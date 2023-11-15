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Секрет долголетия: 3 простых способа продлить жизнь своей собаке

Каждый, у кого есть собака, понимает, что ему, скорее всего, придется пережить своего питомца. Но в наших силах продлить жизнь домашнему животному. Как надо ухаживать за псом, чтобы он прожил как можно дольше?

15 ноября 20231
собака долголетие
Источник:

iStockphoto

Недавно в Португалии умерла самая старая собака в мире. Пес Боби, рекордсмен из Книги Гиннесса, прожил 31 год, при том, что среднестатистическая крупная собака доживает в среднем примерно до 10-13 лет. Правда, мелкие породы стареют медленнее, поэтому живут дольше — до 14-16 лет.

По человеческим меркам Боби прожил аж 200 лет, и это звучит просто невероятно. Появились даже предположения, что возраст собаки явно завышен или просто хозяева искренне заблуждались на этот счет.

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Необычное долголетие

Почему Боби стал долгожителем? На этот вопрос нет очевидного ответа, но есть предположения. О них говорит преподаватель зоотехники из Университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд, пишет издание SciencAlert.

«Этот пес жил в сельской местности, был относительно свободен в своих перемещениях, — рассказывает эксперт. — Полагаю, что необычное долголетие собаки и объясняется таким образом жизни».

Жаклин отмечает, что окончательно разобраться в вопросах старения как собак, так и людей еще только предстоит ученым будущего. Пока же мы знаем лишь о факторах долголетия.

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Что поможет собаке прожить дольше

1. Правильное питание

«Собака-долгожитель Боби ела ту же еду, что и его хозяева, — рассказывает Жаклин Бойд. — Но у собаки и человека разные потребности в питании. И иногда та пища, что едят люди, для животных может быть опасной. Даже если постараться и готовить псу отдельно, в такой еде не будет всех нужных животному питательных веществ.

Для собак важны антиоксиданты в пище. Они способствуют выработке энергии, способствуют обучению и полезны для мозга.

«Собаки должны получать витамины С и Е, альфа-липоевую кислоту и L-карнитин, что есть в мясе и субпродуктах. Этими добавками обычно обогащают готовые корма для собак, — говорит эксперт. — Важно выбирать качественные, где есть все питательные вещества».

2. Физическая активность

Многие исследования подтверждают, что собаки, живущие на природе, в сельской местности, а также крупные собаки более активны, чем их мелкие и городские собратья. Кстати, есть данные, что больше двигаются собаки, владельцы которых — пожилые люди.

«Прогулка — это простой способ поддержать здоровый вес тела у собак и их хозяев, — признает Жаклин Бойд. — Но надо учитывать возраст, размер, породу, здоровье и другие особенности питомца. Они влияют на рекомендованную степень активности.

Например, колли и спаниелям по определению надо много и часто гулять, а мопсы будут рады и коротким вылазкам из дома.

«В любом случае прогулки очень полезны, они делают собаку счастливее, а это мощный фактор, продлевающий жизнь», — объясняет эксперт.

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3. Нормальный вес

«Ученые доказали, что употребление меньшего количества калорий и отсутствие лишнего веса связаны с увеличением продолжительности жизни как у собак, так и у людей», — говорит Жаклин Бойд.

К слову, долгожитель Боби, судя по фотографиям, был далеко не «худышем». Его вес явно больше, чем должен быть у здорового пса его размера.

«Многие хозяева, к сожалению, даже не понимают, как должна выглядеть здоровая, стройная собака, — отмечает эксперт. — На самом деле у собаки должна быть четкая линия талии, подтянутый живот, заметны ребра. Узнать подробнее о правильной физической форме вашего животного можно в Сети — есть много ресурсов, посвященных конкретным породам собак».

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Важно качество жизни

Ветеринары, в свою очередь, обращают внимание, что стремиться продлить жизнь своей собаке любой ценой — не самая лучшая тактика. Сами животные совсем не стремятся стать долгожителями. Они наслаждаются настоящим моментом и хотят быть счастливыми каждый день. Качество и счастье в жизни животного гораздо важнее ее продолжительности.

Автор текста:Анна Майская
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