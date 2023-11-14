Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» регулярно проводит проверки качества продуктов, продаваемых в крупных сетевых магазинах Петербурга. На этот раз общественники изучили состав 10 образцов сливочного масла разных торговых марок, отправив их на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Результат снова не обнадеживает: в семи пачках оказалось вовсе не натуральное сливочное масло, а суррогат. Причем в шести из них не обнаружили ни капли молочного жира.
«На полках супермаркетов немало брендов натурального масла, выработанного из коровьего молока, и его значительно больше, чем фальсификата. Однако подделок также немало, и их количество с каждым годом только растет. Потребителей от фальсификата не защищает даже введенная пару лет назад обязательная маркировка молочной продукции специальным цифровым кодом, который еще называют «Честным знаком», — сказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий, отметив, что «Честный знак» стоит на всех семи пачках сливочного масла, признанных ФГБУ «ВНИИЗЖ» фальсификатом.
Масло без молочного жира
Согласно
Итак, вот список тех, кто провалил последнюю экспертизу общественников.
Масло сливочное «Традиционное», 82,5%, ТМ «АкМай» (ООО «АкМай», Республика Татарстан). Молочного жира в жировой фазе этого образца было не более четверти, остальное — немолочные жиры. По словам общественников, такой жировой состав характерен не для сливочного масла, а для растительно-сливочного спреда. Кроме всего прочего, этот образец имел низкую термоустойчивость и плохую органолептику — выраженный запах ванилина и привкус растительного жира.
Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», 82,5% (ООО «ВОСХОД», Московская обл.). В нем совсем не оказалось молочного жира, зашкаливала влага (33,1% вместо нормы не более 16%), а массовая доля жира не превышала 64,8%. Сам продукт имел низкую термоустойчивость, был представлен мягкой, мажущейся, липкой массой с привкусом растительного жира.
Масло сливочное «Традиционное» соленое, 82,5% (ООО «Лидское молоко», Московская обл.). В этом масле ревизоры тоже не нашли молочного жира, а его консистенция оказалась недостаточно плотной, слоистой, с липкой поверхностью. Кроме выраженного запаха ванилина специалисты отметили соленый вкус и полное отсутствие привкуса пастеризации. Массовая доля жира оказалась всего 59%, а массовая доля влаги — 37%.
Масло сладко-сливочное несоленое традиционное ТМ «Сливочная страна», 82,5% (ООО «Сливочная страна», Московская обл.). Этот образец был тоже без молочного жира, имел выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус. Массовая доля жира оказалась всего 67,7%, а массовая доля влаги — 27,6%.
Масло традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, ТМ «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курск). В нем тоже не было молочного жира от слова «совсем». Также были отмечены нехарактерные для сливочного масла вкус и запах, выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус без привкуса пастеризации. Массовая доля жира составила 71,1%, а массовая доля влаги — 26,4%.
Масло традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, ТМ «Maito Joki» (ООО «Молочные берега», Курск). Согласно результатам экспертизы, оно тоже без молочного жира, с выраженным привкусом растительного жира. Массовая доля жира оказалась 70,1%, а массовая доля влаги — 27,3%. По виду эксперты описали его как недостаточно плотную и рыхлую массу.
Масло традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, ТМ «Вологодские традиции» (ООО «Молпак», Тульская обл.). И тоже без молочного жира. Проводившие испытание специалисты отметили, что у него был выраженный запах ванилина и привкус растительного жира. Массовая доля жира составила 70,2%, а массовая доля влаги — 27,7% вместо нормы не более 16%.
Сливочное, но с запахом и привкусом
Согласно протоколам испытаний, только три образца были полностью изготовлены из коровьего молока, то есть, как и полагается, без применения растительных жиров. Однако и к ним у экспертов нашлись замечания.
Так, при органолептической оценке масла сливочного фасованного ТМ «Laime», 82,5% (ООО «Производственная компания «Фабрика», Санкт-Петербург) специалисты отметили «выраженный запах масляной кислоты и выраженный сырный привкус, нехарактерные для сливочного масла».
Другой образец — масло сливочноо ТМ «Хозяйство Васильевой А.В.», 82,5% (ООО «Старорусское молоко», Новгородская обл.) имело недостаточно плотную, рыхлую и пористую консистенцию, а также слабовыраженный сливочный вкус и запах.
Третий образец — масло сливочное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Васильково поле» (ОАО «Мытищинской молочный завод», Московская обл.) эксперты описали как мягкую липкую массу с выраженным запахом ванилина и приторно-сладким вкусом, но без положенного привкуса пастеризации.