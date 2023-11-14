Масло сливочное «Традиционное», 82,5%, ТМ «АкМай» (ООО «АкМай», Республика Татарстан). Молочного жира в жировой фазе этого образца было не более четверти, остальное — немолочные жиры. По словам общественников, такой жировой состав характерен не для сливочного масла, а для растительно-сливочного спреда. Кроме всего прочего, этот образец имел низкую термоустойчивость и плохую органолептику — выраженный запах ванилина и привкус растительного жира.

Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», 82,5% (ООО «ВОСХОД», Московская обл.). В нем совсем не оказалось молочного жира, зашкаливала влага (33,1% вместо нормы не более 16%), а массовая доля жира не превышала 64,8%. Сам продукт имел низкую термоустойчивость, был представлен мягкой, мажущейся, липкой массой с привкусом растительного жира.

Масло сливочное «Традиционное» соленое, 82,5% (ООО «Лидское молоко», Московская обл.). В этом масле ревизоры тоже не нашли молочного жира, а его консистенция оказалась недостаточно плотной, слоистой, с липкой поверхностью. Кроме выраженного запаха ванилина специалисты отметили соленый вкус и полное отсутствие привкуса пастеризации. Массовая доля жира оказалась всего 59%, а массовая доля влаги — 37%.

Масло сладко-сливочное несоленое традиционное ТМ «Сливочная страна», 82,5% (ООО «Сливочная страна», Московская обл.). Этот образец был тоже без молочного жира, имел выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус. Массовая доля жира оказалась всего 67,7%, а массовая доля влаги — 27,6%.

Масло традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, ТМ «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», Курск). В нем тоже не было молочного жира от слова «совсем». Также были отмечены нехарактерные для сливочного масла вкус и запах, выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус без привкуса пастеризации. Массовая доля жира составила 71,1%, а массовая доля влаги — 26,4%.

Масло традиционное сладко-сливочное несоленое, 82,5%, ТМ «Maito Joki» (ООО «Молочные берега», Курск). Согласно результатам экспертизы, оно тоже без молочного жира, с выраженным привкусом растительного жира. Массовая доля жира оказалась 70,1%, а массовая доля влаги — 27,3%. По виду эксперты описали его как недостаточно плотную и рыхлую массу.