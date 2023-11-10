Не награда, а смерть: ветеринар предупредила об опасности популярного лакомства для питомцев

Кожу животного, той же коровы или свиньи, можно разделить на два слоя: первый идет на изготовление одежды и обуви, а второй — на лакомства питомцам. И вот та часть, которая вся в шерсти и грязи, проходит сложную обработку, прежде чем стать «косточкой из жил».