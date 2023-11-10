Не награда, а смерть: ветеринар предупредила об опасности популярного лакомства для питомцев

Чтобы собака была здоровой и прожила как можно дольше, необходимо следить за ее рационом. Некоторые хозяева выбирают кормить пса «натуралкой» — мясом, овощами и крупами, кто-то же покупает специальный корм. Оба варианта хороши, но если вы предпочитаете брать готовый сухой продукт, то обязательно смотрите на состав: там должно быть мясо, овощи и витамины.
В качестве поощрения питомцам также покупают различные лакомства. И вот здесь кроется главная ошибка — полагать, что все они не нанесут ущерб здоровью. Так, крайне популярны кости из жил, от которых точно надо отказаться.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Шок-контент: никаких жил в составе таких костей нет! Все подобные продукты сделаны из сыромятной кожи», — предупреждает ветеринарный врач.
Кожу животного, той же коровы или свиньи, можно разделить на два слоя: первый идет на изготовление одежды и обуви, а второй — на лакомства питомцам. И вот та часть, которая вся в шерсти и грязи, проходит сложную обработку, прежде чем стать «косточкой из жил».
Шкуры замачивают в щелочных растворах или в растворе сульфида натрия, который токсичен. Это помогает убрать все лишнее — шерсть и грязь.
Дальше шкуру разделяют на две части. Чтобы убрать запах и добиться нейтрального цвета, кожу погружают в отбеливатель и другие химические растворы.
Чтобы лакомство вкусно пахло, в него добавляют много красителей и ароматизаторов.
Что в итоге? Токсичный раствор + отбеливатель + химия + красители + ароматизаторы = кость из жил.
«Такая кость стоит около двухсот рублей, что крайне выгодно. Питомец будет жевать ее неделями. Но разве натуральный продукт можно есть так долго, учитывая, что с куском мяса собака управится за минуту?» — говорит ветеринар.
Исследования сыромятной кожи показали, что все этапы очищения, расслоения, отбеливания и прихорашивания не прошли бесследно. Вот что еще можно найти в составе:
мышьяк;
соли хрома;
ртуть;
формальдегид;
свинец;
канцерогены;
запрещенные консерванты.
Важно отметить, что такие лакомства могут привести к удушью и кишечной непроходимости.
«Под действием слюны эти твердые косточки приобретают скользкий, липкий вид. Они прилипают везде и всюду — к небу, зубам, деснам, могут закрыть проход дыхательных путей и пищевода. Это похоже на ириску, только очень опасную и огромную», — говорит врач.
Поэтому внимательно читайте состав. Даже безобидные чипсы для собак могут содержать сыромятную кожу. Если вы видите, что она указана в списке, смело убирайте лакомство куда подальше.
Питомцев можно и нужно баловать, особенно когда вы занимаетесь дрессировкой. Пищевая мотивация — самая сильная, она зачастую уступает игровой. Для поощрения выбирайте корм или проверенные натуральные лакомства. Например, это может быть сухое говяжье легкое от надежного поставщика.