Нужно постараться вынуть застрявший предмет. Для этого в пасть собаки можно залезть и постараться вытащить корм, кость или инородное тело.

С большой осторожностью попробовать вытащить инородное тело с помощью длинного пинцета или зажима, не протолкнув его дальше. Не пытайтесь доставать руками, если не разомкнуты и не зафиксированы верхняя и нижняя челюсти! Животное, находясь в стрессе, будет смыкать челюсти с большой силой, кусая все, что окажется в его пасти, даже руку хозяина.

Если сделать это не удается, можно попробовать нащупать инородный предмет в гортани. Подталкивая его снизу, нужно постараться продвинуть его вверх в глотку, чтобы пес смог выплюнуть то, что проглотил.

Иногда застрявший кусок удается в буквальном смысле выбить из пса. Для этого некрупное животное берут за задние лапы, поднимают и одновременно сжимают нижние ребра. Иногда полезно и похлопать по спине.