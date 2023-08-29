От рациона собаки зависит очень многое: ее вес, состояние здоровья, внешний вид, готовность заниматься с хозяином, послушание. Многие владельцы так сильно любят своих питомцев, что дают им все, что те попросят. Ну как можно отказать этой милой мордашке?
Но есть четкое правило: со стола собаку кормить нельзя. У животного должен быть свой рацион, только так оно проживет долгую и, самое главное, здоровую жизнь.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
«В практике часто сталкиваюсь с тем, что владельцы не ограничивают питомца в еде — сколько хочешь, столько и ешь. Это неправильный метод кормления. Во-первых, у собаки будет отсутствовать мотивация во время дрессировки. Во-вторых, часто проявляются проблемы с ЖКТ. В-третьих, собаки чаще страдают ожирением», — говорит Лидия Лисичкина.
Как кормить щенков
Переизбыток энергии (калорийности) в корме у щенков идет не в жировые отложения, а в форсированный рост. И если для собачки мелкой или средней породы это будет некритично, то крупным и гигантским собакам расти быстро противопоказано. При слишком быстром росте щенки таких пород в итоге могут иметь проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Поэтому запомните одно простое правило: до 4 месяцев кормим 4 раза в день, с 4 до 6 месяцев — 3 раза, а начиная с полугода уже можно переходить на двухразовое кормление.
«Потребности в кальции и фосфоре у щенков выше, чем у взрослых собак. Но помните, что до 6 месяцев всасывание кальция у малышей не регулируется, то есть он усваивается весь, а переизбыток кальция ничуть не лучше, чем его недостаток», — говорит эксперт.
После того как щенок достигнет 50% от предполагаемого взрослого веса, его потребности в энергии начнут снижаться. Именно в этот период у него формируются привычки. Не хочет есть корм, и вы посыпаете его сыром? Готовьтесь к тому, что в итоге получите взрослую собаку, которая устраивает голодовки и манипулирует вами.
Еще один важный нюанс: не нужно стоять над щенком и уговаривать его поесть. Кормить с руки тоже не стоит, за исключением тренировочного процесса.
«Также не стоит отнимать у щенка миску, пока он не поел. Не важно, на каком типе питания находится ваш питомец, в любом случае нормы потребления корма или „натуралки“ нужно рассчитывать индивидуально, беря во внимание увеличение веса, породу», — говорит эксперт.
Взрослые и пожилые собаки
Оптимальный вариант для взрослой собаки — это двухразовый прием пищи.
В первый раз собаку нужно покормить утром до прогулки. Перерыв между приемами пищи составляет примерно 9-11 часов. Следовательно, второе кормление должно быть вечером около 18 часов. Нежелательно переводить питомца на одноразовое питание: ему точно будет не хватать одной порции еды в день.
Что касается пожилых собак, то почтенный возраст наступает после 8 лет у крупных пород и после 10 — у мелких.
Что меняется с возрастом?
Снижается физическая активность.
Происходит снижение остроты чувств.
Происходят изменения в системах органов.
Снижается потребность в энергии.
Часто проявляются заболевания десен, потеря зубов.
Как кормить?
Суточную еду делить на 2-3 порции.
При заболевании зубов крупные куски режут на более мелкие.
Для увеличения вкусовой привлекательности можно добавлять теплую воду.
Сухой корм можно размачивать (соотношение корма к воде 1:1 или 1:2).
Сухой корм или «натуралка?»
«Я руководствуюсь принципом: самое главное — сбалансированность рациона. А какой он, домашний или промышленный, не имеет значения. Тут все зависит от предпочтений животного, от его здоровья, времени и финансов владельца. Я не буду утверждать, что домашний рацион — это плохо, а готовые корма — это самое лучшее», — говорит ветеринар.
Все промышленные рационы составляются и производятся в соответствии с рекомендациями FEDIAF — Европейской федерации индустрии производства кормов для домашних животных/B.A.R.F. Стоит помнить, что сухой корм — это всего лишь способ приготовления. Все. Разница только в технологической составляющей.
Все, что можно узнать о корме, — это его этикетка. Читайте ее внимательно, изучите процентный состав рациона. Один из способов понять, подходит ли конкретный корм, — оценить уровень его переваримости. Сделать это можно по объему кала: чем из собаки меньше вышло, тем лучше.
«Подбирайте корм, отвечающий физиологическому состоянию питомца. Возрасту, степени активности, специализированным особенностям: для кастрированных, с чувствительным пищеварением и так далее. Соблюдайте рекомендованную суточную порцию, которая указана на каждой упаковке корма. При кормлении промышленными кормами допустимо смешивать или чередовать сухие и влажные формы выпуска», — говорит ветеринар.
Перевод животного с одного корма на другой осуществляется постепенно, в течение 5-10 дней. При подборе натуральных рационов впервые лучше все же обратиться за консультацией к ветеринару-диетологу. Он поможет рассчитать все необходимые ингредиенты в конкретном случае и предложит возможные варианты меню.
Вот еще парочка правил:
не применяйте минерально-витаминные добавки слишком часто;
не кормите животное человеческой едой, она содержит слишком много соли, сахара и специй.
Очень важно помнить: так как пищеварительный тракт собаки не справляется с перевариванием целлюлозы, то есть клеточных стенок фруктов и овощей, эти продукты нужно как можно сильнее измельчать, лучше всего в комбайне или с помощью ручного миксера. Чем сильнее измельчаются продукты, тем легче их усваивает организм собаки.
Идеальное меню для собаки: краткая памятка
Не следует смешивать сухие корма и натуральные продукты.
Очень важно не только не оставлять своего пса голодным, но и не перекармливать его.
Убирайте миску после еды.
Не включайте соль в рацион пса.
Не удешевляйте рацион питания животного путем замены качественных ингредиентов на более дешевый аналог.
Каша с небольшой косточкой не может считаться сбалансированным натуральным кормом!
Что делать, если собака подавилась
Чаще всего давятся собаки из-за того, что слишком спешат опустошить миску. Обычно это излишне крупный кусок мяса, кость — мясная или рыбная, застрявшая в горле, или же сухой корм, поспешно проглоченный.
Когда животное явно что-то проглотило и пытается откашлять этот предмет, то ему необходимо помочь. Для этого принимаются следующие меры:
Нужно постараться вынуть застрявший предмет. Для этого в пасть собаки можно залезть и постараться вытащить корм, кость или инородное тело.
С большой осторожностью попробовать вытащить инородное тело с помощью длинного пинцета или зажима, не протолкнув его дальше. Не пытайтесь доставать руками, если не разомкнуты и не зафиксированы верхняя и нижняя челюсти! Животное, находясь в стрессе, будет смыкать челюсти с большой силой, кусая все, что окажется в его пасти, даже руку хозяина.
Если сделать это не удается, можно попробовать нащупать инородный предмет в гортани. Подталкивая его снизу, нужно постараться продвинуть его вверх в глотку, чтобы пес смог выплюнуть то, что проглотил.
Иногда застрявший кусок удается в буквальном смысле выбить из пса. Для этого некрупное животное берут за задние лапы, поднимают и одновременно сжимают нижние ребра. Иногда полезно и похлопать по спине.
Не нужно заливать в пасть никаких жидкостей и смазывающих веществ! Этим можно вызвать аспирацию легких, а в дальнейшем — аспирационную пневмонию.
Если собака подавилась и есть угроза ее жизни, необходимо сразу принимать меры и везти ее к ветеринару.