Почему женщины превращаются в «яжматерей»

У «яжематери» завышенные ожидания, поэтому она не просит, а требует помощи от окружающих, часто ставит абсолютно абсурдные условия. По Сети распространяют десятки скриншотов переписок с такими «яжематерями», которые велят отдать им бесплатно выставленные на продажу вещи, устроить их кровиночку в институт или оказать услугу за красивые глаза. Такую помощь она воспринимает не как акт доброй воли, а как нечто само собой разумеющееся, поэтому благодарить за поддержку не будет. Если «яжемать» не получит того, что требует, она разозлится.