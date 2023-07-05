Почему женщины превращаются в «яжматерей»

«Яжематерью» называют женщину, которая уверена, что само материнство дает ей привилегии. Такие мамы часто ведут себя эксцентрично или откровенно хамят окружающим. Они не просят, а требуют помочь, пропустить без очереди, уступить место, аргументируя это тем, что действуют во благо малыша.
С взрослением ребенка синдром «яжематери» не исчезает: женщина продолжает ждать особого отношения к себе и своему чаду даже в его студенческие годы. О том, почему некоторые мамы выбирают такую модель поведения и как с ними общаться, «Доктору Питеру» рассказала врач-педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри.
Педиатр лаборатории «Гемотест»
Почему так происходит
Синдром «яжематери» хотя бы ненадолго возникает у многих молодых мам. Во время беременности к женщине чаще всего относятся с особым вниманием и трепетом, а сразу после родов ее жизнь резко меняется. Она меньше общается с друзьями и близкими и круглосуточно заботится о ребенке.
Все это сопровождается сложнейшей гормональной перестройкой организма. Поэтому в первые месяцы после рождения малыша бесконечные рассказы о том, как «мы покушали», и настойчивые просьбы о помощи вполне нормальны.
Со временем может не отпустить
Со временем ребенок естественным образом перестает быть центром жизни молодой мамы: женщины выходят на работу, восстанавливают свой круг общения и находят баланс между семьей, карьерой, хобби. Но некоторые продолжают считать материнство подвигом и ожидают, что остальные тоже должны относиться к ним как к героиням и воздавать почести.
Это может произойти по разным причинам. Возможно, материнство виделось девушке идеальной картинкой. Столкнувшись с реальностью, она поняла, что малыш — это бессонные ночи и множество забот. В результате обманутая в своих ожиданиях женщина начинает злиться на тех, кто живет «в свое удовольствие», и требует от них помощи.
Если изначально были предпосылки
Также это может быть проявлением собственной несостоятельности: если женщине не удалось реализовать себя другим способом, она пытается сделать это через детей. Порой «яжематерями» становятся нарциссические личности. Они и до материнства чувствуют себя грандиозными и особенными, а ребенок становится идеальным оружием для манипуляций.
Иногда такое поведение продиктовано тревожностью. Женщина воспринимает мир как опасное место, у нее недостаточно ресурсов, ей все время приходится защищаться, а лучшая защита — это нападение.
Отчасти такой синдром — следствие и влияния общества, в котором далеко не всегда готовы помогать тем, кто слабее. Если женщина изо дня в день сталкивается с тем, что в семье ей не оказывают должную поддержку, посетители в кафе презрительно просят унять расплакавшегося ребенка, а городская инфраструктура превращает прогулку с коляской в бег с препятствиями, она рано или поздно может перейти от вежливых просьб к нахрапистым требованиям.
Чего ждать от «яжематери»
У «яжематери» завышенные ожидания, поэтому она не просит, а требует помощи от окружающих, часто ставит абсолютно абсурдные условия. По Сети распространяют десятки скриншотов переписок с такими «яжематерями», которые велят отдать им бесплатно выставленные на продажу вещи, устроить их кровиночку в институт или оказать услугу за красивые глаза. Такую помощь она воспринимает не как акт доброй воли, а как нечто само собой разумеющееся, поэтому благодарить за поддержку не будет. Если «яжемать» не получит того, что требует, она разозлится.
С одной стороны, она считает материнство главным достижением жизни, с другой — завидует тем, у кого нет такой гнетущей ответственности. Поэтому с бездетными подругами и знакомыми она разговаривает презрительно, считая их людьми второго сорта. От нее можно ожидать бестактных вопросов, например: «Почему не рожаете?» и «Когда за вторым?»
Такая женщина уверена, что знает о материнстве все, а ее ребенок — гений. Поэтому она с удовольствием раздает окружающим непрошеные советы по воспитанию детей и уверена, что педагоги ничего не смыслят в своей работе.
Почему ребенку от этого тоже плохо
Казалось бы, «яжемать» делает все ради ребенка, однако в отношениях с ней именно он — главная жертва. На него с младенчества обрушивается гиперопека: такая мама уверена, что самостоятельно, без ее участия, ребенок и шагу не сможет ступить. С ним ежедневно делают уроки, выбирают ему одежду, указывают, с кем и как нужно дружить.
Успехи ребенка «яжемать» присваивает себе, потому что это она не спала ночей, не жила своей жизнью и водила его на развивающие занятия. И если у ребенка нет грандиозных достижений, которыми можно гордиться, на него обрушивается родительский гнев. Такая мама не видит чужих границ, поэтому желания и ожидания самого ребенка не рассматриваются, он становится способом воплотить ее амбиции.
Как вести себя с «яжематерью»
К счастью, хрестоматийные «яжематери», бестактные и ограничившие свою жизнь подвигом во благо ребенка, — скорее исключение из правил. О таких персонажах часто пишут интернет-пользователи, а в реальной жизни с ними сталкиваются довольно редко. Большинство мам адекватны и приятны в общении.
Но если вам все же пришлось столкнуться с «яжематерью», стоит помнить, что переубедить ее ни в чем не получится: она уверена в своей правоте. Поэтому лучше не ввязываться в перепалки (как офлайн, так и в соцсетях) и не пытаться воззвать к голосу разума, это бесполезно.
Если «яжемать» выдвигает странные и чрезмерные требования, следует вежливо, но твердо отказаться и спокойно отнестись к тому, что она может устроить скандал, выставляя себя жертвой, а окружающих людей — агрессорами.