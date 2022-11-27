Полезные привычки прививаются с детства — мы буквально впитываем их «с молоком матери». Ложиться спать, предварительно приняв душ и смыв косметику, переодеваться, приходя с улицы, мыть руки с мылом перед обедом или ужином, сидеть, выпрямив спину, — все эти привычки полезны. Но есть и те, которые кажутся нам вполне правильными, но по факту доктора говорят обратное.

Нам навязывают многие из них маркетологи, проводя агрессивную рекламу различных программ и марафонов. Или нас просто подводит интуиция, выдавая желаемое за действительное. Эту проблему мы обсудили с экспертами.