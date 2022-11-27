Полезные привычки прививаются с детства — мы буквально впитываем их «с молоком матери». Ложиться спать, предварительно приняв душ и смыв косметику, переодеваться, приходя с улицы, мыть руки с мылом перед обедом или ужином, сидеть, выпрямив спину, — все эти привычки полезны. Но есть и те, которые кажутся нам вполне правильными, но по факту доктора говорят обратное.
Нам навязывают многие из них маркетологи, проводя агрессивную рекламу различных программ и марафонов. Или нас просто подводит интуиция, выдавая желаемое за действительное. Эту проблему мы обсудили с экспертами.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Дробно питаться
Из-за роста популярности школ похудения, услуг нутрициологов и различных «авторских» методик похудения врачи отметили всплеск интереса к изменению питания. Людям сознательно внушают, что питаться дробно, потребляя пищу 5–6 и более раз в сутки, — полезно и поможет похудеть. Доморощенные эксперты напирают на то, что эта схема приема пищи может «разогнать» метаболизм. В реальности же это неверно истолкованные научные исследования, в которых обсуждались три основных приема пищи с двумя небольшими перекусами между ними.
В итоге дробное питание грозит:
рассинхронизацией биологических часов и проблемами пищеварения;
избыточной нагрузкой на пищеварительный тракт;
проблемами с оттоком желчи.
Большинству людей вполне подходит стандартное трехразовое питание. А если между приемами пищи возникает голод, допустимы небольшие и легкие перекусы. Дробное питание нужно в лечении определенных патологий и назначается только врачом.
Часто мыть лицо, руки и тело
Пандемия ковида научила нас мыть руки часто, пользоваться антисептиками и носить маски. Но любые гигиеническое мероприятия должны быть разумными. Перед едой и после туалета, после возвращения домой руки нужно мыть! Умывать лицо утром и вечером, принимать душ — да. Но постоянно обрабатывать руки, намываться антибактериальными мылом и гелем для душа вредно для кожи.
Сухость, шелушение, дерматит и обострение аллергии, экземы или дерматита — это часть проблем. Иммунитету для его укрепления нужно контактировать с бактериями на коже, иначе в стерильной среде придется жить 24 часа в сутки, забыв о выходе на улицу и контактах с людьми (они же не стерильны!).
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Не садиться на унитаз
Мало у кого общественные туалеты вызывают приятные чувства. Но привычка справлять естественную нужду в положении на весу — опасна. Причем риск столкнуться с бактериями, чтобы заразиться через интимные места, даже в общественном туалете, — не настолько велик. В торговых центрах, больницах, офисах туалеты моются, и заразиться через ободок унитаза деликатными инфекциями — невозможно.
Это данные исследований. Опаснее ручки дверей, брызги воды из незакрытого унитаза, кнопки слива воды. Поэтому используйте одноразовые бумажные накладки или застелите сиденья туалетной бумагой, если брезгуете, мойте руки, закрывайте крышку перед сливом воды!
Пить как можно больше воды
Урологи только ворчат, когда читают рекомендации пить как можно больше воды. А как плачутся те несчастные страдальцы, которые никак не могут осилить навязанную им полуторалитровую бутылку с водой! Перестаньте себя мучить — это не полезно. Те самые 2 литра воды в день — очень общая и усредненная норма: кому-то этого мало, а для кого-то — через край.
В среднем нам нужно 25–30 мл жидкости на каждый килограмм — это всего, включая утренний кофе, суп, яблоки и воду в стакане. Более того, урологи подчеркивают: лучший ориентир в потреблении воды — жажда. Захотели пить — пейте, если не хотите, не перегружайте почки и желудок.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Часто чистить зубы
Не стоит торопиться сразу после еды почистить зубы — они не станут от этого здоровее. Более того, по мнению стоматологов, подобная привычка еще и навредит. Так, естественные кислоты из продуктов питания, особенно фруктов, овощей, сладостей и напитков, могут размягчать эмаль зубов.
Если вы начнете сразу же тереть зубы щеткой, можно повредить эмаль и создать условия для развития кариеса. Дайте себе полчаса, за этот период времени слюна за счет ферментов нормализует кислотность. Если же вам некомфортно — прополощите рот вместо чистки обычной водой.
Взвешиваться ежедневно
Привычка ежедневно контролировать вес приведет только к неврозу и срывам в пищевом поведении. По мнению экспертов, правильнее всего контролировать вес раз в неделю, например в понедельник. Причем делают это утром, натощак, после туалета, взвешиваясь в нижнем белье. Это и есть ваш истинный вес.
Заправлять кровать
После пробуждения утром не торопитесь тут же аккуратно застилать постель. Откиньте одеяло, взбейте подушки и отправляйтесь умываться, завтракать и одеваться на работу. Можно заправить постель через 30–40 минут или вовсе этого не делать. Почему? На наших простынях и подушках, одеялах обитает до полутора миллионов невидимых глазу пылевых клещей.
Они могут вызывать аллергию, раздражение дыхательных путей или дерматиты, конъюнктивиты. Клещи категорически не любят солнечные лучи, сухость и свежесть воздуха. Поэтому тщательная просушка, проветривание постели — это профилактика. Особенно если еще и отдернуть шторы, впустить в спальню солнечный свет и открыть форточку.