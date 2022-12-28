На новогодних праздниках вы едва ли будете много думать о диетах и правильном питании. Череда застолий кого угодно заставит набрать лишние килограммы — даже если вы не будете каждый раз съедать по тазу оливье.
Что же теперь, половину каникул провести в спортзале, если не хочешь потерять форму? Вовсе необязательно. Есть куда более простые и приятные способы сбросить лишний вес на праздниках.
Гуляйте!
Как давно вы в последний раз гуляли в парке? А что насчет городской праздничной ярмарки — вы уже были там? Ходьба — самый простой и вместе с тем эффективный способ сжечь лишние калории. По данным
Поэтому не проводите все праздники на диване у телевизора — и тогда шанс, что салатики пройдут для вашей фигуры бесследно, будет выше.
Попробуйте зимние виды спорта
Если вам по душе более активный досуг, то каникулы могут стать отличным поводом попробовать новые виды спорта. Лыжи, коньки или даже сноуборд — выбирайте на вкус и кошелек, в любом случае физическая активность поможет сжечь наеденные за праздник калории.
Отправляйтесь на шопинг
Совет может показаться необычным, но на самом деле все просто: когда вы ходите по реальным магазинам, а не заказываете товары с доставкой, вы очень много двигаетесь — поднимаетесь по лестницам, переходите из магазина в магазин, еще и сумки тащите. Поэтому если спорт вас пугает, можете отправляться за подарками друзьям или себе любимому — и сожжете немало калорий.
Играйте в снежки
Даже если вы уже давно вышли из детского возраста, это не значит, что теперь ваш удел — проваляться дома все каникулы. Попробуйте вспомнить, как весело было раньше играть в снежки! Найдите единомышленников — зовите друзей или членов семьи и бегом устраивать снежную битву!
Во время такой игры вам придется много бегать, прыгать и двигаться. Так что это отличный и очень приятный способ похудеть.
Слепите снеговика
Наконец, если хотите подвигаться после длительного застолья, — попробуйте выйти во двор и слепить снеговика. Это милое зимнее занятие сможет стать отличной тренировкой на сразу несколько групп мышц и определенно поможет сжечь калории, пишет