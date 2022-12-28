На новогодних праздниках вы едва ли будете много думать о диетах и правильном питании. Череда застолий кого угодно заставит набрать лишние килограммы — даже если вы не будете каждый раз съедать по тазу оливье.

Что же теперь, половину каникул провести в спортзале, если не хочешь потерять форму? Вовсе необязательно. Есть куда более простые и приятные способы сбросить лишний вес на праздниках.