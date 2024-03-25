Врач Симкин назвал 6 признаков родовых травм, которые дают о себе знать во взрослом возрасте

«Все мы родом из детства» — эта фраза справедлива не только в отношении характера и поведения, но и определенных заболеваний. Их зачатки могли сформироваться во время родов, но дают о себе знать через много лет. О чем речь?