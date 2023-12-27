Врач Иванов назвал комнатные растения, которые вообще не стоит заводить в доме

Комнатные растения не только красивы, но и полезны: они повышают влажность воздуха, поглощают из него вредные вещества и насыщают кислородом помещение. Однако не все так просто, некоторые вполне безобидные на первый взгляд растения могут оказаться ядовитыми и очень опасными для здоровья, если держать их в определенных комнатах. К каким растениям следует относиться с осторожностью, рассказал Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».