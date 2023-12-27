Врач Иванов назвал комнатные растения, которые вообще не стоит заводить в доме

Комнатные растения не только красивы, но и полезны: они повышают влажность воздуха, поглощают из него вредные вещества и насыщают кислородом помещение. Однако не все так просто, некоторые вполне безобидные на первый взгляд растения могут оказаться ядовитыми и очень опасными для здоровья, если держать их в определенных комнатах. К каким растениям следует относиться с осторожностью, рассказал Роман Иванов, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Денежное дерево, диффенбахия и компания
Во многих домах можно встретить растения из семейства ароидных, или аронниковых, — антуриумы с крупными яркими цветками, по форме напоминающими сердце, спатифиллумы, аглаонемы, диффенбахии, замиокулькасы, или, как их еще называют, «денежные деревья».
Стебли таких растений содержат ядовитый сок, который может вызвать контактный дерматит. Кожа при этом покраснеет, начнет зудеть, также могут появиться пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью.
«А если случайно прикоснуться руками к глазам, то сок вызовет раздражение слизистой оболочки и слезотечение», — говорит врач.
Еще один частый гость
Трихоцереус — еще один частый гость в домах. Это неприхотливый кактус, который не требует особого ухода и радует красивыми белыми цветами с приятным ароматом. Некоторые сорта трихоцереуса содержат большое количество мескалина.
Это вещество — галлюциноген природного происхождения. Если хотя бы частичка попадет внутрь организма, есть риск отравления, комы и паралича. Из-за этого нарушится работа нервной системой.
Нежные «убийственные» лилии
Опасность лилий — в их аромате. Запах цветов настолько сильный, что может спровоцировать у людей головную боль, тошноту, головокружение и обморок.
«Поэтому, если очень хочется полюбоваться на яркие лилии, лучше поставить их в помещении с хорошей вентиляцией. А вот в спальне или детской их лучше не держать», — объясняет Роман Иванов.
Женское счастье?
Спатифиллум («женское счастье») — эффектное комнатное растение, которое хорошо очищает воздух от вредных частиц. Но есть у спатифиллума и обратная сторона: из-за высокого содержания оксалата кальция растение при его употреблении внутрь способно вызвать сильное воспаление слизистой оболочки желудка. Основными симптомами отравления станут мучительная боль в животе, тошнота, рвота и диарея. Этим часто грешат домашние питомцы, поэтому убирайте горшки подальше от них.
Лианы могут навредить!
Английский плющ — вечнозеленая вьющаяся лиана с листьями, украшенными желтыми или белыми прожилками. Ухаживать за таким растением несложно: оно спокойно выдержит и прямые солнечные лучи, и затененное пространство. Но пересаживать его следует осторожно и только в перчатках: сок английского плюща токсичен и может спровоцировать сильное раздражение кожи — ярко-красные пятна, зуд, волдыри или пузыри.
А фикус в чем провинился?
Фикус и алоэ можно назвать чуть ли не самыми популярными комнатными растениями. Они неприхотливы и отлично себя чувствуют в домах, квартирах, офисах, кафе. Но не следует забывать, что оба растения способны нанести вред здоровью.
Фикус содержит млечный сок, который может вызвать раздражение, боль и сильный зуд. А если даже небольшое количество сока окажется в желудке, то отравления не миновать. Это же касается и алоэ — лекарственного растения из семейства асфоделовых.
О растениях в целом
Комнатные растения не стоит разводить людям, которые часто уезжают в командировки или меняют место жительства. Без регулярного ухода погибнут даже самые неприхотливые цветы. Также не стоит заниматься растениеводством людям, склонным к аллергии.
«Наконец, с большой осторожностью следует выбирать комнатные растения семьям, в которых есть маленькие дети или животные. И те и другие могут попробовать опасный цветок на вкус, и тогда осложнений не избежать», — подчеркивает врач.
Пересадка — только в перчатках
Если же очень хочется украсить дом растениями, то ухаживать за ними следует, соблюдая основные правила: пересаживать и обрывать листья только в длинных резиновых перчатках, при этом ни в коем случае не прикасаться к лицу и не тереть глаза.
Если сок все же попал на кожу или слизистую оболочку — немедленно промыть пораженный участок чистой водой, кожу после этого следует обработать неспиртовым раствором антисептика, в случае аллергии — принять антигистаминный лекарственный препарат.
Чистый спирт использовать нельзя, он лишь усилит раздражение на коже. Если ожог очень сильный или ядовитый сок попал в глаза, нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.