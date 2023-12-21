Станьте садовником: как правильно подвести итоги года и легче начать новый

Подводить итоги года можно разными способами. Одни делают это мысленно или в личных заметках, другие готовы делиться своими итогами и в соцсетях. Но способ не так важен — выбирайте, как удобно лично вам. Главное, не сравнивайте себя с другими — ориентируйтесь исключительно на себя и свои показатели.
Психолог Валерий Гут рассказал, как подвести итоги года, чтобы вступить в новый 2024-й легче и приятнее.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Когда итоги не радуют
Если вдруг вы обнаружите, что многие цели не достигнуты, не спешите расстраиваться. Важно помнить, что неудача и успех — это две стороны одной медали. Они одинаково могут мотивировать человека, поэтому для развития нужны оба опыта.
То, что не сбылось, нужно зафиксировать и простить себя за это. Следующий шаг — честно проанализировать причины, по которым не получилось осуществить задуманное, а затем сделать выводы.
Иногда бывает, что цель не была реализована, потому что по каким-то причинам перестала быть для вас актуальной. Можно расстаться с ней без сожаления и не учитывать при подведении итогов. Если же что-то из несбывшегося вы переносите в список на следующий год, важно составить для этой задачи подробный план и постараться максимально учесть моменты, которые зависят не только от вас самих, но и от других факторов.
Возделывайте свой сад
По словам Валерия Гута, подведение итогов подобно сбору урожая.
«"Надо возделывать свой сад…», — говорил французский писатель и философ Вольтер. Однако работа садовника не сводится исключительно к этому процессу, он также высаживает новые цветы и деревья, пропалывает сорняки, ухаживает за больными растениями. Мы можем брать с него пример и быть садовником для своих желаний, целей и внутреннего мира в целом. От того, как мы будем относиться к своему саду и что в нем посадим, будет зависеть, как он будет выглядеть и какой урожай принесет в будущем», — объясняет психолог.
Итак, какие этапы включает в себя подведение итогов?
«Плоды». Вспомните, что уже хорошо растет и что созрело за этот период. Постарайтесь проанализировать все сферы: отношения в семье и с друзьями, здоровье, саморазвитие, карьеру, финансы. Плоды — это необязательно достижения и результаты. Решение уволиться с работы, не приносящей радости, тоже плод.
«Ростки». Спросите себя, что только пустило первые ростки? Помните, что все, что вы начали, — обучение, подготовка к беременности, переезду, смене профессии — в будущем определенно принесет результат.
«Семена». Это то, что хранится в коробке идей, замыслов и «хотелок». «Так и не начала заниматься английским в прошлом месяце», — деструктивный голос. «Хочу заниматься языком в этом месяце», — семя, которое нужно бережно положить в коробочку.
«Сорняки». Маленький принц из одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери говорил, что молодые ростки баобабов очень похожи на ростки розовых кустов. Как только их можно было отличить, он начинал их выпалывать, иначе баобабы разрушили бы его планету. Проанализируйте, какие сорняки присутствуют в вашей жизни и что мешает вашему саду расти. Запишите в этот раздел любое поведение, людей или ситуации, которые вам мешают. Сфокусируйтесь на том, что можно изменить.
«Эта техника универсальна: она подойдет не только для подведения итогов в конце года, но и для любого другого периода или события. Ее преимущество в том, что она позволяет увидеть определенный жизненный этап не только в черно-белых тонах (получилось — не получилось, сделано — не сделано), но и добавить в свою жизненную палитру новых красок и полутонов: „в процессе“, „начал работу“, „скоро будет сделано“. С таким подходом вступать в новый год гораздо легче и приятнее», — заключил специалист.