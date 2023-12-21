Станьте садовником: как правильно подвести итоги года и легче начать новый

Иногда бывает, что цель не была реализована, потому что по каким-то причинам перестала быть для вас актуальной. Можно расстаться с ней без сожаления и не учитывать при подведении итогов. Если же что-то из несбывшегося вы переносите в список на следующий год, важно составить для этой задачи подробный план и постараться максимально учесть моменты, которые зависят не только от вас самих, но и от других факторов.