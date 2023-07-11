Врач Демьяновская рассказала, как не заболеть в отпуске

Сложнее, когда мы отдыхаем в другой климатической зоне, особенно при условии, если она резко отличается от привычной. Тогда человеку нужно время, обычно несколько дней, чтобы привыкнуть и не ощущать недомоганий, неприятных ощущений. Если активизироваться с первых часов на отдыхе, организм переживает стресс, который снижает иммунную защиту и восприимчивость к инфекциям.