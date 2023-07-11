Врач Демьяновская рассказала, как не заболеть в отпуске

Чаще всего проблемы со здоровьем возникают при резкой смене климата. Организм испытывает стресс, особенно если еще и сдвигаются часовые пояса. Но иногда мы болеем в силу собственной беспечности, забывая на отдыхе об элементарных правилах гигиены и пренебрегая советами по относительно безопасному употреблению воды, алкоголя, пребыванию на открытом солнце и количеству активных развлечений.
Как можно провести отдых, не заболев при этом, и не провалявшись в постели половину, а то и весь отпуск? Об этом «Доктору Питру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Врач-невролог, к. м. н., врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».Личный сайт
Проблема в акклиматизации
Хорошо, если отпуск проходит недалеко от дома — в этом случае нет резкой смены температуры и влажности, привычного рациона питания, питьевого режима и общей обстановки. В привычных условиях организму не нужно тратить ресурсы и время на привыкание к новым для себя обстоятельствам существования.
Сложнее, когда мы отдыхаем в другой климатической зоне, особенно при условии, если она резко отличается от привычной. Тогда человеку нужно время, обычно несколько дней, чтобы привыкнуть и не ощущать недомоганий, неприятных ощущений. Если активизироваться с первых часов на отдыхе, организм переживает стресс, который снижает иммунную защиту и восприимчивость к инфекциям.
Страдает сердце и сосуды
Смена климата существенно влияет на сердечно-сосудистую систему человека и ее функциональную активность. Чтобы помочь организму акклиматизироваться — адаптироваться к непривычной температуре и влажности воздуха, высоте над уровнем моря и часовому поясу — в первые дни отпуска ограничьте физические нагрузки и активные мероприятия, не переедайте.
Не стоит сразу отправляться на длительные экскурсии, путешествия на катере, заниматься спортом. Лучше в первые сутки-двое больше отдыхать и спать не менее 7–8 часов. Желательно не сильно менять режим, придерживаясь по возможности «домашнего» расписания, или сдвигать его не резко.
Важно пить много воды
Очень важно не допускать обезвоживания — пейте бутилированную воду, несладкий натуральный квас, разбавленные водой соки и морсы. А вот от энергетических и спиртных напитков лучше отказаться, чтобы дополнительно не нагружать сердце, сосуды и почки. Особенно опасен алкоголь на жаре, он может провоцировать скачки давления, отечность и головные боли, головокружения. А утреннее похмелье способно сильно нарушить планы на отдых.
Заранее подумать о безопасности
Чтобы отпуск не омрачила «простуда» — еще в транспорте и на вокзале постарайтесь снизить вероятность встречи с вирусами, вызывающими острые респираторные инфекции (ОРВИ). В местах массового скопления людей носите маску или респиратор, чаще мойте руки и используйте антисептики, не касайтесь руками кожи, слизистых оболочек глаз и губ. Стоит держаться подальше от откровенно болеющих людей, проводить минимум времени в закрытых помещениях, выходя почаще на свежий воздух.
Не переборщите с охлаждением
Часто развитию ОРВИ с температурой, насморком, кашлем и прочими неприятными симптомами, во время летнего отпуска способствует общее или локальное переохлаждение организма, например, из-за купания в холодной воде.
Не менее значимо и воздействие кондиционированного воздуха, который пересушивает слизистые оболочки дыхательных путей, открывая входные ворота инфекциям. Поэтому будьте внимательны к температуре воды: желательно купаться, когда она прогреется до 22 градусов и не допускать сильного замерзания в воде. Кондиционер лучше выставлять на 23-25 градусов, стараясь не находиться прямо под ним, чтобы не замерзнуть.
Солнце может как помочь, так и навредить
Хотя ультрафиолет полезен для синтеза витамина Д, но важна правильная «дозировка». На протяжении всего отпуска на юге вашим спутником будет солнце, которое может не только стать причиной ожогов и перегрева, но и снижения иммунитета, а, значит, и сопротивляемости разным инфекциям.
Ультрафиолетовое излучение особенно сильно с 10:00 до 17:00 — в это время желательно находиться в тени или в помещении. Гуляя по берегу или набережной, не забывайте закрывать открытые участки кожи тканью, надевать головной убор, наносить солнцезащитный крем.
Осторожнее с местной кухней
Непривычная местная кухня может стать причиной расстройства пищеварения, а плохое качество еды или воды — причиной отравления (инфекционного гастроэнтерита). Старайтесь пить бутилированную или кипяченую воду, есть только чистыми руками, понемногу 3–4 раза в день, отдавая предпочтение легкой нежирной пище, тщательно вымытым фруктам и овощам.