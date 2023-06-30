Как отдыхать, чтобы не жалеть об упущенном лете: советы психолога

Среди взрослых людей встречается мало тех, для кого отдых — это вполне естественное занятие. В большинстве случаев неуемное желание все контролировать и склонность к трудоголизму мешают нам расслабляться без зазрения совести. Чтобы научиться отдыхать, можно начать с малого: вписать небольшие перерывы в каждый день — например, добавить в ежедневник 15-минутную прогулку перед сном или чтение книги в любимом кресле. Когда полезная привычка приживется, можно увеличивать время безделья, объясняет психолог.