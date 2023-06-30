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Как отдыхать, чтобы не жалеть об упущенном лете: советы психолога

Теплые месяцы пролетают очень быстро, а для многих работающих людей еще и незаметно. Но летом важно выделить себе время на полноценный отдых, чтобы набраться сил и просто «перезагрузиться».

30 июня 2023
Как провести отпуск
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iStockphoto

Именно на лето приходится большинство отпусков в России. Многие люди планируют поездки за границу, на отечественные курорты, путешествуют по стране, посещая новые места, а некоторые отправляются на дачу, за город или остаются дома. Как проводить свой отпуск — личное дело каждого, но важно, чтобы вы могли полноценно отдохнуть, разгрузиться от постоянных проблем и семейных дел, сменить обстановку.

Это пойдет на пользу и душе, и телу, особенно если заранее все спланировать. Секретами хорошего отпуска» с «Доктором Питером» поделилась психолог лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. Она предлагает доступные способы, которые помогут отдохнуть полноценно.

Валерия Рыжик
Психология

Психолог лаборатории «Гемотест»

Не всем отдых дается просто

Даже когда можно законно побездельничать в отпуске недельку-другую, разум то и дело возвращается к работе, а дни заполняют бесконечно откладываемые дела, от уборки до прополки грядок в огороде.

«Однако, как бы сложно ни было, научиться останавливаться нужно ради собственного же благополучия, ведь в периоды покоя мозг работает лучше, человек становится более продуктивным, а уровень стресса снижается», — отмечает Валерия Рыжик.

Люди, которые умеют правильно и качественно отдыхать, эффективнее решают творческие задачи. Из известных примеров — французский философ и математик Рене Декарт и немецкий физик Альберт Эйнштейн. Первый изобрел всемирно известную систему координат, когда наблюдал за мухой на потолке, второй сформулировал теорию относительности, когда мечтал.

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Для нас отдых — не естественное занятие

Среди взрослых людей встречается мало тех, для кого отдых — это вполне естественное занятие. В большинстве случаев неуемное желание все контролировать и склонность к трудоголизму мешают нам расслабляться без зазрения совести. Чтобы научиться отдыхать, можно начать с малого: вписать небольшие перерывы в каждый день —  например, добавить в ежедневник 15-минутную прогулку перед сном или чтение книги в любимом кресле. Когда полезная привычка приживется, можно увеличивать время безделья, объясняет психолог.

Если человек умеет планировать свой летний отдых, да и другие его варианты, у него больше шансов запомнить отпуск и почувствовать себя лучше. Эмоционально это тоже отлично, ведь мы заранее испытываем позитивные ожидания от предстоящего отдыха. Однако каждый расслабляется по-своему, и найти подходящее занятие для безделья — задача не из легких.

Нет универсальных советов

Ни один психолог или врач не может назвать на стопроцентно эффективные виды отдыха. Дело в том, что каждому подходит что-то свое. Например, кого-то расслабляет катание на велосипеде в парке, а другого будет возмущать сам факт, что придется потеть, пока крутишь педали.

«Поэтому идеальный отдых — тот, что улучшает физическое и эмоциональное состояние, наполняет энергией. Для того чтобы найти такое занятие, потребуется прислушаться к себе, а иногда и обратиться за помощью к специалисту, например к психологу», — резюмирует Валерия Рыжик.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог

Поправить здоровье на отдыхе

Если ваше здоровье в период трудовых будней стало подводить, на отдыха можно отлично совместить приятное с полезным. В этом случае стоит выбрать для своего отпуска санаторно-курортное лечение. Конечно, чаще всего его рекомендуют людям, страдающим хроническими патологиями в течение многих лет. Но никто не запрещает отдыхать в санаториях и относительно здоровым, но замученным работой и стрессом людям.

Путевки можно приобрести в туристических агентствах или напрямую в самих учреждениях, однако для заселения с программой оздоровления и лечения нужно предварительно оформить санаторно-курортную карту. Это можно сделать в любой поликлинике или частном медицинском центре, пройдя минимум обследований.

Рассчитывайте свои силы

Если вы выбрали активный отдых с резкой и радикальной сменой обстановки, не набрасывайтесь на различные программы с первого же дня пребывания на курорте. Вам нужно адаптироваться, отдохнуть с дороги, прийти в себя. На первые дни планируйте самые спокойные развлечения, больше спите, стараясь не сильно отходить от привычного графика. Это позволит вам сохранить здоровье и не переутомляться. Все-таки вы отдыхаете!

Если это морской курорт, позаботьтесь об адекватной защите от солнца. Купаясь в море и гуляя по окрестностям, не забывайте об элементарных правилах гигиены и безопасности.  

Автор текста:Алена Парецкая
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