Как отдыхать, чтобы не жалеть об упущенном лете: советы психолога

Именно на лето приходится большинство отпусков в России. Многие люди планируют поездки за границу, на отечественные курорты, путешествуют по стране, посещая новые места, а некоторые отправляются на дачу, за город или остаются дома. Как проводить свой отпуск — личное дело каждого, но важно, чтобы вы могли полноценно отдохнуть, разгрузиться от постоянных проблем и семейных дел, сменить обстановку.
Это пойдет на пользу и душе, и телу, особенно если заранее все спланировать. Секретами хорошего отпуска» с «Доктором Питером» поделилась психолог лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. Она предлагает доступные способы, которые помогут отдохнуть полноценно.
Психолог лаборатории «Гемотест»
Не всем отдых дается просто
Даже когда можно законно побездельничать в отпуске недельку-другую, разум то и дело возвращается к работе, а дни заполняют бесконечно откладываемые дела, от уборки до прополки грядок в огороде.
«Однако, как бы сложно ни было, научиться останавливаться нужно ради собственного же благополучия, ведь в периоды покоя мозг работает лучше, человек становится более продуктивным, а уровень стресса снижается», — отмечает Валерия Рыжик.
Люди, которые умеют правильно и качественно отдыхать, эффективнее решают творческие задачи. Из известных примеров — французский философ и математик Рене Декарт и немецкий физик Альберт Эйнштейн. Первый изобрел всемирно известную систему координат, когда наблюдал за мухой на потолке, второй сформулировал теорию относительности, когда мечтал.
Для нас отдых — не естественное занятие
Среди взрослых людей встречается мало тех, для кого отдых — это вполне естественное занятие. В большинстве случаев неуемное желание все контролировать и склонность к трудоголизму мешают нам расслабляться без зазрения совести. Чтобы научиться отдыхать, можно начать с малого: вписать небольшие перерывы в каждый день — например, добавить в ежедневник 15-минутную прогулку перед сном или чтение книги в любимом кресле. Когда полезная привычка приживется, можно увеличивать время безделья, объясняет психолог.
Если человек умеет планировать свой летний отдых, да и другие его варианты, у него больше шансов запомнить отпуск и почувствовать себя лучше. Эмоционально это тоже отлично, ведь мы заранее испытываем позитивные ожидания от предстоящего отдыха. Однако каждый расслабляется по-своему, и найти подходящее занятие для безделья — задача не из легких.
Нет универсальных советов
Ни один психолог или врач не может назвать на стопроцентно эффективные виды отдыха. Дело в том, что каждому подходит что-то свое. Например, кого-то расслабляет катание на велосипеде в парке, а другого будет возмущать сам факт, что придется потеть, пока крутишь педали.
«Поэтому идеальный отдых — тот, что улучшает физическое и эмоциональное состояние, наполняет энергией. Для того чтобы найти такое занятие, потребуется прислушаться к себе, а иногда и обратиться за помощью к специалисту, например к психологу», — резюмирует Валерия Рыжик.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Поправить здоровье на отдыхе
Если ваше здоровье в период трудовых будней стало подводить, на отдыха можно отлично совместить приятное с полезным. В этом случае стоит выбрать для своего отпуска санаторно-курортное лечение. Конечно, чаще всего его рекомендуют людям, страдающим хроническими патологиями в течение многих лет. Но никто не запрещает отдыхать в санаториях и относительно здоровым, но замученным работой и стрессом людям.
Путевки можно приобрести в туристических агентствах или напрямую в самих учреждениях, однако для заселения с программой оздоровления и лечения нужно предварительно оформить санаторно-курортную карту. Это можно сделать в любой поликлинике или частном медицинском центре, пройдя минимум обследований.
Рассчитывайте свои силы
Если вы выбрали активный отдых с резкой и радикальной сменой обстановки, не набрасывайтесь на различные программы с первого же дня пребывания на курорте. Вам нужно адаптироваться, отдохнуть с дороги, прийти в себя. На первые дни планируйте самые спокойные развлечения, больше спите, стараясь не сильно отходить от привычного графика. Это позволит вам сохранить здоровье и не переутомляться. Все-таки вы отдыхаете!
Если это морской курорт, позаботьтесь об адекватной защите от солнца. Купаясь в море и гуляя по окрестностям, не забывайте об элементарных правилах гигиены и безопасности.