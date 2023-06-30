Психолог Митрохина объяснила, почему нам всем время от времени нужен дофаминовый детокс

В последнее время в социальных сетях часто можно увидеть ролики людей, которые решились сесть на некий «дофаминовый детокс». Что такое вообще дофамин и почему зависимость от него может испортить вам жизнь? Почему время от времени стоит отказываться от фастфуда и от соцсетей? На эти вопросы отвечает психолог Елена Митрохина.
Дофаминовый детокс — это новый тренд в мире здорового образа жизни, временный отказ от стимуляторов удовольствия.
Что такое дофамин? Это гормон и нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворения, чувство любви и привязанности, чувство радости. Дофамин играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности.
Он вырабатывается в тот момент, когда человек приобретает позитивный опыт. Например, прикосновение любимого человека, занятия спортом, законченный отчет, съеденная вкусная еда, фастфуд, сладости, компьютерные игры, социальные сети, просмотр сериалов и так далее.
Дофамин повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений. А как известно, нашему организму нужен гомеостаз, так называемое внутреннее равновесие. После напряжения и активности обязательно должно идти успокоение и расслабление.
Что такое дофаминовая зависимость?
Это когда ваш мозг начинает воспринимать определенные вещества, действия или настроение как источник удовольствия, вырабатывая в ответ больше дофамина — «гормона счастья».
Но, как известно, все хорошо в меру, а чрезмерная любовь к дофамину может привести к более серьезным проблемам — от нарушений сна до психических расстройств.
Нашему организму нужен баланс — чередование активности и отдыха. Чрезмерная выработка дофамина не дает нам расслабиться.
Какие вещи следует исключить, чтобы провести дофаминовый детокс?
Список доступен и разнообразен: кофеин, сахар, фастфуд, социальные сети, телевизор, алкоголь. Почему? Потому что все эти факторы повышают уровень дофамина в мозге.
Современный человек часто имеет дело с перегрузкой дофамина, поэтому стоит задуматься о временном отказе от вышеуказанных раздражителей.
Вы можете увидеть улучшения не только в здоровье, но и в поведении, осознанности.
Правила дофаминового детокса довольно просты
Начните с малого, не ожидайте мгновенных результатов. Задача заключается не в том, чтобы полностью отказаться от дофамина, а в том, чтобы научиться контролировать свое потребление.
Попробуйте установить ограничения на время использования социальных сетей, уменьшить количество кофе или сладостей в день, проводить время в медитации или йоге, заменить телевизор на чтение книг.
Помните про гомеостаз и живите в балансе, и результат вас приятно удивит: скучная работа покажется очень даже интересной, когда вы не будете каждые пять минут отвлекаться на телефон и социальные сети. Обычная еда приобретет вкус и насыщение. Появится время на общение с давним другом или просто вы получите невероятное удовольствие от пребывания наедине или от обычной прогулки с созерцанием природы. Это отличный опыт, который лично я, как психолог, рекомендую прожить.