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Психолог Митрохина объяснила, почему нам всем время от времени нужен дофаминовый детокс

Есть множество вещей, которые доставляют нам удовольствие. Например, вкусная еда или любимый сериал по телевизору. Специалисты советуют время от времени давать себе отдых от всего этого.

30 июня 2023
отдых выходные ошибки
Источник:
IStockphoto

В последнее время в социальных сетях часто можно увидеть ролики людей, которые решились сесть на некий «дофаминовый детокс». Что такое вообще дофамин и почему зависимость от него может испортить вам жизнь? Почему время от времени стоит отказываться от фастфуда и от соцсетей? На эти вопросы отвечает психолог Елена Митрохина.

Елена Митрохина
Психология

Практический психолог

Дофаминовый детокс — это новый тренд в мире здорового образа жизни, временный отказ от стимуляторов удовольствия.

Что такое дофамин? Это гормон и нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворения, чувство любви и привязанности, чувство радости. Дофамин играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности.

Он вырабатывается в тот момент, когда человек приобретает позитивный опыт. Например, прикосновение любимого человека, занятия спортом, законченный отчет, съеденная вкусная еда, фастфуд, сладости, компьютерные игры, социальные сети, просмотр сериалов и так далее.

Дофамин повышает артериальное давление, увеличивает частоту сердечных сокращений. А как известно, нашему организму нужен гомеостаз, так называемое внутреннее равновесие. После напряжения и активности обязательно должно идти успокоение и расслабление.

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Что такое дофаминовая зависимость?

Это когда ваш мозг начинает воспринимать определенные вещества, действия или настроение как источник удовольствия, вырабатывая в ответ больше дофамина — «гормона счастья».

Но, как известно, все хорошо в меру, а чрезмерная любовь к дофамину может привести к более серьезным проблемам — от нарушений сна до психических расстройств.

Нашему организму нужен баланс — чередование активности и отдыха. Чрезмерная выработка дофамина не дает нам расслабиться.

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Какие вещи следует исключить, чтобы провести дофаминовый детокс?

Список доступен и разнообразен: кофеин, сахар, фастфуд, социальные сети, телевизор, алкоголь. Почему? Потому что все эти факторы повышают уровень дофамина в мозге.

Современный человек часто имеет дело с перегрузкой дофамина, поэтому стоит задуматься о временном отказе от вышеуказанных раздражителей.

Вы можете увидеть улучшения не только в здоровье, но и в поведении, осознанности.

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Правила дофаминового детокса довольно просты

  • Начните с малого, не ожидайте мгновенных результатов. Задача заключается не в том, чтобы полностью отказаться от дофамина, а в том, чтобы научиться контролировать свое потребление.

  • Попробуйте установить ограничения на время использования социальных сетей, уменьшить количество кофе или сладостей в день, проводить время в медитации или йоге, заменить телевизор на чтение книг.

  • Помните про гомеостаз и живите в балансе, и результат вас приятно удивит: скучная работа покажется очень даже интересной, когда вы не будете каждые пять минут отвлекаться на телефон и социальные сети. Обычная еда приобретет вкус и насыщение. Появится время на общение с давним другом или просто вы получите невероятное удовольствие от пребывания наедине или от обычной прогулки с созерцанием природы. Это отличный опыт, который лично я, как психолог, рекомендую прожить.

Автор текста:Дарья Гапионок
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