Психолог Митрохина объяснила, почему нам всем время от времени нужен дофаминовый детокс

Начните с малого, не ожидайте мгновенных результатов. Задача заключается не в том, чтобы полностью отказаться от дофамина, а в том, чтобы научиться контролировать свое потребление.

Помните про гомеостаз и живите в балансе, и результат вас приятно удивит: скучная работа покажется очень даже интересной, когда вы не будете каждые пять минут отвлекаться на телефон и социальные сети. Обычная еда приобретет вкус и насыщение. Появится время на общение с давним другом или просто вы получите невероятное удовольствие от пребывания наедине или от обычной прогулки с созерцанием природы. Это отличный опыт, который лично я, как психолог, рекомендую прожить.