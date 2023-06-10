Психолог Долгов объяснил, почему люди верят в гороскопы и предсказания гадалок

И ладно, если просто верят. Некоторые начинают сверять чуть ли не каждый свой шаг с астрологами, пытаются увидеть в каждом событии знаки или доказательства предсказания, подстраивая жизнь под прогноз. А это далеко не всегда заканчивается без последствий.
По словам клинического психолога Дениса Долгова, популярность гороскопов, сильную веру в предсказания хиромантов и гадалок можно частично объяснить эффектом субъективного подтверждения, который также называют эффектом Барнума или эффектом Форера. Суть его в том, что люди очень высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле неопределенные и достаточно общие. В целом их можно с успехом применить и к другим людям.
«Ведь если сказать: „Вы — разумный человек, но есть вещи, которые выводят вас из себя, вам часто бывает хорошо, но иногда и плохо. Подчас вы быстро принимаете решения, но иногда долго мучитесь с выбором“, это тоже будет верно для большинства людей. А если это описание упаковать в обертку мистического прозрения, результатов тщательного анализа вашей натальной карты или компьютерной диагностики полей ваших тонких энергий, то доверие к такому обобщенному тексту и его автору сильно возрастет. Возможно, вы станете рекомендовать чудесного специалиста своим друзьям и знакомым», —
Почему эффект Барнума-Форера?
Психолог Финеас Барнум — американский шоумен, который был известен своими психологическими манипуляциями и которому приписывают фразу «У нас есть что-нибудь для каждого». А Бертрам Форер — психолог, который в 1948 году провел эксперимент со студентами и показал, как работает этот эффект.
«Он дал своим студентам специальный тест, чтобы по его результатам провести анализ их личностей. Однако вместо настоящей индивидуальной характеристики он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа. Затем он попросил каждого студента по пятибалльной шкале оценить соответствие описания их личности действительности. Средней оценкой было 4,26», — пояснил Денис Долгов, добавив, что изначально Форер предупредил испытуемых, что описание составлено специально для каждого и абсолютно уникально.
Как думаете, похоже это на вас? Специалист процитировал текст описания личности, который использовал психолог в своем эксперименте. Вот небольшой отрывок:
«Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми — не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же интровертны, осторожны и сдержанны. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность».
Почему люди начинают верить в магов и экстрасенсов, ранее также объяснял психолог Михаил Лабковский. По его мнению, дело в состоянии тревоги, которое заставляет нас почувствовать себя детьми и искать себе «родителей», которые смогут взять ответственность за нашу жизнь. Колдун или экстрасенс могут стать как раз такими «родителями», от которых якобы зависит жизнь.