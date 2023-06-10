Психолог Долгов объяснил, почему люди верят в гороскопы и предсказания гадалок

«Ведь если сказать: „Вы — разумный человек, но есть вещи, которые выводят вас из себя, вам часто бывает хорошо, но иногда и плохо. Подчас вы быстро принимаете решения, но иногда долго мучитесь с выбором“, это тоже будет верно для большинства людей. А если это описание упаковать в обертку мистического прозрения, результатов тщательного анализа вашей натальной карты или компьютерной диагностики полей ваших тонких энергий, то доверие к такому обобщенному тексту и его автору сильно возрастет. Возможно, вы станете рекомендовать чудесного специалиста своим друзьям и знакомым», — объясняет Денис Долгов в своем телеграм-канале.