Никому не верю и ничего не жду: как найти середину между наивностью и подозрительностью

Мы живем в непростые времена. Почитаешь новости — и уже не понимаешь порой, как доверять людям, как не ждать подвоха и «подстав» от судьбы и окружающих.
Не рассказывать незнакомцам, где «ключ от квартиры, где деньги лежат», — идея разумная. А вот подозревать всех и вся и вечно трястись от страха — не слишком. Как понять, где заканчивается здравомыслие и начинается паранойя? Рассказывает психолог Петр Галигабаров.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
От всех и всего ожидаете подлости, обмана, ищете тайный злобный подтекст? Эволюционно склонность сомневаться в честности окружающих людей свойственна многим, если не каждому человеку на Земле. Но у кого-то подозрительность зашкаливает, вплоть до паранойи. Где грань между обоснованным недоверием и поводом обратиться к психологу или психиатру?
Начнем с палеолита, когда наши предки вынуждены были сомневаться в мотивах представителей других племен. Тогда, в отсутствие законов и общепринятых норм поведения, морали, это было гарантией выживания. Со временем появились локальные и общепринятые правила, возникло само чувство стыда и прочие обеспечивающие доверительные отношения моменты.
Прошли века с тех пор, но кто-то до сих пор в межличностных отношениях отказывает в доверии окружающим.
«Я всегда жду подвоха от мужчин, иногда думаю, что новый знакомый планирует снасильничать», — сказала одна из моих клиенток (разрешение на публикацию получено). И ее случай не единичный. Если мы посмотрим на проблему подозрительности через призму схема-терапии Джеффри Янга, то увидим, откуда у чрезмерного недоверия ноги растут.
У каждого из нас есть потребности. Базовые — в безопасности и принятии — любви, можно сказать, которая тоже гарантирует выживание. Если с момента рождения эти нужды не закрываются или удовлетворяются не постоянно, то начинают формироваться схемы негативного мышления и поведения. Если в процессе взросления от значимых взрослых мы получаем абьюз — жестокость вербальную и физическую, то у нас возникает паттерн «недоверие / ожидание жестокого обращения». Это обширная схема в терапии — пожалуй, самая сложная в исправлении. Ведь она буквально вбивается в восприятие окружающего мира человека.
«Сейчас я понимаю, что порка проводом от утюга отцом, вспышки ярости со стороны матери, совместные дразнилки меня родителями и старшим братом — это причины формирования моего страха. Поэтому я опасаюсь людей, не доверяю им», — сделал выводы один мой клиент, мужчина 40 лет.
Работа с влиянием схемы негативного мышления и поведения «недоверие / ожидание жестокого обращения» небыстрая и требует помощи специалиста. Она требует от человека смелости заглянуть в лицо истине: будучи ребенком, вы подвергались жестокости от тех, кто, по сути, обязан был вас защищать, принимать. Признать подобное многим страшно и стыдно. Они подавляют вбитый с детства страх алкоголем или иными разрушительными способами, уходят в паранойю.
Бывает ситуационный рост подозрительности, вызванный, например, просмотром особо впечатлительной личностью фильма про газлайтинг или сериала про манипуляции. Резко снизит доверчивость обман со стороны романтического партнера (доказанная измена) или друга. Но со временем у тех из нас, кто рос в доверительной и удовлетворяющей потребность в безопасности и принятии обстановке, восприятие окружающих нормализуется.
Но где грань между обоснованным недоверием и поводом обратиться к психологу или психиатру?
Обоснованное недоверие (разумная обеспокоенность / настороженность / предусмотрительность) естественно, как было написано выше. Наивность не помогала выживать в палеолит, может навредить и в наше время.
Наивно переводить деньги незнакомому человеку, сообщающему о проблемах вашего близкого или родного человека. Наивно говорить CVC-номер и другие реквизиты банковской карты якобы сотруднику полиции или финансового учреждения. Наивно с первым встречным отправляться в путешествие в Турцию (за его счет особенно). Вы же не бесхитростный, неопытный ребенок, чтобы играть в одни ворота и беспредельно отдаваться окружающим? Главное, чтобы подозрительность не превратилась в манию. Когда она мешает вам гармонично жить в удовольствие, то это проблема. Когда вы отказываетесь от выхода в свет из страха быть обманутой (кинутым), то это проблема. Понимаете, в чем разница?
Когда подозрительность вредит вам, мешает воплощать в жизнь ваши жизненные ценности (семья, карьера, материальный достаток, комфорт и так далее), когда вы в состоянии перманентной тревоги, страха и прочих неприятных эмоций — это проблема, которую важно и можно решить.