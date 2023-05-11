Никому не верю и ничего не жду: как найти середину между наивностью и подозрительностью

Наивно переводить деньги незнакомому человеку, сообщающему о проблемах вашего близкого или родного человека. Наивно говорить CVC-номер и другие реквизиты банковской карты якобы сотруднику полиции или финансового учреждения. Наивно с первым встречным отправляться в путешествие в Турцию (за его счет особенно). Вы же не бесхитростный, неопытный ребенок, чтобы играть в одни ворота и беспредельно отдаваться окружающим? Главное, чтобы подозрительность не превратилась в манию. Когда она мешает вам гармонично жить в удовольствие, то это проблема. Когда вы отказываетесь от выхода в свет из страха быть обманутой (кинутым), то это проблема. Понимаете, в чем разница?