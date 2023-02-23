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Творят другие, а неловко — вам: 5 способов справиться с «испанским» стыдом

Бывало ли вам когда-нибудь стыдно за поведение незнакомых людей на улице или участников телешоу? Это чувство называется «испанским», или эмпатичным, стыдом. Он не менее мучителен, чем стыд за свои поступки.

23 февраля 20231
стыд чувство эмоция
Источник:
IStockphoto

Почему нам стыдно за других

По словам клинического психолога Дениса Долгова, испанский стыд происходит от нашей эмпатии — способности сопереживать, понимать чувства других людей и налаживать с ними контакт. Поэтому он характерен для людей с высоким уровнем этой самой эмпатии. Но не только. Как говорит специалист, это чувство испытывают также люди:

  • чувствующие ответственность за других,

  • боящиеся осуждения,

  • имеющие высокие требования к окружающим и низкую самооценку.

Как побороть приступ стыда

Денис Долгов предложил в своем телеграм-канале 5 способов помочь себе, если вас вдруг накрыл испанский стыд.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

1. Помните, что это временно

Каждая эмоция рано или поздно заканчивается. К примеру, страх и стыд длятся около 30 минут, а ненависть может продолжаться 60 часов.

2. Примите его

Иногда мы отрицаем эмоции, даже если их замечаем. Признавая эмоции, мы принимаем их, и это помогает их регулировать.

3. Вспомните, что вы не совершали этот поступок

Речь идет о другом человеке. Вы — это вы, другой — это другой.

4. Не осуждайте того, за кого вам стыдно

Осуждение лишь усилит эмоции и добавит негодование. Постарайтесь быть более толерантным.

5. Подышите

Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов. Это помогает скинуть напряжение и стать спокойнее.

Также специалист советует попытаться понять, почему вы испытываете испанский стыд. Если, конечно, это происходит уже не первый раз и начинает вас беспокоить. К примеру, если дело в низкой самооценке — надо ее поднимать.

— Перфекционизм тоже можно уменьшить и ослабить требования к себе и другим, сделав их более гибкими и не обременяющими ни вас, ни окружающих, — добавил психолог.

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Как чувство стыда отражается на здоровье

Эмоция стыда не заложена в нас с рождения — мы «учимся» ее испытывать со временем, под влиянием окружающих. По словам врача-психотерапевта Артема Толоконина, умеренное чувство стыда свойственно здоровому человеку, а вот гипертрофированное, как правило, связано с травмами, полученными в детстве.

Чревато для здоровья как сильное переживание, так и подавление этого чувства. Артем Толоконин ранее называл заболевания, которыми наш организм может реагировать на избыточное чувство стыда:

  • Розацеа. У женщин она часто проявляется из-за подавления чувства. По словам психотерапевта, проработка эмоций со специалистом приводила к избавлению от болезни.  

  • Угревая болезнь. При глубинном стыде быть собой, нежелании смотреть на себя и показываться миру психологическая оборона перерастает в физический «панцирь» в виде воспалений и раздражения на коже.

Как взрослому человеку может испортить жизнь чувство стыда, привитое в детстве, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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