Почему нам стыдно за других
По словам клинического психолога Дениса Долгова, испанский стыд происходит от нашей эмпатии — способности сопереживать, понимать чувства других людей и налаживать с ними контакт. Поэтому он характерен для людей с высоким уровнем этой самой эмпатии. Но не только. Как говорит специалист, это чувство испытывают также люди:
чувствующие ответственность за других,
боящиеся осуждения,
имеющие высокие требования к окружающим и низкую самооценку.
Как побороть приступ стыда
Денис Долгов
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
1. Помните, что это временно
Каждая эмоция рано или поздно заканчивается. К примеру, страх и стыд длятся около 30 минут, а ненависть может продолжаться 60 часов.
2. Примите его
Иногда мы отрицаем эмоции, даже если их замечаем. Признавая эмоции, мы принимаем их, и это помогает их регулировать.
3. Вспомните, что вы не совершали этот поступок
Речь идет о другом человеке. Вы — это вы, другой — это другой.
4. Не осуждайте того, за кого вам стыдно
Осуждение лишь усилит эмоции и добавит негодование. Постарайтесь быть более толерантным.
5. Подышите
Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов. Это помогает скинуть напряжение и стать спокойнее.
Также специалист советует попытаться понять, почему вы испытываете испанский стыд. Если, конечно, это происходит уже не первый раз и начинает вас беспокоить. К примеру, если дело в низкой самооценке — надо ее поднимать.
— Перфекционизм тоже можно уменьшить и ослабить требования к себе и другим, сделав их более гибкими и не обременяющими ни вас, ни окружающих, — добавил психолог.
Как чувство стыда отражается на здоровье
Эмоция стыда не заложена в нас с рождения — мы «учимся» ее испытывать со временем, под влиянием окружающих. По словам врача-психотерапевта Артема Толоконина, умеренное чувство стыда свойственно здоровому человеку, а вот гипертрофированное, как правило, связано с травмами, полученными в детстве.
Чревато для здоровья как сильное переживание, так и подавление этого чувства. Артем Толоконин ранее называл заболевания, которыми наш организм может реагировать на избыточное чувство стыда:
Розацеа. У женщин она часто проявляется из-за подавления чувства. По словам психотерапевта, проработка эмоций со специалистом приводила к избавлению от болезни.
Угревая болезнь. При глубинном стыде быть собой, нежелании смотреть на себя и показываться миру психологическая оборона перерастает в физический «панцирь» в виде воспалений и раздражения на коже.
Как взрослому человеку может испортить жизнь чувство стыда, привитое в детстве, читайте ЗДЕСЬ.