1. Помните, что это временно

Каждая эмоция рано или поздно заканчивается. К примеру, страх и стыд длятся около 30 минут, а ненависть может продолжаться 60 часов.

2. Примите его

Иногда мы отрицаем эмоции, даже если их замечаем. Признавая эмоции, мы принимаем их, и это помогает их регулировать.

3. Вспомните, что вы не совершали этот поступок

Речь идет о другом человеке. Вы — это вы, другой — это другой.

4. Не осуждайте того, за кого вам стыдно

Осуждение лишь усилит эмоции и добавит негодование. Постарайтесь быть более толерантным.

5. Подышите

Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов. Это помогает скинуть напряжение и стать спокойнее.

Также специалист советует попытаться понять, почему вы испытываете испанский стыд. Если, конечно, это происходит уже не первый раз и начинает вас беспокоить. К примеру, если дело в низкой самооценке — надо ее поднимать.

— Перфекционизм тоже можно уменьшить и ослабить требования к себе и другим, сделав их более гибкими и не обременяющими ни вас, ни окружающих, — добавил психолог.