Польза и вред морской воды: дерматолог рассказала, обязательно ли идти в душ после купания

Кроме того, пресный душ после купания помогает очистить кожу от тех частичек жизнедеятельности, которые соленая вода вытягивает из нашего организма «на поверхность» . А еще от других веществ, которые есть в морской воде, — микрочастичек кожи других людей и животных, кусочков водорослей и даже спор грибов.