Польза и вред морской воды: дерматолог рассказала, обязательно ли идти в душ после купания

По словам врача-дерматолога, косметолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алены Романовой, солнце, много витамина D, плавание и морской воздух на курорте действительно полезны для здоровья. Но все-таки морскую воду не стоит считать панацеей от всех болезней. Более того, при некоторых кожных проблемах купание в соленой воде и вовсе противопоказано.
Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Чем полезно море для кожи и суставов
Морская вода действительно богата полезными для кожи минералами и микроэлементами. В ее состав входят:
магний;
натрий;
кальций;
селен;
сера;
йод.
Как рассказала Алена Романова, при впитывании в кожу эти вещества дают положительный эффект. Например:
сера участвует в производстве белка коллагена, который нужен для тонуса и упругости кожи;
цинк снижает активность сальных желез и помогает бороться с угревой сыпью;
калий помогает клеткам удерживать влагу, что особенно важно для возрастной кожи, часто страдающей от обезвоживания.
В то же время для лечения дерматологических заболеваний морская вода подходит далеко не всегда. Особенно если речь о купании в морях с высокой концентрацией солей и микроэлементов — например, в Мертвом или Красном.
«При экземе или атопическом дерматите соленая вода может усилить раздражение кожи и вызывать обострение», — уточнила врач.
Соленая вода также может быть полезна и людям с болезнями суставов.
«В ее состав входят кальций и марганец, которые способствуют укреплению связок и хрящей. И все-таки наибольший эффект оказывает не контакт с водой как таковой, а сам процесс плавания в море. Регулярные заплывы помогут разработать суставы и расслабить опорно-двигательный аппарат», — добавляет Алена Романова.
Для большей пользы специалист посоветовала выбирать для поездки на море бархатный сезон, а не разгар лета. Слишком резкий перепад температур, наоборот, может спровоцировать обострение заболевания суставов.
Заживет как на кошке
Есть такое убеждение, что морская вода помогает быстрее заживлять небольшие повреждения на коже — ранки, ссадины. В целом это действительно так — благодаря содержащимся в ней антибактериальным и противогрибковым веществам вроде селена или йода. Но не всегда.
«При порезах на коже принимать морские ванны все равно следует с осторожностью. Слишком соленая вода, скорее, будет раздражать поврежденные ткани и кожу, нежели оказывать успокаивающий эффект», — объясняет дерматолог.
После купания сразу в душ?
По словам Алены Романовой, несмотря на всю пользу морской воды, после купания надо обязательно ополаскиваться пресной водой, если не хотите получить солнечный ожог и навредить волосам.
«Когда человек выходит из моря, вода с тела испаряется практически моментально. На коже остается соленая корочка, которая значительно повышает риски обгореть на солнце», — предупреждает врач.
Кроме того, пресный душ после купания помогает очистить кожу от тех частичек жизнедеятельности, которые соленая вода вытягивает из нашего организма «на поверхность». А еще от других веществ, которые есть в морской воде, — микрочастичек кожи других людей и животных, кусочков водорослей и даже спор грибов.
Не забудьте в душе уделить внимание и голове. Переизбыток соли может повредить структуру волос, делая их более жесткими.