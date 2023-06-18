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Польза и вред морской воды: дерматолог рассказала, обязательно ли идти в душ после купания

Отдых на море часто воспринимают не только как шанс расслабиться и сменить обстановку, но и как возможность оздоровиться. Например, избавиться от проблем с кожей или помочь суставам. Так ли это — спросили врача.

18 июня 2023
морская вода полезна для кожи и суставов
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iStockphoto

По словам врача-дерматолога, косметолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алены Романовой, солнце, много витамина D, плавание и морской воздух на курорте действительно полезны для здоровья. Но все-таки морскую воду не стоит считать панацеей от всех болезней. Более того, при некоторых кожных проблемах купание в соленой воде и вовсе противопоказано.

Алена Романова
Дерматология, трихология

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

Чем полезно море для кожи и суставов

Морская вода действительно богата полезными для кожи минералами и микроэлементами. В ее состав входят:

  • магний;

  • натрий;

  • кальций;

  • селен;

  • сера;

  • йод.

Как рассказала Алена Романова, при впитывании в кожу эти вещества дают положительный эффект. Например:

  • сера участвует в производстве белка коллагена, который нужен для тонуса и упругости кожи;

  • цинк снижает активность сальных желез и помогает бороться с угревой сыпью;

  • калий помогает клеткам удерживать влагу, что особенно важно для возрастной кожи, часто страдающей от обезвоживания.

В то же время для лечения дерматологических заболеваний морская вода подходит далеко не всегда. Особенно если речь о купании в морях с высокой концентрацией солей и микроэлементов — например, в Мертвом или Красном.

«При экземе или атопическом дерматите соленая вода может усилить раздражение кожи и вызывать обострение», — уточнила врач.

Соленая вода также может быть полезна и людям с болезнями суставов.

«В ее состав входят кальций и марганец, которые способствуют укреплению связок и хрящей. И все-таки наибольший эффект оказывает не контакт с водой как таковой, а сам процесс плавания в море. Регулярные заплывы помогут разработать суставы и расслабить опорно-двигательный аппарат», — добавляет Алена Романова.

Для большей пользы специалист посоветовала выбирать для поездки на море бархатный сезон, а не разгар лета. Слишком резкий перепад температур, наоборот, может спровоцировать обострение заболевания суставов.

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Заживет как на кошке

Есть такое убеждение, что морская вода помогает быстрее заживлять небольшие повреждения на коже — ранки, ссадины. В целом это действительно так — благодаря содержащимся в ней антибактериальным и противогрибковым веществам вроде селена или йода. Но не всегда.

«При порезах на коже принимать морские ванны все равно следует с осторожностью. Слишком соленая вода, скорее, будет раздражать поврежденные ткани и кожу, нежели оказывать успокаивающий эффект», — объясняет дерматолог.

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После купания сразу в душ?

По словам Алены Романовой, несмотря на всю пользу морской воды, после купания надо обязательно ополаскиваться пресной водой, если не хотите получить солнечный ожог и навредить волосам.

«Когда человек выходит из моря, вода с тела испаряется практически моментально. На коже остается соленая корочка, которая значительно повышает риски обгореть на солнце», — предупреждает врач.

Кроме того, пресный душ после купания помогает очистить кожу от тех частичек жизнедеятельности, которые соленая вода вытягивает из нашего организма «на поверхность». А еще от других веществ, которые есть в морской воде, — микрочастичек кожи других людей и животных, кусочков водорослей и даже спор грибов.

Не забудьте в душе уделить внимание и голове. Переизбыток соли может повредить структуру волос, делая их более жесткими.

Автор текста:Анастасия Романова
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