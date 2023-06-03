«Они переносчики такой болезни, как церкариоз, которую в народе называют „зудом купальщика“ или „утиным клещом“. Его вызывает паразит церкария, у него длина не превышает 1 мм, и заметить его сложно. Несмотря на то что „хозяином“ паразита выступают водоплавающие птицы, он может проникать через кожу человека. Сам паразит погибнет, но, скорее всего, вызовет аллергическую реакцию и температуру до 38 градусов», — говорит врач.