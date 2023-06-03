По словам главного врача «Инвитро-Приволжье» Татьяны Неумолотовой, купаться нужно только на оборудованных пляжах. Там и дно проверяется, и состав воды контролируется, а также есть все необходимое для отдыха, включая спасательные пункты.
Однако иногда желание окунуться может застать врасплох. До хорошего пляжа далеко, а рядом только небольшое озерцо или пруд. На что стоит обратить внимание? Например, на плавающих уток. По словам Татьяны Неумолотовой, если они там есть, от захода в воду лучше воздержаться.
Врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье»
«Они переносчики такой болезни, как церкариоз, которую в народе называют „зудом купальщика“ или „утиным клещом“. Его вызывает паразит церкария, у него длина не превышает 1 мм, и заметить его сложно. Несмотря на то что „хозяином“ паразита выступают водоплавающие птицы, он может проникать через кожу человека. Сам паразит погибнет, но, скорее всего, вызовет аллергическую реакцию и температуру до 38 градусов», — говорит врач.
Кстати
«Зуд купальщика» легко спутать с аллергией или укусами насекомых.
Как ранее рассказывал врач-дерматовенеролог петербургского ГорКВД Максим Клюкин, церкарии — личинки паразитических плоских червей, живущие в пресных водоемах. Они буквально вбуравливаются в человеческую кожу, вызывая сильный зуд и сыпь. Само заболевание проявляется в виде нетипичных высыпаний на коже, которые чешутся, воспаляются и болят. Самолечением в таких случаях лучше не заниматься и обратиться к врачу, он подберет терапию на основе противовоспалительных и противопаразитарных средств.
Отказаться от купания Татьяна Неумолотова советует также в местах рядом с фермами. Если вы видите следы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, в таких водоемах достаточно легко подцепить кишечную инфекцию.
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Лучшее время для купания
Комфортной для купания считается температура воды выше 20 градусов, при этом чтобы воздух был на 3-5 градусов теплее. Поэтому в начале лета купание в наших водоемах будет похоже скорее на закаливание, чем на отдых.
«Если говорить с точки зрения температур, то в начале лета предпочтительны небольшие водоемы, пруды или озера, так как реки и водохранилища дольше прогреваются из-за сильного течения», — говорит врач.
Также, по словам Татьяны Неумолотовой, для водных процедур желательно выбирать утренние или вечерние часы, так не будет перегрева и меньше проблем с заходом в холодную воду.
«Если мы говорим о воде температурой ниже 20 градусов, то прежде, чем начать купаться, рекомендуется разогреть тело», — уточняет доктор.
Кому не стоит рано открывать купальный сезон
От купания в воде температурой ниже 23 градусов надо отказаться людям с:
болезнями кожи;
проблемами с артериальным давлением;
болезнями сердца;
эпилепсией;
неврологическими заболеваниями.
«Такое купание может грозить даже здоровым людям спазмами сосудов, нарушением кровообращения, приступами обморока и потерей сознания. В самом крайнем случае — смертью от холодного шока», — предупредила Татьяна Неумолотова.