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Плавающие утки — это знак: врач Неумолотова рассказала, в каких водоемах лучше не купаться

Специалисты настоятельно советуют купаться только в проверенных местах. Так меньше рисков пораниться о что-то непонятное на дне или подхватить инфекцию. Например, «зуд купальщика».

3 июня 2023
Плавающие утки — это знак: врач Неумолотова рассказала, в каких водоемах лучше не купаться
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iStockphoto

По словам главного врача «Инвитро-Приволжье» Татьяны Неумолотовой, купаться нужно только на оборудованных пляжах. Там и дно проверяется, и состав воды контролируется, а также есть все необходимое для отдыха, включая спасательные пункты.

Однако иногда желание окунуться может застать врасплох. До хорошего пляжа далеко, а рядом только небольшое озерцо или пруд. На что стоит обратить внимание? Например, на плавающих уток. По словам Татьяны Неумолотовой, если они там есть, от захода в воду лучше воздержаться.

Татьяна Неумолотова
Терапия

Врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье»

«Они переносчики такой болезни, как церкариоз, которую в народе называют „зудом купальщика“ или „утиным клещом“. Его вызывает паразит церкария, у него длина не превышает 1 мм, и заметить его сложно. Несмотря на то что „хозяином“ паразита выступают водоплавающие птицы, он может проникать через кожу человека. Сам паразит погибнет, но, скорее всего, вызовет аллергическую реакцию и температуру до 38 градусов», — говорит врач.

Кстати

«Зуд купальщика» легко спутать с аллергией или укусами насекомых.

Как ранее рассказывал врач-дерматовенеролог петербургского ГорКВД Максим Клюкин, церкарии — личинки паразитических плоских червей, живущие в пресных водоемах. Они буквально вбуравливаются в человеческую кожу, вызывая сильный зуд и сыпь. Само заболевание проявляется в виде нетипичных высыпаний на коже, которые чешутся, воспаляются и болят. Самолечением в таких случаях лучше не заниматься и обратиться к врачу, он подберет терапию на основе противовоспалительных и противопаразитарных средств.

Отказаться от купания Татьяна Неумолотова советует также в местах рядом с фермами. Если вы видите следы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, в таких водоемах достаточно легко подцепить кишечную инфекцию.

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Лучшее время для купания

Комфортной для купания считается температура воды выше 20 градусов, при этом чтобы воздух был на 3-5 градусов теплее. Поэтому в начале лета купание в наших водоемах будет похоже скорее на закаливание, чем на отдых.

«Если говорить с точки зрения температур, то в начале лета предпочтительны небольшие водоемы, пруды или озера, так как реки и водохранилища дольше прогреваются из-за сильного течения», — говорит врач.

Также, по словам Татьяны Неумолотовой, для водных процедур желательно выбирать утренние или вечерние часы, так не будет перегрева и меньше проблем с заходом в холодную воду.

«Если мы говорим о воде температурой ниже 20 градусов, то прежде, чем начать купаться, рекомендуется разогреть тело», — уточняет доктор.

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От купания в воде температурой ниже 23 градусов надо отказаться людям с:

  • болезнями кожи;

  • проблемами с артериальным давлением;

  • болезнями сердца;

  • эпилепсией;

  • неврологическими заболеваниями.

«Такое купание может грозить даже здоровым людям спазмами сосудов, нарушением кровообращения, приступами обморока и потерей сознания. В самом крайнем случае — смертью от холодного шока», — предупредила Татьяна Неумолотова.

Автор текста:Анастасия Романова
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