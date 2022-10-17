спираль плюсы минусы опасность
Фото
Getty Images

«Некоторые знакомые пугают, что забеременеть вполне можно и с внутриматочной спиралью. Это и правда так? Как это может произойти?»

Ольга, 31 год.

Юлия Вербовая
Юлия Вербовая
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

— На сегодняшний день внутриматочные спирали очень популярны среди женщин, так как считаются наиболее надежным методом контрацепции, — объясняет врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Спираль ставится на 5 лет, и это спасение для многих забывчивых женщин, которые могут пропустить принять таблетку КОК (комбинированные оральные контрацептивы).

Современные ВМС выглядят как небольшие тонкие металлические или пластиковые устройства — они бывают разные по форме, могут быть негормональные и гормонсодержащие.

Тревогу пациентки по поводу возможной беременности со спиралью понять можно… На самом деле описываются такие случаи — и не единичные, что беременность наступает после установки спирали. Но в ряде случаев это происходит из-за некорректной установки спирали или при несоблюдении пациенткой рекомендаций врача после ее установки.

Бывают и такие ситуации, когда приходится удалить спираль раньше, чем планировалось, как правило — из-за возникновения нежелательных эффектов от нее.

Читайте также

Преимущества внутриматочной спирали

  • Высокая эффективность.

  • Устанавливается на 5 лет, и не требуется дополнительных действий для противозачаточного эффекта.

  • Дешевизна метода: несмотря на то, что стоимость ВМС дороже стоимости упаковки противозачаточных таблеток или презервативов, в перерасчете на 5 лет это выгодное «вложение».

  • Не ощущается при половых контактах.

  • Подойдет для женщин, не желающих применять гормональные препараты (КОК).

  • Не влияет на либидо.

  • Способность к зачатию восстанавливается полностью после её удаления.

  • Лечебный эффект от гормональной спирали.

Недостатки спирали

  • Необходимость контроля УЗИ каждые полгода.

  • Не убережет от инфекций, передающихся половым путём.

  • Возможная экспульсия (выпадение) спирали.

  • Возможные межменструальные выделения.

  • Увеличение риска воспалительных заболеваний малого таза (в т.ч. и эндометрита).

Подобрать и поставить ВМС может только врач акушер-гинеколог, а чтобы избежать описанных выше нежелательных последствий, необходимо обследоваться перед процедурой установки ВМС и следовать рекомендациям врача после установки, — обращает внимание Юлия Вербовая. — Обследование женщины перед введением ВМС: анализы крови, мазки: бактериоскопический анализ влагалищных мазков и онкоцитология с поверхности шейки матки.

После истечения срока использования (обычно это 5 лет) спираль необходимо извлечь. Не рекомендуют использовать ее больше положенного срока — повышаются риски развития нежелательных эффектов. Извлекается спираль легко и безболезненно. После предварительного обследования в день извлечения старой спирали можно установить новую.

Анна Майская