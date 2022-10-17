«Некоторые знакомые пугают, что забеременеть вполне можно и с внутриматочной спиралью. Это и правда так? Как это может произойти?»
Ольга, 31 год.
— На сегодняшний день внутриматочные спирали очень популярны среди женщин, так как считаются наиболее надежным методом контрацепции, — объясняет врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Спираль ставится на 5 лет, и это спасение для многих забывчивых женщин, которые могут пропустить принять таблетку КОК (комбинированные оральные контрацептивы).
Современные ВМС выглядят как небольшие тонкие металлические или пластиковые устройства — они бывают разные по форме, могут быть негормональные и гормонсодержащие.
Тревогу пациентки по поводу возможной беременности со спиралью понять можно… На самом деле описываются такие случаи — и не единичные, что беременность наступает после установки спирали. Но в ряде случаев это происходит из-за некорректной установки спирали или при несоблюдении пациенткой рекомендаций врача после ее установки.
Бывают и такие ситуации, когда приходится удалить спираль раньше, чем планировалось, как правило — из-за возникновения нежелательных эффектов от нее.
Преимущества внутриматочной спирали
Высокая эффективность.
Устанавливается на 5 лет, и не требуется дополнительных действий для противозачаточного эффекта.
Дешевизна метода: несмотря на то, что стоимость ВМС дороже стоимости упаковки противозачаточных таблеток или презервативов, в перерасчете на 5 лет это выгодное «вложение».
Не ощущается при половых контактах.
Подойдет для женщин, не желающих применять гормональные препараты (КОК).
Не влияет на либидо.
Способность к зачатию восстанавливается полностью после её удаления.
Лечебный эффект от гормональной спирали.
Недостатки спирали
Необходимость контроля УЗИ каждые полгода.
Не убережет от инфекций, передающихся половым путём.
Возможная экспульсия (выпадение) спирали.
Возможные межменструальные выделения.
Увеличение риска воспалительных заболеваний малого таза (в т.ч. и эндометрита).
— Подобрать и поставить ВМС может только врач акушер-гинеколог, а чтобы избежать описанных выше нежелательных последствий, необходимо обследоваться перед процедурой установки ВМС и следовать рекомендациям врача после установки, — обращает внимание Юлия Вербовая. — Обследование женщины перед введением ВМС: анализы крови, мазки: бактериоскопический анализ влагалищных мазков и онкоцитология с поверхности шейки матки.
После истечения срока использования (обычно это 5 лет) спираль необходимо извлечь. Не рекомендуют использовать ее больше положенного срока — повышаются риски развития нежелательных эффектов. Извлекается спираль легко и безболезненно. После предварительного обследования в день извлечения старой спирали можно установить новую.