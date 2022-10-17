— На сегодняшний день внутриматочные спирали очень популярны среди женщин, так как считаются наиболее надежным методом контрацепции, — объясняет врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Спираль ставится на 5 лет, и это спасение для многих забывчивых женщин, которые могут пропустить принять таблетку КОК (комбинированные оральные контрацептивы).

Современные ВМС выглядят как небольшие тонкие металлические или пластиковые устройства — они бывают разные по форме, могут быть негормональные и гормонсодержащие.

Тревогу пациентки по поводу возможной беременности со спиралью понять можно… На самом деле описываются такие случаи — и не единичные, что беременность наступает после установки спирали. Но в ряде случаев это происходит из-за некорректной установки спирали или при несоблюдении пациенткой рекомендаций врача после ее установки.

Бывают и такие ситуации, когда приходится удалить спираль раньше, чем планировалось, как правило — из-за возникновения нежелательных эффектов от нее.