Витамина С больше, чем в репчатом: 5 необычных видов лука, которые стоит есть чаще

Он внешне похож на репчатый лук, но луковички у него более продолговатые. А вот вкус немного отличается, за что его ценят шеф-повара: он душистее, чем репчатый, и почти не имеет едкости и горечи . Кстати, это можно взять на заметку тем, кто не любит слишком резкого вкуса и запаха репчатого лука в салатах.