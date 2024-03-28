Витамина С больше, чем в репчатом: 5 необычных видов лука, которые стоит есть чаще

Как регулярно напоминают врачи, питание должно быть не только сбалансированным, но и разнообразным. Каким бы правильным с виду ни выглядело ваше меню, в привычную корзину продуктов надо периодически добавлять что-то новенькое.
К примеру, у репчатого и зеленого лука, которые мы часто используем в приготовлении еды, есть доступные и вполне достойные альтернативы. И по вкусу, и по пользе. А в чем-то у них есть даже преимущества.
Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание»
1. Лук-батун, или дудчатый лук
В основном в пищу идут его стрелки-листья, которые можно добавлять к гарнирам, в супы или салаты. В этих листьях витамина С втрое больше, чем в репчатом луке, а аскорбиновая кислота не любит термообработку — разрушается. Поэтому полезнее всего есть их в сыром виде.
Помимо витамина С, этот вид лука богат и фитонцидами. Эти биологически активные вещества тоже помогают в защите от инфекций. Поэтому в сезон ОРВИ, кроме чеснока и лимона, не забывайте про лук-батун.
Также в этом луке содержатся никотиновая кислота, тиамин, рибофлавин, каротин, эфирные масла, микро- и макроэлементы, в том числе цинк и кальций.
2. Лук-слизун
В кулинарии лук-слизун может заменить обычный зеленый лук или стрелки чеснока, так как у него легкий чесночный привкус. Как и с остальными видами лука, максимум пользы от него можно получить в сыром виде.
По словам экспертов, особенно много в этом луке железа, поэтому он считается полезным при малокровии и повышает гемоглобин. Кроме того, в его листьях можно найти витамины B1, B2, C, PP, высокоактивные фитонциды, сахара, каротин, минеральные соли цинка, калия, молибдена и магния.
3. Лук-порей
Его называют еще жемчужным луком — за оттенок мясистых листьев. Употреблять можно как зеленую, так и белую часть растения. Его используют в салатах, пирогах, супах, как гарнир или просто в тушеном виде.
Как говорят в Роспотребнадзоре, у порея есть удивительная особенность: содержание витамина С в его белой части при хранении увеличивается почти в полтора раза. Поэтому его тоже лучше не подвергать экспериментам с температурой, а есть свежим. А для хранения полезно нарезать и заморозить.
Еще этот некалорийный овощ богат витаминами С, Е, B1, В2, РР, каротином и микроэлементами, среди которых калий, кальций, магний, марганец, железо, фосфор, никель и натрий.
4. Шнитт-лук
Стрелки этого лука отличаются сочностью, к тому же в меру острые. Они хороши в салатах, омлетах, соусах, а также в качестве приправы к супам и вторым блюдам.
Как говорят специалисты, если регулярно есть шнитт-лук, можно не только поддержать свой иммунитет, но и быстрее восстановиться после простуды. Ведь в его тонких перышках много чего полезного: бета-каротин, холин, витамины С, В3, В9 и К, кальций, магний, железо, калий, натрий, фосфор, медь, марганец, цинк и селен.
5. Лук-шалот
Он внешне похож на репчатый лук, но луковички у него более продолговатые. А вот вкус немного отличается, за что его ценят шеф-повара: он душистее, чем репчатый, и почти не имеет едкости и горечи. Кстати, это можно взять на заметку тем, кто не любит слишком резкого вкуса и запаха репчатого лука в салатах.
Помимо нюансов вкуса и запаха, лук-шалот отличается от репчатого еще и составом: в нем больше сахара, а значит и калорий, а также витамина С. Еще в этом луке есть витамины А, группы В, цинк, йод, железо, медь, молибден, хром, селен, кобальт, ванадий, кальций, никель. Плюс много полезной клетчатки.