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Бразильянка 56 лет ходила беременной, родив параллельно 7 детей

У женщины оказался крайне редкий медицинский случай — сохранение плода внематочной беременности. Больше полувека она страдала от боли в животе, однако истинную причину так и не знала.

26 марта 2024
Бразильянка 56 лет ходила беременной, родив параллельно 7 детей
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IStockphoto

Бразильские врачи извлекли из живота 81-летней женщины литопедион — это окаменелый утробный плод, который умер в матке или брюшной полости и подвергся обызвествлению. В медицине такие случаи крайне редки, за всю историю описано всего несколько сотен подобных феноменальных исходов внематочной беременности.

Даниэла Вера обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, они преследовали ее долгие годы. Как стало известно, бразильянка пыталась справиться с ними самостоятельно при помощи средств народной медицины.

Первоначально женщине назначили терапию от инфекции мочевыводящих путей, однако через несколько дней ей провели компьютерную томографию с 3D-моделированием, которая показала кальцифицированный плод в брюшной полости (плод погиб, а после покрылся твердыми образованиями кальция).

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Как женщина столько лет прожила с окаменелым плодом — непонятно. После внематочной беременности в молодости она родила еще семь детей, все они здоровы и появились на свет без каких-либо осложнений.

Врачи решили удалить из организма Даниэлы Веры окаменевший плод. Однако через несколько дней женщина умерла из-за инфекционных осложнений.

Дети умершей женщины рассказали The Sun, что их мать боялась врачей и всячески избегала посещения клиник. По этой причине она и не обращалась к ним 56 лет с болями в животе — пила таблетки и пыталась лечиться травами.

Даниэла Вера жила в деревне на окраине. Неизвестно, наблюдалась ли она у врачей во время беременностей, как и где проходили все ее роды.

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Про внематочную беременность

Внематочная беременность возникает в случаях прикрепления плодного яйца за пределами полости матки, чаще всего в маточной трубе. Процент ее возникновения у женщин в возрасте 20-30 лет очень невысок, всего 1-2% случаев, но может увеличиться у тех, кому больше 35 лет.

Как ее распознать на ранних сроках? Какие анализы стоит сдать? И как понять, что это осложнение может грозить вам? Все ответы на важные вопросы — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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