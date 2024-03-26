Бразильянка 56 лет ходила беременной, родив параллельно 7 детей

Внематочная беременность возникает в случаях прикрепления плодного яйца за пределами полости матки, чаще всего в маточной трубе. Процент ее возникновения у женщин в возрасте 20-30 лет очень невысок, всего 1-2% случаев, но может увеличиться у тех, кому больше 35 лет.