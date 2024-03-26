Бразильянка 56 лет ходила беременной, родив параллельно 7 детей

Бразильские врачи извлекли из живота 81-летней женщины литопедион — это окаменелый утробный плод, который умер в матке или брюшной полости и подвергся обызвествлению. В медицине такие случаи крайне редки, за всю историю описано всего несколько сотен подобных феноменальных исходов внематочной беременности.
Даниэла Вера обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, они преследовали ее долгие годы. Как стало известно, бразильянка пыталась справиться с ними самостоятельно при помощи средств народной медицины.
Первоначально женщине назначили терапию от инфекции мочевыводящих путей, однако через несколько дней ей провели компьютерную томографию с 3D-моделированием, которая показала кальцифицированный плод в брюшной полости (плод погиб, а после покрылся твердыми образованиями кальция).
Как женщина столько лет прожила с окаменелым плодом — непонятно. После внематочной беременности в молодости она родила еще семь детей, все они здоровы и появились на свет без каких-либо осложнений.
Врачи решили удалить из организма Даниэлы Веры окаменевший плод. Однако через несколько дней женщина умерла из-за инфекционных осложнений.
Дети умершей женщины
Даниэла Вера жила в деревне на окраине. Неизвестно, наблюдалась ли она у врачей во время беременностей, как и где проходили все ее роды.
Про внематочную беременность
Внематочная беременность возникает в случаях прикрепления плодного яйца за пределами полости матки, чаще всего в маточной трубе. Процент ее возникновения у женщин в возрасте 20-30 лет очень невысок, всего 1-2% случаев, но может увеличиться у тех, кому больше 35 лет.
Как ее распознать на ранних сроках? Какие анализы стоит сдать? И как понять, что это осложнение может грозить вам? Все ответы на важные вопросы — ЗДЕСЬ.