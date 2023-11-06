Ростовские врачи выявили у молодой женщины уникальную двойную беременность

В ростовскую городскую больницу № 6 молодую женщину привезли по скорой с обильным внутрибрюшным кровотечением. Выяснилось, что причиной кровотечения стал разрыв маточной трубы на фоне внематочной беременности.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, для 27-летней ростовчанки это была первая беременность. А для медиков — уникальная. Они стали свидетелями одновременного сочетания внематочной и маточной беременности, что встречается очень редко. По словам врачей, частота таких случаев колеблется от 0,6 до 4% общего числа беременностей.
Однако при первом поступлении пациентки в больницу уникальный случай не распознали.
«УЗИ и гистология показали отсутствие маточной беременности. Но через месяц, когда женщина пришла в женскую консультацию на плановый прием, УЗИ показало беременность сроком 4-5 недель, которая, как оказалось, наступила одновременно с внематочной», — объяснила Нина Циркунова, заведующая гинекологическим отделением ростовской больницы.
В соцсетях минздрав
Бывает даже в печени
Совсем недавно московские врачи спасли женщину с редчайшим типом внематочной беременности: она развилась в печени. В столичную больницу молодая женщина обратилась с жалобами на тянущие боли внизу живота. Первое УЗИ показало свободную жидкость в брюшной полости. Гинекологи заподозрили внематочную беременность, что подтвердило лабораторное исследование. Однако расположение плодного яйца оставалось неясным.
Как показала экстренная лапароскопия, плодное яйцо размерами 3 на 3 сантиметра (срок 5-7 недель) находилось в области пятого сегмента печени и в итоге вызвало разрыв органа. Сохранить беременность в этом случае было невозможно: жизнь самой женщины была под угрозой. Потребовалась операция, которая длилась почти три часа и, по словам врачей, прошла успешно.
Еще один необычный случай произошел этим летом в Наро-Фоминском перинатальном центре. Врачи помогли стать мамой 32-летней женщине, узнавшей о беременности за 10 недель до родов. Как такое может быть, читайте ЗДЕСЬ.