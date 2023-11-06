Ростовские врачи выявили у молодой женщины уникальную двойную беременность

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, для 27-летней ростовчанки это была первая беременность. А для медиков — уникальная. Они стали свидетелями одновременного сочетания внематочной и маточной беременности, что встречается очень редко. По словам врачей, частота таких случаев колеблется от 0,6 до 4% общего числа беременностей.



Однако при первом поступлении пациентки в больницу уникальный случай не распознали.