Психолог Ладмари назвала 6 вещей в доме, которые выдают женщину с низкой самооценкой

«Когда человек использует новые, желанные, энергетически наполненные вещи, он может чувствовать себя сильнее, увереннее. Они его как будто подпитывают. Но бывает и обратное, когда привыкнуть к новому оказывается очень сложно. В таких случаях старые, надежные вещи дают ощущение стабильности. А все новое может быть воспринято как насилие, — говорит психолог. — Многие предметы из прошлого дают нам соприкоснуться с чем-то важным, что было когда-то. Иногда совершенно невозможно отказаться от этих вещей до тех пор, пока вы не „достанете“ из них те чувства, эмоции, которые туда вложили . Сделать это можно с психологом».