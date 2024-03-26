Психолог Ладмари назвала 6 вещей в доме, которые выдают женщину с низкой самооценкой

Психологи говорят, что люди воспринимают лишь 10% сказанной информации, а все остальное получают от невербальных сигналов собеседника: жестов, мимики, взгляда.
Однако человека можно «прочитать» и по окружающим его вещам. Так, некоторые психологические проблемы выдает домашняя обстановка. И особенно это заметно по женщинам.
Интегративный, системный семейный психолог, расстановщик и оргконсультант, арттерапевт и психосинтетик
«То, в чем женщина живет, показывает, что для нее важно, — говорит психолог Владислава Ладмари. — Мы часто не осознаем, что находимся в отношениях с окружающим пространством и вещами в нем. Эти предметы — словно бессознательное вместилище для важного».
По словам психолога, отношение к окружающим нас вещам показывает, как мы относимся к себе, к другим и к миру в целом. Это отражение процессов, которые происходят внутри нас.
Что-то в себе мы любим и ценим, к чему-то относимся с нежностью и трепетом, а что-то, наоборот, обесцениваем, считаем незначительным, фоновым. Так и с вещами вокруг.
«Огромное влияние накладывает семейная история и обстоятельства жизни в родительской семье, — говорит эксперт. — При этом, соприкасаясь с вещами и бытом человека, мы можем узнать о нем даже то, в чем он сам себе не может признаться».
Детские игрушки, плюшевые мишки
«Когда мы храним игрушки, это может означать детскую надежду, что найдется в мире человек, который „долюбит“ и сделает нас счастливыми, как в детстве», — объясняет психолог.
Такие предметы в интерьере говорят о чувствительной детской части внутри человека. Возможно, игрушки служат воспоминанием о каких-то приятных моментах из прошлого, которые греют и делают сильнее.
«А может, это некая забота о своем внутреннем ребенке, попытка дать то, что вы недополучили в детстве», — говорит эксперт.
Но в любом случае, детские игрушки в женской комнате — признак незрелости и инфантильности.
«Однако в определенные периоды жизни это совершенно нормально. Значит, вам есть куда расти и развиваться», — уверяет психолог.
Свадебное платье
«Хранимое в шкафу свадебное платье очень часто является памятью о той себе, которая была наполнена мечтами и надеждами на счастливую жизнь. И пока мы храним его, мы сохраняем эту надежду, — говорит Владислава Ладмари. — В жизни женщин надежды на любовь и счастье часто не оправдываются. Из-за этого они переживают большую боль внутри, не имея возможности ее выразить. И тогда подобные реликвии являются как бы балансиром. Они помогают жить и сохранять светлые надежды на перемены».
Но все-таки вместо того, чтобы превращать свое свадебное платье в некий священный символ, лучше бороться с болью и разочарованием с помощью специалиста.
Поношенные и старомодные вещи
Многие психологи рекомендуют регулярно очищать свое пространство от старых и ненужных вещей. Любое движение в обстановке квартиры, в гардеробе дает некоторое движение внутри нас.
«Когда человек использует новые, желанные, энергетически наполненные вещи, он может чувствовать себя сильнее, увереннее. Они его как будто подпитывают. Но бывает и обратное, когда привыкнуть к новому оказывается очень сложно. В таких случаях старые, надежные вещи дают ощущение стабильности. А все новое может быть воспринято как насилие, — говорит психолог. — Многие предметы из прошлого дают нам соприкоснуться с чем-то важным, что было когда-то. Иногда совершенно невозможно отказаться от этих вещей до тех пор, пока вы не „достанете“ из них те чувства, эмоции, которые туда вложили. Сделать это можно с психологом».
Старые полотенца и застиранное постельное белье
«Старые полотенца, застиранное белье и сильно изношенная пижама могут говорить о том, что их обладательница не имеет достаточной энергии для заботы о себе, не считает важным вкладывать в это свои силы, — говорит психолог. — Женщина может обесценивать среду, в которой живет, из-за депрессии, апатии, пережитых кризисов, травм и потери, из-за неумения справиться с жизненными обстоятельствами, из-за неудовлетворенности жизнью, а также из-за нелюбви к себе».
Однако нередко старые полотенца указывают на экономность, которая может быть как нормальной, так и нездоровой.
Беспорядок в доме
«Чаще всего это говорит о том, что человеку не хочется тратить силы или сил нет вовсе. У него внутри есть неразрешенные вопросы и тотальный недостаток энергии даже для содержания в порядке самого себя», — объясняет психолог.
Бывает, что человек опрятен, следит за собой, но дома всегда жуткий бардак. Значит, все-таки есть какие-то внутренние травмы и конфликты, которые требуют внимания.
«Взрослый здоровый человек при достатке энергии способен различать непорядок и хаос и структурировать их. Поэтому мы всегда подмечаем неопрятность. Наш мозг может не придавать этому значение или даже обесценивать значимость чистоты и порядка, но он всегда бессознательно оценивает среду, в которую приходит. В организованном, чистом месте всегда приятно находиться».
Хлам
«Дом, наполненный хламом, — это отражение внутренней неустроенности и неспособности с этим что-то сделать. Возможно, виной тому внутренняя незрелость, инфантильность либо результат семейных или личных травм», — объясняет Владислава Ладмари. — Когда человек владеет собой, активно и с удовольствием живет свою жизнь, ему гораздо легче содержать свое жилье и вещи в порядке».
Иногда потери близких людей или кризис заставляют нас удерживать старые вещи как напоминание о счастливом прошлом, и тогда нет сил на уборку. Нормально, если это временно. Но в тяжелых случаях без внешней помощи такое состояние может перейти в хроническую форму.