Эти 7 привычек практикуют люди, у которых все в порядке с самооценкой

Здоровая самооценка — это позитивный и реалистичный взгляд на себя, признание своих сильных и слабых сторон и принятие их. У человека есть чувство собственного достоинства, он не нуждается в подтверждении своей значимости со стороны. Более того, ему комфортно находиться как в отношениях, так и без них, он умеет отстаивать свои личные границы и точно знает, чего хочет от жизни.
Если самооценка занижена, то человеку постоянно чего-то не хватает: внимания, денег, признания, ощущения собственной значимости. Ему сложно выстраивать гармоничные отношения, на работе не обходится без постоянных конфликтов. Да и в целом он негативно смотрит на происходящее вокруг.
Психотерапевт, психолог
Утренняя благодарность. Приучите себя каждое утро начинать с благодарности. Это может быть все, что угодно: вы встали по будильнику с первого раза, приготовили полезный завтрак, позвонили родне. Лучше всего, если вы будете фиксировать свои достижения в блокноте — так мозг быстрее научится хвалить себя самостоятельно.
Медитация. Еще одна привычка, на которую потребуется не больше 10 минут. Найдите укромное место, примите удобную позу, глубоко дышите. Постарайтесь не думать о проблемах и делах — увидите, как стресса станет меньше, а позитивных мыслей — больше.
Ведение дневника. Каждый день записывайте свои мысли и чувства. Это поможет лучше понимать себя, анализировать свои поступки и избавляться от негатива.
Зарядка или спорт. Приучите себя к физической активности. Это могут быть самые простые упражнения дома, танцы или плавание. Необязательно мучить себя тренажерным залом. Во время физической активности вырабатываются гормоны радости, плюс ко всему фигура становится лучше — все это помогает повысить самооценку.
Аффирмации. Это так называемые позитивные утверждения, в которых делается акцент на определенные потребности человека. Делайте себе комплименты, говорите вслух приятные слова и хвалите за любой успех. Кажется, что это мелочь, но мозг все запоминает и внедряет в реальную жизнь.
Ритуалы по уходу за собой. Вспомните, что вам нравится — принимать ванну с пеной, ходить на массаж, делать маски для лица у косметолога? Себя необходимо баловать, так вы проявляете заботу и уделяете внимание самому главному человеку в своей жизни — самому себе.
Вечерний анализ дня. Незадолго до сна спокойно поразмышляйте о том, что произошло за день. Цель этой практики — посмотреть на события со стороны, а не упрекать себя в том, что пошло не по плану. Это поможет концентрироваться на своих ощущениях, быстро извлекать уроки и делать правильные выводы.
Важно! Это всего лишь примеры, важно выбирать ритуалы, которые подходят лично вам. Поэкспериментируйте с разными практиками и найдите то, что вас радует и успокаивает. Помните, каждый день человек должен уделять хоть немного времени своим мыслям и желаниям.
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Как еще можно повысить самооценку
Ранее психолог Михаил Лабковский дал совет, как перестать думать о себе хуже, чем вы есть на самом деле. Чтобы повысить свою самооценку, надо перестать делать то, что ее разрушает. В первую очередь — отказаться от общения с людьми, которые постоянно вас обесценивают, и отписаться от всех успешных блогеров и «счастливых жен и мам» с идеальными телами и баснословными доходами, с которыми вы себя постоянно сравниваете. Во-вторых, перестать спрашивать чужое мнение и придирчиво считать свои достижения. Подробнее — в материале «Доктора Питера».