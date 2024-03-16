Эти 7 привычек практикуют люди, у которых все в порядке с самооценкой

Утренняя благодарность. Приучите себя каждое утро начинать с благодарности. Это может быть все, что угодно: вы встали по будильнику с первого раза, приготовили полезный завтрак, позвонили родне. Лучше всего, если вы будете фиксировать свои достижения в блокноте — так мозг быстрее научится хвалить себя самостоятельно.

Медитация. Еще одна привычка, на которую потребуется не больше 10 минут. Найдите укромное место, примите удобную позу, глубоко дышите. Постарайтесь не думать о проблемах и делах — увидите, как стресса станет меньше, а позитивных мыслей — больше.

Ведение дневника. Каждый день записывайте свои мысли и чувства. Это поможет лучше понимать себя, анализировать свои поступки и избавляться от негатива.

Зарядка или спорт. Приучите себя к физической активности. Это могут быть самые простые упражнения дома, танцы или плавание. Необязательно мучить себя тренажерным залом. Во время физической активности вырабатываются гормоны радости, плюс ко всему фигура становится лучше — все это помогает повысить самооценку.

Аффирмации. Это так называемые позитивные утверждения, в которых делается акцент на определенные потребности человека. Делайте себе комплименты, говорите вслух приятные слова и хвалите за любой успех. Кажется, что это мелочь, но мозг все запоминает и внедряет в реальную жизнь .

Ритуалы по уходу за собой. Вспомните, что вам нравится — принимать ванну с пеной, ходить на массаж, делать маски для лица у косметолога? Себя необходимо баловать, так вы проявляете заботу и уделяете внимание самому главному человеку в своей жизни — самому себе.