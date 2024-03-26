20-летняя девушка несколько месяцев страдала от мигрени, а потом проснулась парализованной

20-летняя Кортни Грант из Австралии была слишком занята предстоящей работой и совсем не обращала внимания на свое здоровье. Вот уже несколько месяцев ее мучили мигрень и периодические приступы тошноты.
Однако это казалось таким неважным! Ведь Кортни получила заветную должность в сфере недвижимости и с нетерпением ждала первого рабочего дня.
Но накануне случилось страшное. Кортни проснулась, встала с кровати и упала в обморок. А когда очнулась, не смогла пошевелиться. Мать девушки спала в соседней комнате. Позже Кортни вспоминала, как боялась, что мама проснется и обнаружит ее мертвой.
Девушка пыталась звать на помощь, но не могла выговорить и слова. Спустя 20 минут Кортни наконец нашла в себе силы закричать. В комнату тут же вбежала мать, которая и вызвала скорую.
«Врачи скорой сказали, что у моей дочери симптомы, похожие на инсульт, — рассказала женщина на портале для сбора средств GoFundMe. — Когда Кортни привезли в больницу, ее тут же отправили на сканирование, которое выявило закупорку артерии на правой стороне шеи».
Девушку прооперировали, удалив тромб. Однако двигать правой рукой и ногой она по-прежнему не могла. Речь ее также была очень ограниченной.
Врачи не давали прогнозов, сможет ли Кортни снова ходить и говорить. Но спустя пять дней девушка начала понемногу двигать парализованной рукой и ногой. Оказалось, что у Кортни васкулит — тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки сосудов. Особенно опасна болезнь высоким риском инфарктов и тромбозов. А частые мигрени, одолевавшие Кортни, были признаком васкулита.
«При воспалении стенок крупных и средних артерий шеи и головы на первый план выходят головные боли, ухудшение зрения, проблемы неврологического характера: тревожность, бессонница, головокружения, расстройство внимания», — говорит врач-ревматолог Анастасия Калмурзина.
Сейчас прошел месяц после случившегося. Двигать правой стороной тела Кортни еще очень тяжело. Девушка по-прежнему прикована к постели.
«Моя девочка боец. Она так старается быть смелой и сильной», — говорит мама пациентки.
«Мне предстоит долгий путь лечения и реабилитации, — рассказала Кортни
В 2020 году васкулит перенес известный американский актер Эштон Кутчер. Артист рассказал, что на время оглох и ослеп, не мог самостоятельно передвигаться. Потребовалось около года, чтобы вернуть себе зрение, слух и способность ходить.
«Вы по-настоящему не оцените эти вещи, пока они не исчезнут, — говорил он в интервью