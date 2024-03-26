20-летняя девушка несколько месяцев страдала от мигрени, а потом проснулась парализованной

Врачи не давали прогнозов, сможет ли Кортни снова ходить и говорить. Но спустя пять дней девушка начала понемногу двигать парализованной рукой и ногой. Оказалось, что у Кортни васкулит — тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки сосудов. Особенно опасна болезнь высоким риском инфарктов и тромбозов. А частые мигрени, одолевавшие Кортни, были признаком васкулита.