Витамина А даже больше, чем в моркови: биолог Комбарова назвала 3 самых полезных гриба

Во многих регионах России уже пошли грибы: обильные осадки и прохлада создали необходимые условия для их активного роста. Опытные грибники даже успели поделиться в Сети фото своей первой добычи от тихой охоты. Кроме огромного удовольствия от поиска грибов в лесу и их уникального вкуса, некоторые виды особо ценятся за их полезные свойства. И дело не только в богатстве растительным белком.
По словам Марии Комбаровой, профессионального биолога кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха, насчет самого полезного гриба ученые спорят до сих пор. Между тем лидеры по количеству витаминов и минералов многим известны.
Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета
Биолог назвала три вида, которые специалисты выделяют как претендентов на звание «короля грибов».
1. Белый гриб
По словам ученого ПНИПУ, белым этот гриб назван потому, что не темнеет даже после термообработки. Он не только низкокалорийный, но и легко усваивается. В сушеных белых грибах содержится до 80% белка, что намного больше, чем в мясе. А по концентрации минералов он превосходит остальных своих сородичей.
Исследования показали, что белые грибы:
отличный стимулятор пищеварения и превосходят в этом качестве даже мясной бульон;
помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями благодаря высокому содержанию полисахаридов и серы;
защищают от отложения холестерина на стенках сосудов, чему способствует содержащийся в них лецитин;
помогают организму справляться с вирусами, грибками и бактериями благодаря антиоксидантам в составе.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали о пользе белых грибов в профилактике болезней сердца и сосудов. Так, они способны снижать вязкость крови, защищая от инфарктов и инсультов. Кроме того, в них содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ и укрепляют стенки сосудов. Как лучше готовить белые грибы, чтобы повысить их усвояемость, читайте ЗДЕСЬ. Один из вариантов — использовать их в качестве специи для любого другого блюда.
2. Лисички
Они появляются в лесу одними из первых, и собирать их легко: рыжую шляпку видно далеко.
По словам биолога ПНИПУ, лисички богаты:
витаминами А, B1 (тиамин), С, D2, PP. Кстати, по содержанию витамина А они превосходят даже морковь;
аминокислотами;
хромом;
цинком;
кобальтом;
эргостеролом — веществом, увеличивающим выработку витамина D;
хиноманнозой — это активное вещество способно бороться с паразитами и глистами.
У лисичек есть еще одно уникальное свойство: они не накапливают радиоактивные вещества, а наоборот, способствуют выводу радионуклидов из организма. Поэтому эти грибы, по словам эксперта, можно рассматривать как отличный продукт для профилактики рака и борьбы с воспалительными процессами.
Еще о пользе и вреде лисичек можно узнать ЗДЕСЬ.
3. Опенок зимний
Этот гриб еще называют «фламмулина». Он действительно зимний, растет даже при минусовых температурах, так как имеет в своем составе масла, действующие как незамерзайка.
«Фламмулина особо популярна в Японии и Китае, где ее искусственно выращивают и используют в народной медицине как противоопухолевое и противовоспалительное средство», — рассказала биолог Пермского политеха.