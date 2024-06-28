Витамина А даже больше, чем в моркови: биолог Комбарова назвала 3 самых полезных гриба

Ранее в Роспотребнадзоре рассказывали о пользе белых грибов в профилактике болезней сердца и сосудов. Так, они способны снижать вязкость крови, защищая от инфарктов и инсультов. Кроме того, в них содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ и укрепляют стенки сосудов. Как лучше готовить белые грибы, чтобы повысить их усвояемость, читайте ЗДЕСЬ. Один из вариантов — использовать их в качестве специи для любого другого блюда.