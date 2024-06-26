Зеркальный тест покажет опасные изменения в организме у людей старше 60 лет

В первую очередь нужно проводить силовые тренировки. Это упражнения с гантелями, эспандером длительностью до часа 2-5 раз в неделю. Обязательно спросите у своего врача, какие тренировки вам показаны, а что делать нельзя. Важно и полноценное питание с достаточным количеством белка. Норма для пожилых — 1-1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день.