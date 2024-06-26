Зеркальный тест покажет опасные изменения в организме у людей старше 60 лет

С возрастом риск развития опасных болезней возрастает. Но не только рак и деменция угрожают тем, кто уже отметил солидные юбилеи. Есть состояние, которое может существенно ухудшить качество жизни людей старше 60 лет. И оно достаточно распространено.
О том, что такое саркопения, как распознать ее, какие тесты помогут в этом, рассказала академик Драпкина.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
Кому грозит саркопения
«Саркопения — это потеря мышечной массы и силы. Состояние это встречается у 5-13% людей старше 60-70 лет и почти у 50% — старше восьмидесяти», —
Врач отмечает, что ослабление мышц с возрастом — это естественное явление, но при определенном образе жизни этот процесс идет в разы быстрее. Вы в зоне риска, если мало двигаетесь, плохо питаетесь (едите мало белковых продуктов), у вас нехватка витамина D в организме, снижены половые гормоны, есть сахарный диабет, онкология, сердечные болезни, проблемы с почками.
Тест для выявления
Чтобы понять, есть ли у вас или вашего близкого саркопения, можно провести домашний тест — пройти по ровной поверхности 4 метра со скоростью своей обычной походки, смотря вперед и сохраняя прямой спину.
Первый заход — пробный, во время второго и третьего надо посчитать, за какое время человек преодолевает дистанцию. Учитывается лучший результат. Интерпретация простая: если скорость меньше 0,8 метра в секунду, у человека саркопения.
Также для быстрой диагностики саркопении часто используется шкала SARC-F.
Проверьте себя, ответив на пять вопросов теста.
Насколько тяжело для вас поднять и удерживать порядка 4-5 кг?
Совсем не тяжело
Немного тяжело
Очень тяжело или вовсе не могу поднять
Признаки саркопении в зеркале
Дряблость и отвисание мышц на плечах и бедрах.
Усыхание мышц голени.
Провисание мышц под лопатками в виде «ламбрекенов».
Выпирающий живот.
Шаткая, неустойчивая походка.
«К сожалению, саркопения не может быть обращена вспять. Однако можно предупредить ее развитие и замедлить уже начавшийся процесс», — резюмирует врач.
Что делать для укрепления мышц
В первую очередь нужно проводить силовые тренировки. Это упражнения с гантелями, эспандером длительностью до часа 2-5 раз в неделю. Обязательно спросите у своего врача, какие тренировки вам показаны, а что делать нельзя. Важно и полноценное питание с достаточным количеством белка. Норма для пожилых — 1-1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день.