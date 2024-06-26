Болезнь Альцгеймера можно определить за 6 лет до начала по манере разговора

Типичные симптомы болезни Альцгеймера знакомы многим. Человек начинает забывать имена, путается в привычных делах, он даже может не осознавать, какой сегодня день и что делал несколько минут назад. В особо тяжелых случаях пациенты не узнают даже самых близких, их может напугать и собственное отражение в зеркале.