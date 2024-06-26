Болезнь Альцгеймера можно определить за 6 лет до начала по манере разговора

Типичные симптомы болезни Альцгеймера знакомы многим. Человек начинает забывать имена, путается в привычных делах, он даже может не осознавать, какой сегодня день и что делал несколько минут назад. В особо тяжелых случаях пациенты не узнают даже самых близких, их может напугать и собственное отражение в зеркале.
Однако на ранних стадиях патологию довольно сложно заподозрить. Для диагностики врачи берут анализы крови, спинномозговой жидкости, делают МРТ, долго беседуют с пациентом. Ученые из Бостонского университета нашли способ, который может существенно облегчить постановку диагноза. Они
Чтобы обучить искусственный интеллект, ученые использовали данные одного из старейших исследований в стране — Framingham Heart Study. Несмотря на то что эта работа сосредоточена на проблемах сердечно-сосудистой системы, его участники регулярно проходили различные когнитивные тесты.
Экспертам предоставили аудиозаписи 166 первоначальных интервью с людьми в возрасте от 63 до 97 лет. У всех участников были зафиксированы легкие когнитивные нарушения. За людьми следили на протяжении нескольких лет. В результате 76 человек оставались стабильны на протяжении шести лет, а у 90 добровольцев когнитивные функции постепенно ухудшились.
Ученые использовали комбинацию инструментов распознавания речи, а также машинное обучение, чтобы искусственный интеллект смог выявлять взаимосвязь между тем, как говорит человек, его возрастом, анамнезом и другими факторами. В результате модель ориентировалась не только на скорость речи и ее частоту, но и на всю запись целиком.
Результаты эксперимента показали: модель может предсказать с точностью 78,5% вероятность того, что у человека с легкими когнитивными нарушениями в течение следующих шести лет разовьется или нет болезнь Альцгеймера.
Ученых очень обнадежил этот результат. Они планируют тестировать модель не только на записях разговоров между врачом и пациентом, но и среди непринужденных обычных бесед.
Они надеются, что подобные модели также можно будет использовать среди людей, которые не могут получить своевременную медицинскую помощь. В идеале эксперты хотят внедрить разработку в смартфоны, чтобы каждый человек смог получить диагностику опасного заболевания.
Болезнью Альцгеймера можно заразиться
Ранее исследователи впервые описали случаи, когда из-за неправильного лечения люди пострадали от деменции спустя несколько десятилетий. Во всем виноват дефектный гормон роста, полученный из тканей умерших.