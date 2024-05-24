Даже в лес ходить не надо: как вырастить съедобные грибы в домашних условиях

«Перед началом выращивания ознакомьтесь с особенностями и требованиями этого вида грибов, чтобы обеспечить им правильный уход и условия для успешного развития, — советует биолог. Выращивание опят в саду требует больше усилий и времени, чем других видов грибов в домашних условиях, но это увлекательный процесс, который позволяет наслаждаться свежими и вкусными грибами, которые оказались на столе в результате собственных усилий».