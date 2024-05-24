Даже в лес ходить не надо: как вырастить съедобные грибы в домашних условиях

Многие думают, что единственные грибы, которые можно вырастить в квартире, это плесень. А как вы смотрите на то, чтобы собрать домашний урожай шампиньонов? Или вырастить опята на даче? Узнали у эксперта, что для этого нужно.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Выращивание грибов дома все более популярно среди любителей экологически чистой и органической пищи. Существует несколько видов грибов, способных давать съедобные плодовые тела, которые можно успешно вырастить даже в обычной квартире. И при этом собрать довольно хороший урожай», — рассказывает доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Один из наиболее распространенных видов грибов, который отлично растет в домашних условиях, — шампиньоны.
«Для их выращивания потребуется специальный готовый комплект, в который входят набор спор и специальный субстрат грибной, — говорит биолог. — Этот набор можно приобрести в специализированных магазинах или заказать онлайн. Время от посадки до первого урожая обычно составляет около 1,5-2 месяцев».
Еще одним популярным видом грибов для домашнего выращивания являются опята. Однако их уже в квартире вырастить не получится, нужен садовый участок или приусадебная территория.
«Чтобы вырастить опята, понадобятся живые грибы со спорами, которые будут использоваться для осеменения субстрата, — говорит наш эксперт. — Опята — микоризные грибы, они вступают в симбиоз с корнями растений, питая их минеральными веществами и получая взамен органические вещества в форме сахаров».
Перед посадкой нужно подготовить оптимальный субстрат. Хороший вариант — выдержанные 2-3 года древесные опилки.
«Чтобы обеспечить условия для развития грибов, субстрат должен быть достаточно влажным, но не залитым водой. Затем туда помещают старые, хорошо созревшие грибы со спорами, и они начинают образовывать новые плодовые тела, — делится технологией Роман Опарин. — Можно также замочить в воде на неделю старые грибы со спорами и полить потом субстрат получившейся субстанцией».
Однако опята требуют внимательного ухода. Нужно наблюдать за уровнем влажности субстрата: следить, чтобы не пересох, но и не был слишком влажным. Кроме того, нужно контролировать циркуляцию воздуха и тепла.
«Перед началом выращивания ознакомьтесь с особенностями и требованиями этого вида грибов, чтобы обеспечить им правильный уход и условия для успешного развития, — советует биолог. Выращивание опят в саду требует больше усилий и времени, чем других видов грибов в домашних условиях, но это увлекательный процесс, который позволяет наслаждаться свежими и вкусными грибами, которые оказались на столе в результате собственных усилий».