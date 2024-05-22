Ученые из Мюнхена раскрыли неожиданную причину ночных инсультов

Эксперты также выяснили, что в особенно жаркие годы повышалась и общая статистика инсультов среди населения: из-за перепада температур в среднем фиксировалось по 33 дополнительных случая. Они предполагают, что если бы не погодные условия, люди могли бы и не столкнуться с этой проблемой.