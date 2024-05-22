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Ученые из Мюнхена раскрыли неожиданную причину ночных инсультов

Согласно исследованию, именно по ночам риск инсульта повышается на 7%. В группе риска — пожилые и женщины, предупреждают эксперты.

22 мая 20241
Ученые из Мюнхена раскрыли неожиданную причину ночных инсультов
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iStockphoto

Ученые из Центра Гельмгольца в Мюнхене провели исследование, в котором изучали взаимосвязь инсульта и погодных условий. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

Эксперимент продолжался в течение пятнадцати лет — с 2006 по 2020 год. Ученые провели масштабный анализ, в котором тщательно изучили 11 037 клинических случаев инсульта, диагностированных в теплые месяцы, — с мая по октябрь. Все необходимые данные им предоставила Университетская больница Аугсбурга.

Также эксперты учли и почасовую температуру в ночные часы, относительную влажность и барометрическое давление. Все это они получили от местной метеорологической станции.

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В результате ученые пришли к выводу: жаркие ночи становятся провокаторами инсульта. При этом чем выше была температура воздуха, тем сильнее повышался риск сосудистой катастрофы, говорят эксперты.

«Особому риску подвергаются пожилые люди и женщины, риск инсульта мог повышаться до 7%. Именно после жарких ночей в клиниках диагностировали эту патологию чаще всего», — говорят ученые.

Эксперты также выяснили, что в особенно жаркие годы повышалась и общая статистика инсультов среди населения: из-за перепада температур в среднем фиксировалось по 33 дополнительных случая. Они предполагают, что если бы не погодные условия, люди могли бы и не столкнуться с этой проблемой.

При этом ночью необязательно должно быть слишком жарко, уверены эксперты. Достаточно того, чтобы температура превышала 14,6 градуса по Цельсию. В этом случае ночь уже считается «тропической», организму сложно адаптироваться к таким условиям, у человека ухудшается качество сна и в целом страдает общее самочувствие.

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Не только жара, но и аномальный холод провоцируют инсульт

Ученые связали изменения климата с растущим числом инсультов. Причем риски повышаются как при аномальной жаре, так и при сильном холоде.

Только в 2019 году во всем мире зарегистрирована 521 031 смерть, связанная с инсультом из-за неоптимальной температуры. В этом году эксперты предсказывают очень жаркое лето: температура воздуха будет на 7% выше нормы. Ожидается, что по мере дальнейших климатических изменений ситуация будет лишь ухудшаться.

О том, как вовремя распознать опасную патологию, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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