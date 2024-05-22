Ученые из Мюнхена раскрыли неожиданную причину ночных инсультов

Ученые из Центра Гельмгольца в Мюнхене провели исследование, в котором изучали взаимосвязь инсульта и погодных условий. Результаты работы
Эксперимент продолжался в течение пятнадцати лет — с 2006 по 2020 год. Ученые провели масштабный анализ, в котором тщательно изучили 11 037 клинических случаев инсульта, диагностированных в теплые месяцы, — с мая по октябрь. Все необходимые данные им предоставила Университетская больница Аугсбурга.
Также эксперты учли и почасовую температуру в ночные часы, относительную влажность и барометрическое давление. Все это они получили от местной метеорологической станции.
В результате ученые пришли к выводу: жаркие ночи становятся провокаторами инсульта. При этом чем выше была температура воздуха, тем сильнее повышался риск сосудистой катастрофы, говорят эксперты.
«Особому риску подвергаются пожилые люди и женщины, риск инсульта мог повышаться до 7%. Именно после жарких ночей в клиниках диагностировали эту патологию чаще всего», — говорят ученые.
Эксперты также выяснили, что в особенно жаркие годы повышалась и общая статистика инсультов среди населения: из-за перепада температур в среднем фиксировалось по 33 дополнительных случая. Они предполагают, что если бы не погодные условия, люди могли бы и не столкнуться с этой проблемой.
При этом ночью необязательно должно быть слишком жарко, уверены эксперты. Достаточно того, чтобы температура превышала 14,6 градуса по Цельсию. В этом случае ночь уже считается «тропической», организму сложно адаптироваться к таким условиям, у человека ухудшается качество сна и в целом страдает общее самочувствие.
Не только жара, но и аномальный холод провоцируют инсульт
Ученые связали изменения климата с растущим числом инсультов. Причем риски повышаются как при аномальной жаре, так и при сильном холоде.
Только в 2019 году во всем мире зарегистрирована 521 031 смерть, связанная с инсультом из-за неоптимальной температуры. В этом году эксперты предсказывают очень жаркое лето: температура воздуха будет на 7% выше нормы. Ожидается, что по мере дальнейших климатических изменений ситуация будет лишь ухудшаться.
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