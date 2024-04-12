Исследование: «Более 500 тысяч инсультов со смертельным исходом случается из-за погоды»

Специалисты говорят, что лето-2024 может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что в июне температура будет на семь градусов выше нормы. В центральном регионе пугают 35-градусной жарой. Предсказывают температурные рекорды на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири и регионах Поволжья.