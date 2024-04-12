Исследование: «Более 500 тысяч инсультов со смертельным исходом случается из-за погоды»

Специалисты говорят, что лето-2024 может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Ожидается, что в июне температура будет на семь градусов выше нормы. В центральном регионе пугают 35-градусной жарой. Предсказывают температурные рекорды на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири и регионах Поволжья.
Между тем подобные климатические аномалии ученые связали с растущим числом инсультов — одной из ведущих причин смертности и третьей в списке причин инвалидности.
Исследователи проанализировали собранные за 30 лет медицинские данные людей более чем из 200 стран и территорий.
«В 2019 году во всем мире зарегистрирована 521 031 смерть, связанная с инсультом из-за неоптимальной температуры», — говорится в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале
По данным ученых, число инсультов, вызванных погодными аномалиями, заметно выросло по сравнению с 1990 годом. И ожидается, что по мере дальнейших климатических изменений ситуация будет лишь ухудшаться.
«Резкие изменения температуры в последние годы серьезно повлияли на здоровье человека и вызывают большую обеспокоенность, — говорят авторы работы. — Предыдущие исследования показали, что экстремальные температуры увеличивают тяжесть инсульта».
По словам ученых, это может быть связано с тем, что аномальная температура нарушает некоторые физиологические процессы.
«Например, при высоких температурах тело охлаждается за счет потоотделения и испарения. Эта физиологическая реакция может привести к гиперкоагуляции (повышенной свертываемости. — Прим. ред.) крови, что способствует тромбозу и развитию инсульта», — говорят ученые.
Так как кровь на 90% состоит из воды, при обезвоживании она становится гуще. Повышается давление, сердцу приходится работать усерднее, и это все может в конечном итоге привести к инсульту или сердечному приступу.
Примечательно, что мужчин в смертельной статистике значительно больше, чем женщин.
«Мужчины сильнее потеют и подвергаются более высокому риску электролитного дисбаланса, что может привести к повышенному риску инсульта», — объясняют эксперты.
Однако и аномальные холода, которые также являются следствием глобальных изменений климата, провоцируют инсульты.
«Холодная окружающая среда активирует симпатическую нервную систему, что вызывает сужение кровеносных сосудов организма, приводит к повышению артериального давления и вязкости крови, что также может увеличить риск инсульта», — объясняют ученые.