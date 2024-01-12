9 жутких вещей, которые происходят с организмом на морозе: от кариеса до инсульта

При низких температурах снижается приток крови к конечностям. Причем не только к рукам и ногам, но и к половому члену, а также к мошонке. От этого мужской орган будто сжимается. Впрочем, как только он возвращается в нормальную среду обитания, то быстро принимает прежний размер.