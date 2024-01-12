9 жутких вещей, которые происходят с организмом на морозе: от кариеса до инсульта

Зимние морозы — серьезное испытание для нашего организма. И вот почему.
Затрудняется дыхание
Спать с открытым окном под теплым одеялом — многие думают, что это полезно. Однако в сильные холода окна лучше держать закрытыми.
«Вдыхание холодного воздуха может быть вредным для вашего здоровья, поскольку увеличивает риск инфекций дыхательных путей», —
Кроме того, холодный воздух сужает дыхательные пути, увеличивая количество вырабатываемой слизи. Дыхание затрудняется. А сухой морозный воздух, раздражая дыхательные пути, может вызвать свистящее дыхание, кашель и одышку.
Портится эмаль
Замечали, что иногда даже здоровые зубы могут реагировать на холодные продукты? Оказывается, низкие температуры для нашей эмали губительны.
Дело в том, что из-за холода на зубах появляются микротрещины. В них попадают бактерии, которые вызывают кариес и воспаление десен. Поэтому вдыхать морозный воздух ртом не стоит. Дышите носом, а рот прикрывайте шарфом.
Снижается иммунитет
Холод влияет на способность организма бороться с инфекциями. Ученые Йельского университета (США) выяснили, что при низкой температуре реакция иммунитета замедляется, из-за этого вирус размножается быстрее. И чем ниже окружающая температура, тем хуже борется иммунитет.
Образуются тромбы
Кровь густеет на морозе и когда мы болеем. Все это вместе или по -отдельности может привести к образованию тромба с последующим инсультом.
Более того, инсульт способен спровоцировать резкий перепад температуры, когда из теплого помещения человек сразу же выходит на мороз. Поэтому лучше перед выходом на улицу немного постоять на лестничной клетке, чтобы сосуды привыкли к холоду.
Страдает сердце
Сильные морозы могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы. При низких температурах сосуды сужаются, кровь густеет. Из-за этого кровоснабжение органов и тканей ухудшается.
Болит спина
Если вам кажется, что из-за холода у вас болит спина, то вам не кажется. Синовиальная жидкость в суставах на холоде густеет. Из-за этого сами суставы становятся более жесткими, они начинают болеть. А вероятность травм в таком состоянии сильно возрастает.
Уменьшается пенис
Шутки про холод и размер мужского органа — вовсе не нелепые оправдания его обладателя. Оказывается, у врачей есть такое понятие, как «зимний пенис».
При низких температурах снижается приток крови к конечностям. Причем не только к рукам и ногам, но и к половому члену, а также к мошонке. От этого мужской орган будто сжимается. Впрочем, как только он возвращается в нормальную среду обитания, то быстро принимает прежний размер.
Начинается обморожение
Чаще всего при обморожениях страдают нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы рук и ног.
«Холод воздействует на кровеносные сосуды. Они сужаются, ток крови по ним снижается. А если он и вовсе прекращается, то происходит повреждение кожного покрова», —
Кстати, обморожение может наступить не только при сильных морозах, но и при нулевой температуре — при повышенной влажности воздуха и сильном холодном ветре.
«Момент отморожения можно легко пропустить, потому что нарушается чувствительность, — объясняют врачи. — Но это видно по коже: резко ограниченный побелевший участок, где затем возникает покраснение».
Эксперты предупреждают: риск обморожения могут усилить физическое переутомление, сниженный иммунитет, голод, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания сосудов ног, а также курение, алкоголь, тесная одежда и обувь.
Обостряются хронические болезни
«Стужа провоцирует и обостряет хронические заболевания, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет и т.д., —
Если же все-таки пришлось выйти на улицу, одевайтесь тепло и по слоям.
«Не находитесь на улице дольше 15-20 минут, особенно если чувствуете дискомфорт, дрожь, онемение, покалывание или боли в какой-либо части тела», — советует врач.