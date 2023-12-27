Двойной удар: можно ли заразиться разными вирусами гриппа одновременно

В одном из родительских чатов в «Телеграмме» мама школьника рассказала, что у ее сына тест показал заражение сразу тремя вирусами: коронавирусом, вирусом гриппа А и вирусом гриппа В. Такое тройное комбо вызывает удивление: это в принципе возможно? Но если про опасность сочетания COVID-19 и гриппа врачи говорили еще несколько лет назад, как, впрочем, и риске присоединения других респираторных вирусов, то заражение сразу двумя штаммами вируса гриппа не на слуху.