Двойной удар: можно ли заразиться разными вирусами гриппа одновременно

В одном из родительских чатов в «Телеграмме» мама школьника рассказала, что у ее сына тест показал заражение сразу тремя вирусами: коронавирусом, вирусом гриппа А и вирусом гриппа В. Такое тройное комбо вызывает удивление: это в принципе возможно? Но если про опасность сочетания COVID-19 и гриппа врачи говорили еще несколько лет назад, как, впрочем, и риске присоединения других респираторных вирусов, то заражение сразу двумя штаммами вируса гриппа не на слуху.
Как рассказали «Доктору Питеру» в детской городской больнице №5 им. Филатова, заражение двумя штаммами вируса гриппа одновременно действительно бывает, хотя не исключены и ошибки теста.
В Педиатрическом университете тоже подтверждают: да, это возможно.
Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей Санкт-Петербургского государственного Педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
«Чаще всего в этом эпидсезоне мы сталкиваемся с гриппом B, реже — с гриппом A. Но микст-инфекция также возможна. Однако два штамма одновременно у одного пациента — это редкость. Заболевание в таком случае, вероятно, будет протекать тяжелее, так как два вируса в организме всегда создают дополнительные проблемы», — объяснила Светлана Баннова, доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей СПбГПМУ.
В Боткинской больнице рассказали, что, несмотря на вероятность сочетанной инфекции, вызванной вирусами гриппа А и В, она встречается крайне редко.
Врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, кандидат медицинских наук
«Как правило, такое сочетание выявлялось у пациентов с иммунодефицитом. Грипп А протекает в более тяжелой форме, поэтому при микст-инфекции он доминирует», — говорит Иван Федуняк, заместитель главного врача по медицинской части Клинической инфекционной больницы им. Боткина.
По словам начмеда главного инфекционного стационара Петербурга, на практике врачи чаще встречают последовательное заражение: в начале эпидсезона пациенты переносят грипп А, а спустя какое-то время — грипп В.
«Именно поэтому важно вакцинироваться, так как противогриппозная вакцина содержит в себе несколько штаммов вируса гриппа и лучше защитит вас от заболевания», — заключил Иван Федуняк.