Не зовите его «гонконгским»: в НИИ гриппа объяснили, насколько опасен вирус, заражающий россиян

По последним данным Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла по сравнению с предыдущей неделей на 6,5% . Доля вирусов гриппа в общей структуре тоже подросла и на сегодня составляет уже 31,7%. То есть почти каждый третий «с простудой» болеет именно гриппом. Интересно, но, по итогам этой же недели, заболеваемость COVID-19, наоборот, снизилась — официально на 11,5% . Всего в России было зафиксировано более 94 тысяч случаев коронавирусной инфекции.