Не зовите его «гонконгским»: в НИИ гриппа объяснили, насколько опасен вирус, заражающий россиян

Заболеваемость гриппом растет
По последним
Последние данные мониторинга, который проводит НИИ гриппа им. Смородинцева, тоже говорят о продолжающемся росте случаев гриппа и ОРВИ. За ту же неделю, с 11 по 17 декабря, при исследовании материалов от 13 517 пациентов в 41 городе были зарегистрированы 1803 (13,3%) случая гриппа. Причем сейчас в стране преобладает вирус гриппа А(H3N2) — 1389 случаев (10,3%). Вирус гриппа А(H1N1)pdm09 был подтвержден среди обследованных только у 16 человек (0,1%).
Не гонконгский и не свиной
После недавней громкой истории о заболевании более 100 школьников, которых из-за этого пришлось экстренно высадить прямо из поезда Тюмень — Адлер и у которых позже выявили грипп А, врачи и СМИ заговорили о тяжести так называемого гонконгского гриппа. Речь про вирус гриппа А(H3N2) — напомним, он сейчас активно распространяется в России и уже обогнал А(H1N1) pdm09, который еще называют «свиным».
Как
Как объяснил «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, действительно в России, в Европе и во всем Северном полушарии сейчас доминирует вирус гриппа А(H3N2). Но его неправильно называть «гонконгским», как и вирус гриппа А(H1N1) pdm09 — «свиным». Впрочем, о том, что последний уже перестал быть «свиным», заявляли также зарубежные специалисты.
Вирус гриппа А H1N1(pdm09), вызвавший пандемию среди людей в 2009 году, содержал генетический материал вирусов, циркулировавших у свиней, птиц и людей в 1990-х и 2000-х годах, отсюда и получил свое название. Однако в настоящее время он циркулирует среди людей сезонно и отличается от тех вирусов, которые распространены у свиней.
Штаммы разные, болезнь — одна
По словам главы НИИ гриппа, особых отличий по течению или последствиям между двумя штаммами вируса гриппа нет.
Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. Павлова
«Для обычного человека в целом они ничем не отличаются. Грипп, вызванный вирусом А(H3N2), протекает с типичными проявлениями, а иногда и с нетипичными — может маскироваться под любую другую ОРВИ. На глаз определить, что болезнь вызвана вирусом гриппа А, В или каким-то отдельным штаммом, невозможно. По поводу высокой летальности гриппа А(H3N2) тоже все неоднозначно, это зависит от разных причин. Когда в прошлом сезоне доминировал свиной грипп, хотя он не был свиным, тоже говорили о зашкаливающей летальности», — добавил Дмитрий Лиознов.
По словам специалиста, в списке частых тяжелых осложнений любого гриппа, независимо от вызвавшего его штамма:
пневмонии;
бактериальные осложнения со стороны лор-органов — синуситы, отиты.
«Для людей старшего возраста с сопутствующей патологией грипп опасен обострением тех хронических болезней, которые у них уже есть. На их фоне могут случаться инсульты, инфаркты. Поэтому надо прививаться, так как вакцинация как раз защищает людей из группы риска от этих осложнений», — заключил эксперт.
В целом же, по словам специалиста, ситуация в России с гриппом и ОРВИ в этом году почти не отличается от прошлогодней.
«Идет рост заболеваемости, в ряде регионов уже регистрируется эпидемия гриппозной инфекции. Но, если смотреть суммарно на количество случаев гриппа и ОРВИ, оно не выше, чем в прошлом году. Мы просто за четыре последних года немного забыли, что кроме коронавируса есть и другие возбудители. Сейчас мы приходим к обычной, стандартной ситуации по заболеваемости респираторными инфекциями. Так было каждый год», — заключил Дмитрий Лиознов.
Как защититься
Как заявляла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России не планируется в ближайшее время вводить обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как, впрочем, и других эпидемиологических ограничений на новогодние праздники.
Между тем главный санитарный врач страны призвала не забывать о простых правилах личной гигиены и, конечно, соблюдать их, чтобы в праздники отдыхать, а не болеть. Вот они:
тщательно мойте руки после прогулки;
применяйте антисептики для рук;
используйте маски в общественных местах;
регулярно дезинфицируйте гаджеты.
Прививку от гриппа тоже можно еще успеть сделать: прививочная кампания в России была продлена до конца декабря.