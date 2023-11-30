«Маски не убирайте»: в Великобритании впервые человек заразился редким вирусом свиного гриппа

О первом в Великобритании случае заболевания человека гриппом A(H1N2)v сообщило Агентство безопасности здравоохранения страны (UKHSA). Случилось это в рамках планового национального эпиднадзора за гриппом. Пациента отправили на ПЦР-исследование, после того как он обратился к врачу с респираторными симптомами. Затем специалисты провели секвенирование генома вируса.
Как уточнили в UKHSA, этот человек перенес болезнь в легкой форме и на данный момент уже полностью поправился. Однако установить источник заражения специалистам до сих пор не удалось, ведется расследование.
«Мы впервые обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он очень похож на вирусы, обнаруженные у свиней. Мы оперативно работаем, чтобы отследить тесные контакты и уменьшить любое потенциальное распространение. В соответствии с установленными протоколами проводится расследование, чтобы выяснить, как человек заразился, и оценить, есть ли какие-либо другие связанные с ним случаи», —
Специалисты уточняют, что за последние 18 лет в мире в общей сложности было зарегистрировано 50 случаев заболевания людей гриппом A(H1N2)v, но ни один из них не связан генетически с британским штаммом.
Свиным принято называть вирус гриппа А H1N1(pdm09), вызвавший пандемию среди людей в 2009 году. Он содержал генетический материал вирусов, циркулировавших у свиней, птиц и людей в 1990-х и 2000-х годах. Но, как уточняют в UKHSA, в настоящее время он циркулирует среди людей сезонно и больше не называется свиным гриппом: он отличается от тех вирусов, которые сейчас циркулируют у свиней.
Чем это грозит?
По мнению врача и научного журналиста Алексея Водовозова, повода для паники пока нет. Но если вспомнить внезапное появление в 2009 году обновленного штамма вируса гриппа А H1N1, позже названного свиным, стоит сохранять бдительность: он привел к сотням тысяч смертей среди людей по всему миру.
Алексей Водовозов не исключает, что ситуация может повториться. Поэтому специалисты сейчас разбираются и наблюдают за ситуацией вокруг первого случая в Великобритании.
«Повода для паники нет пока, но маски далеко не убирайте. Строго говоря, они и сейчас не помешают, судя по разворачивающимся событиям. Нынешняя тридемия „ковид, грипп и микоплазма“ как-то совсем не радует», — заключил Алексей Водовозов.