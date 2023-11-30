«Маски не убирайте»: в Великобритании впервые человек заразился редким вирусом свиного гриппа

«Мы впервые обнаружили этот вирус у людей в Великобритании, хотя он очень похож на вирусы, обнаруженные у свиней. Мы оперативно работаем, чтобы отследить тесные контакты и уменьшить любое потенциальное распространение. В соответствии с установленными протоколами проводится расследование, чтобы выяснить, как человек заразился, и оценить, есть ли какие-либо другие связанные с ним случаи», — пояснила Мира Чанд, директор по инцидентам британского Агентства по безопасности здравоохранения.