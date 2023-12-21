В НИИ гриппа сообщили о случаях тяжелого ОРВИ у детей в 5 городах России

Простуды и респираторные инфекции зимой не редкость, однако в этом году в России ситуация явно особенно напряженная. Согласно отчету НИИ гриппа имени Смородинцева, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю намного превысила базовый уровень.
Сообщается, что на 50-й неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря) уровень заболеваемости был выше базового на 75,9%, а также выше еженедельного эпидемического порога на 58,0%. Это хорошо видно на графике: красная линия показывает быстрый и мощный рост инфекций в этом сезоне. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 39 городах страны.
По данным НИИ, чаще всего в России заражаются штаммом вируса гриппа A(H3N2). Что касается заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии, то чаще всего россиян поражает риновирус и коронавирус, причем доля последнего заметно растет в последние три недели.
Тяжелое течение
По информации НИИ гриппа, в России отмечаются случаи тяжелого течения ОРВИ (ТОРИ). По данным системы сигнального надзора, в пяти городах — Калининграде, Новосибирске, Самаре, Чите, Санкт-Петербурге — выявили 76 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
Основное число выявленных случаев гриппа и ковида при ТОРИ — среди совсем маленьких детей.
Грипп (как причина ТОРИ):
1 случай в Калининграде — пациент в возрастной группе 15-29 лет;
4 случая в Новосибирске — дети 1-4 года и 5-14 лет, два случая у людей в возрасте 15-29 лет;
3 случая в СПб — 0-12 месяцев (1), 1-4 года (2).
Ковид как причина ТОРИ:
3 случая в Калининграде — 0-12 мес., 1-4 года, 5-14 лет.
Сейчас мы находимся в условиях сразу трех волн заболеваемости: это и новый штамм коронавируса, и сезонные ОРВИ, и грипп.
Грипп А опасен
Именно грипп А стал причиной громкой новости 21 декабря: из поезда Тюмень — Адлер пришлось высадить более 100 человек из-за болезни. Группа школьников возвращалась из детского лагеря, и в итоге у нескольких десятков детей появились тревожные симптомы: заболело горло, поднялась высокая температура. Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что дети заразились гриппом А. Погибла 12-летняя девочка.
Ранее директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщал, что в России в этом году будет доминировать штамм гриппа А(H3N2). В прошлом году его было немного, и поэтому ожидалось, что в этом он станет самым активным. В минувшем сезоне 2022/23 доминировал вирус гриппа А(H1N1).
По словам профессора, уменьшить вероятность заболеть гриппом и совершенно точно значительно снизить риски умереть помогает вакцинация. В этом сезоне в России от гриппа привились более 76,5 млн человек — это практически половина населения страны. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Вакцинация от гриппа продлена до конца декабря.
Кстати
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что в Петербурге педиатры просто не успевают посещать всех заболевших детей. Россияне жалуются на дефицит участковых врачей в разгар подъема заболеваемости гриппом и ковидом.
Врач объяснил, почему нельзя тащить больного ребенка в поликлинику, в каком случае и при каких симптомах обязательно нужно вызвать ребенку скорую, а когда можно обойтись симптоматическим лечением дома.