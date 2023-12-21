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В НИИ гриппа сообщили о случаях тяжелого ОРВИ у детей в 5 городах России

Россияне продолжают болеть ОРВИ. О ситуации с заболеваемостью и регистрируемых случаях ТОРИ (тяжелого течения гриппа и ковида) рассказали в НИИ гриппа.

21 декабря 20234
ребенок болеет орви грипп
Источник:

iStockphoto

Простуды и респираторные инфекции зимой не редкость, однако в этом году в России ситуация явно особенно напряженная. Согласно отчету НИИ гриппа имени Смородинцева, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю намного превысила базовый уровень.

Сообщается, что на 50-й неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря) уровень заболеваемости был выше базового на 75,9%, а также выше еженедельного эпидемического порога на 58,0%. Это хорошо видно на графике: красная линия показывает быстрый и мощный рост инфекций в этом сезоне. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 39 городах страны.

В НИИ гриппа сообщили о случаях тяжелого ОРВИ у детей в 5 городах России
Источник:

НИИ гриппа/influenza.spb.ru/

По данным НИИ, чаще всего в России заражаются штаммом вируса гриппа A(H3N2). Что касается заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии, то чаще всего россиян поражает риновирус и коронавирус, причем доля последнего заметно растет в последние три недели.

В НИИ гриппа сообщили о случаях тяжелого ОРВИ у детей в 5 городах России
Источник:

НИИ гриппа/influenza.spb.ru/

Тяжелое течение

По информации НИИ гриппа, в России отмечаются случаи тяжелого течения ОРВИ (ТОРИ). По данным системы сигнального надзора, в пяти городах — Калининграде, Новосибирске, Самаре, Чите, Санкт-Петербурге — выявили 76 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Основное число выявленных случаев гриппа и ковида при ТОРИ — среди совсем маленьких детей.

Грипп (как причина ТОРИ):

  • 1 случай в Калининграде — пациент в возрастной группе 15-29 лет;

  • 4 случая в Новосибирске — дети 1-4 года и 5-14 лет, два случая у людей в возрасте 15-29 лет;

  • 3 случая в СПб — 0-12 месяцев (1), 1-4 года (2).

Ковид как причина ТОРИ:

  • 3 случая в Калининграде — 0-12 мес., 1-4 года, 5-14 лет.

Сейчас мы находимся в условиях сразу трех волн заболеваемости: это и новый штамм коронавируса, и сезонные ОРВИ, и грипп.

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Грипп А опасен

Именно грипп А стал причиной громкой новости 21 декабря: из поезда Тюмень — Адлер пришлось высадить более 100 человек из-за болезни. Группа школьников возвращалась из детского лагеря, и в итоге у нескольких десятков детей появились тревожные симптомы: заболело горло, поднялась высокая температура. Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что дети заразились гриппом А. Погибла 12-летняя девочка.

Ранее директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщал, что в России в этом году будет доминировать штамм гриппа А(H3N2). В прошлом году его было немного, и поэтому ожидалось, что в этом он станет самым активным. В минувшем сезоне 2022/23 доминировал вирус гриппа А(H1N1).

По словам профессора, уменьшить вероятность заболеть гриппом и совершенно точно значительно снизить риски умереть помогает вакцинация. В этом сезоне в России от гриппа привились более 76,5 млн человек — это практически половина населения страны. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация от гриппа продлена до конца декабря.

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 Кстати

Ранее «Доктор Питер» сообщал, что в Петербурге педиатры просто не успевают посещать всех заболевших детей. Россияне жалуются на дефицит участковых врачей в разгар подъема заболеваемости гриппом и ковидом.

Врач объяснил, почему нельзя тащить больного ребенка в поликлинику, в каком случае и при каких симптомах обязательно нужно вызвать ребенку скорую, а когда можно обойтись симптоматическим лечением дома.

Автор текста:Дарья Гапионок
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