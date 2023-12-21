В НИИ гриппа сообщили о случаях тяжелого ОРВИ у детей в 5 городах России

Сообщается, что на 50-й неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря) уровень заболеваемости был выше базового на 75,9%, а также выше еженедельного эпидемического порога на 58,0%. Это хорошо видно на графике: красная линия показывает быстрый и мощный рост инфекций в этом сезоне. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 39 городах страны.