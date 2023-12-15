«Врач так и не пришел, а у ребенка температура!»: что делать, если педиатра не дождаться

«Нагрузка на врачей амбулаторного звена в период эпидемии гриппа и ОРВИ возрастает, поэтому врачи чисто физически не могут обработать все вызовы, у них есть еще прием в поликлинике, — объясняет Елена Парецкая. — Кроме того, часто родители вызывают врача к ребенку для того, чтобы оформить больничный, а его состояние вполне удовлетворительное, можно лечить его соответственно стандартам — симптоматически».