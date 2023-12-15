«Врач так и не пришел, а у ребенка температура!»: что делать, если педиатра не дождаться

В России отмечается подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более уже в 36 крупных российских городах,
Из-за большого числа одновременно болеющих детсадовцев и школьников педиатры буквально сбиваются с ног, успевать на вызовы к температурящим детям не получается. Болеют и сами врачи.
На острый дефицит участковых массово жалуются родители в Петербурге. В районных
«Ужас, педиатра не дождаться!»
Жители Красного Села рассказывают, что детей с температурой 39 приходится приводить прямо в поликлинику, чтобы их осмотрел врач и исключил тяжелое заболевание. Но и это не самое хорошее решение.
«Мы вчера ходили с температурой 39, отсидели в боксе, но нас оттуда выгнали, отправили в свой участок, где сидели здоровые малыши. Такой бред происходит…»
«Моя трехлетняя дочка с папой сидела в боксе с температурой 39. Там дети валялись просто — кто-то с ветрянкой, кто-то еще с чем-то. После жалоб главврачу пришел инфекционист в кабинет и начал всем антибиотики выписывать».
«Ужас какой-то, у моего ребенка прямо на глазах температура повышалась. Я звонила через каждые 30 минут везде, просто достала всех. Сказала, если не приедете сейчас, буду звонить в минздрав… Скорая приехала через три часа, врач так и не пришел, вызывала два раза».
«На той неделе заболел ребенок, вызывала два раза, врач так и не пришел. Сейчас заболел второй, но течение болезни более сложное, вызвала врача, опять не пришел. Это как вообще называется? Что за бардак?»
«Врачи просто не успевают»
«Доктор Питер» узнал у врача-педиатра с многолетним стажем, как быть родителям, если у ребенка поднялась высокая температура, а участковый не торопится идти и скорая отказывается ехать.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
«Нагрузка на врачей амбулаторного звена в период эпидемии гриппа и ОРВИ возрастает, поэтому врачи чисто физически не могут обработать все вызовы, у них есть еще прием в поликлинике, — объясняет Елена Парецкая. — Кроме того, часто родители вызывают врача к ребенку для того, чтобы оформить больничный, а его состояние вполне удовлетворительное, можно лечить его соответственно стандартам — симптоматически».
Врач обращает внимание, что, например, во многих странах Европы и в США в принципе нет визитов врачей на дом. Там можно обратиться за экстренной и неотложной помощью только в приемники, а «скорые» выезжают на угрожающие жизни вызовы, да и то далеко не бесплатно.
Что делать, если растет температура, а педиатр не идет
«Это специфика гриппа и многих ОРВИ — высокая температура в начале болезни, что связано с реакцией иммунной системы, — продолжает врач-педиатр Елена Парецкая. — Так она пытается затормозить размножение вируса и активизировать синтез интерферонов и других защитных веществ. До 38,5 у детей старше 3 месяцев и при удовлетворительной переносимости температуру рекомендовано не сбивать. Выше — да, применяем стандартные жаропонижающие в дозах по возрасту. Дополнительно для уменьшения жара применяют физические методы охлаждения».
Педиатр рекомендует не тащить лихорадящих детей в боксы в поликлиниках.
«Пусть дети будут дома, отлеживаются, принимают обильное теплое питье, получают жаропонижающие по возрасту, — говорит врач. — Только высокая температура до 38-39,5 градусов — не повод для вызова „скорой“, особенно если она хорошо поддается жаропонижающим мероприятиям».
Повод для вызова «скорой» ребенку
Несбиваемая высокая температура на протяжении 6-8 и более часов.
Нарушения сознания на фоне лихорадки.
Высокая температура у детей младше трех месяцев.
Судороги на лихорадку.
Признаки ложного крупа (одышка, каркающий кашель, шумное дыхание и т.д.).
Сыпь по телу на фоне лихорадки.
Высокая лихорадка у детей с тяжелыми соматическими патологиями, пороками развития.