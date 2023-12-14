Как рассказали «Доктору Питеру» в Боткинской больнице, главном инфекционном стационаре Петербурга, пациентов с подтвержденным диагнозом «грипп» действительно прибавилось. На сегодня там проходят лечение 25 человек, хотя еще две недели назад было 15. В основном выявляют вирус гриппа А H1N1, увеличение потока пациентов с вирусом гриппа В врачи ожидают после новогодних праздников. Кстати, по словам Ирины Чхинджерии, заведующей отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга Боткинской больницы, в этом году число пациентов с гриппом и ОРВИ в целом выросло, что говорит о тяжести инфекции . Если за весь 2022 год в стационар поступили 704 пациента с подтвержденным гриппом, то за 10 месяцев 2023-го почти столько же — 699 человек.