Тромбы, боль в спине и еще 3 возможных последствия резкого похолодания

В первую половину зимы многие часто болеют ОРВИ. Стоит только надеть недостаточно теплую куртку или ботинки, как на следующий день начинает болеть горло, поднимается температура, появляется насморк. Чаще всего холода опасны именно из-за резкой смены погоды. На улице пару дней может быть всего минус 5, а на следующий день — все минус 15.
Кроме того, зимой мы часто находимся в условиях «горячо-холодно». Замерзаем на улице, но открываем форточки дома, потому что жарко из-за слишком горячих батарей. Все это может спровоцировать различные проблемы со здоровьем.
Обморожение
Чаще всего от обморожения страдают именно в сильные морозы, когда температура опускается до минус 30. Однако не стоит списывать со счетов и не такой опасный холод.
Во-первых, организм после резкого похолодания еще не успел адаптироваться к новым условиям. Во-вторых, если вы будете мерзнуть в течение долгого времени, могут пострадать пальцы рук, кончик носа, уши и щеки. Кожа начнет шелушиться и облезать, резко охладившееся место может чесаться, стать более чувствительным.
Важно: пострадавший нос или пальцы не нужно опускать в горячую воду или растирать! Так можно сделать только хуже. Постарайтесь как можно скорее согреться естественным путем: снимите холодную одежду, закутайтесь в одеяло, выпейте теплого чая. Если кожа стала красной и шелушится, можно нанести увлажняющий крем.
Без врача не обойтись, если у вас есть следующие симптомы:
побеление кожи;
онемение, отсутствие чувствительности;
боль;
ограничение в движениях.
Тромбы
Чем чаще человек находится то в тепле, то в холоде, тем выше риск образования тромба, особенно тромбоза глубоких вен. Самое главное в холода — это как можно больше двигаться. Например, если вы чувствуете, что замерзаете на остановке, начните активно шагать взад-вперед. Можно попрыгать на месте, забежать в ближайший магазин.
На образование тромба укажут следующие симптомы:
рука или нога, которая сильно замерзла, вдруг отекла;
у вас поднялась температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ или гриппа нет;
вы стали сильно потеть;
у вас стала часто кружиться голова;
появилась сильная слабость.
Проблемы с легкими
В этом случае главный триггер — распахнутая настежь форточка. Безусловно, проветривать важно и нужно, причем несколько раз в день. Но в холода лучше открывать форточку максимум на 15 минут и при этом лучше покидать помещение.
Многие допускают следующую ошибку: закутываются в одеяло, а потом долго сидят с открытой форточкой. В этом случае холода не ощущаешь, в комнате свежо, но вот холодный воздух оказывает разрушительное воздействие на легкие. В результате человек может пострадать от бронхита или пневмонии.
Сниженный иммунитет
Из-за резкого похолодания организм может хуже бороться с инфекциями,
Чтобы этого избежать, соблюдайте простые правила: всегда одевайтесь по погоде, высыпайтесь, полноценно питайтесь и занимайтесь спортом.
О том, какие продукты помогут иммунитету и быстрее избавят от простуды, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Боли в спине
Неприятные ощущения в спине могут появляться по двум причинам:
вы застудили поясницу, потому что легко оделись;
из-за скачков температуры изменилось атмосферное давление, что сказалось на вашем самочувствии.
Если вы понимаете, что боль в спине появляется только при резкой смене погоды, то старайтесь в эти дни недолго находиться на улице. Будет хорошо, если вы ляжете спать пораньше и измерите артериальное давление — важно, чтобы оно было в норме.
Кстати, есть «красные флаги» боли в спине, в некоторых случаях ее точно нельзя игнорировать и пытаться лечиться самостоятельно. Подробнее ЗДЕСЬ.