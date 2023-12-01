Тромбы, боль в спине и еще 3 возможных последствия резкого похолодания

Чем чаще человек находится то в тепле, то в холоде, тем выше риск образования тромба, особенно тромбоза глубоких вен. Самое главное в холода — это как можно больше двигаться. Например, если вы чувствуете, что замерзаете на остановке, начните активно шагать взад-вперед. Можно попрыгать на месте, забежать в ближайший магазин.