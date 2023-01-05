Морозы до минус 53 градусов
Самые сильные морозы в ближайшие дни ожидают в Магаданской области, Якутии и на Чукотке — там температура будет опускаться до минус 48–53 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России
— В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми — до 30–39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23–25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21 градуса, в Астраханской области — до 17–19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15–17 градусов мороза, —
По его словам, в Петербурге с 5 по 9 января градусник термометра будет опускаться до 23–35 градусов мороза. А в столице с 6 по 10 января ожидается самая холодная пятидневка в этом веке — морозы до 29 градусов.
Как
— Основное похолодание, которое распространяется с Архангельской области, заденет Центральный регион, Москву. А Санкт-Петербург останется с краю очень холодной воздушной массы, — успокоил петербуржцев Александр Колесов.
По словам синоптика, самое аномальное начало января было даже не в 1942 году — тогда рекордные январские морозы пришли со второй декады, а в 1987 году — столбик термометра опускался до минус 23,8 градуса. Два раза аномальные морозы стояли и в этом веке — в 2003 году (-19,9 градуса) и в 2016-м (-16,6).
Как защититься от переохлаждения и обморожений
Один из главных способов защиты себя при таких сильных холодах — по возможности не выходить на улицу или по крайней мере стараться перемещаться перебежками. Но что делать, если по каким-то причинам вам все-таки надо выходить и меньше времени быть на улице не получится?
Как напомнил Валерий Вечорко, главный врач клинической больницы им. Филатова, к обморожению могут привести, например, длительное время без движения — например, при ожидании транспорта на остановке, а также тесная обувь или привычка ходить без шапки.
В своем телеграм-канале врач
Главный врач московской клинической больницы №15 имени Филатова
Держите ноги в тепле. Обувь должна быть свободной, непромокаемой, на толстой подошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки.
Пальцы рук замерзают быстрее всего. Поэтому не забывайте надевать теплые перчатки или варежки.
Обязательно закрывайте уши и лицо. На этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. Натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза.
Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если это не помогает, постарайтесь быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение.
Если все же обморожения избежать не удалось, по словам Валерия Вечорко, надо:
аккуратно снять обувь и одежду;
надеть сухое белье;
укутаться в одеяло;
выпить теплый чай, чтобы организм постепенно отогревался изнутри;
а в случае сильного обморожения вызвать скорую.
А вот о таком популярном средстве первой помощи на морозе как алкоголь доктор настоятельно советует забыть.
- Не заставляйте пострадавшего пить спиртное. Это распространенная ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами, — говорит доктор.
Кстати
Как понять, что это обморожение? Среди его главных признаков называют:
побеление кожи,
онемение, отсутствие чувствительности,
боль,
ограничение в движениях.
В этих случаях без помощи врача не обойтись — вызывайте скорую или отправляйтесь в травмпункт.