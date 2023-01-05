— В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми — до 30–39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23–25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21 градуса, в Астраханской области — до 17–19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15–17 градусов мороза, — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.

По его словам, в Петербурге с 5 по 9 января градусник термометра будет опускаться до 23–35 градусов мороза. А в столице с 6 по 10 января ожидается самая холодная пятидневка в этом веке — морозы до 29 градусов.