Эти 5 ночных симптомов предупреждают, что вам грозит инсульт

Ученые Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде после изучения данных нескольких десятков тысяч человек сделали вывод, что риск инсульта заметно повышается у тех людей, кто страдает от проблем со сном.
Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology,
Ученые обнаружили, что если у вас есть пять и больше симптомов бессонницы, то риск инсульта повышается на 51% по сравнению с теми, у кого нет проблем со сном. Исследователи учитывали и другие факторы риска инсульта.
Признаки, которые увеличивают риск инсульта:
проблемы с засыпанием;
слишком раннее пробуждение и невозможность уснуть;
частое пробуждение среди ночи;
утром ощущение усталости;
дневная сонливость.
Также к признакам бессонницы ученые относят усиление тревоги и депрессии, раздражительность, проблемы с памятью, невозможность концентрироваться, учащение ошибок и несчастных случаев.
Исследователи отмечают: даже если у человека наблюдаются от одного до четырех перечисленных симптомов, риск инсульта все равно повышен на 16%.
«Есть множество способов улучшить качество сна, разобравшись с причинами проблемы бессонницы, и, как следствие, значительно снизить риск возникновения инсульта», — говорится в заявлении ведущего автора исследования.
Как связаны бессонница и другие заболевания
«Плохое качество сна нарушает способность организма регулировать обмен веществ, давление и воспалительные процессы, а это как раз все факторы риска инсульта, — объяснила Филлис Зи, директор Центра медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго. — Плохой сон способствует развитию гипертонии, которая дает толчок многим сердечно-сосудистым заболеваниям».
Эксперт отмечает, что ряд исследований подтверждают: бессонница может спровоцировать не только инсульт, но и ряд других серьезных патологий, например диабет, деменцию и другие.
Снизить риски поможет полноценный ночной сон не менее 7 часов, правильное питание и регулярная физическая активность, отмечают врачи.
Ранее врач-онколог рассказал, что бессонница также способствует набору лишнего веса. Из-за недосыпа повышается чувство голода, так как во время сна наши жировые клетки вырабатывают гормон лептин, который отвечает за чувство сытости.
«Когда мы сокращаем сон, лептина вырабатывается меньше и повышается содержание другого гормона — грелина, который стимулирует аппетит. Четырехчасовой сон увеличивает аппетит на 900 калорий в сутки. Лишний вес, как известно, один из факторов развития рака. Я уже не говорю про различные другие заболевания, в том числе предшествующие онкологии», — предостерегает Иван Карасев.