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Эти 5 ночных симптомов предупреждают, что вам грозит инсульт

Исследователи рассказали о признаках, которые повышают риск инсульта на 51%. Однако снизить вероятность острого нарушения кровоснабжения головного мозга вполне возможно.

8 июня 2023
инсульт бессонница
Источник:
iStockphoto

Ученые Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде после изучения данных нескольких десятков тысяч человек сделали вывод, что риск инсульта заметно повышается у тех людей, кто страдает от проблем со сном.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, пишет издание CNN.

Ученые обнаружили, что если у вас есть пять и больше симптомов бессонницы, то риск инсульта повышается на 51% по сравнению с теми, у кого нет проблем со сном. Исследователи учитывали и другие факторы риска инсульта.

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Признаки, которые увеличивают риск инсульта:

  • проблемы с засыпанием;

  • слишком раннее пробуждение и невозможность уснуть;

  • частое пробуждение среди ночи;

  • утром ощущение усталости;

  • дневная сонливость.

Также к признакам бессонницы ученые относят усиление тревоги и депрессии, раздражительность, проблемы с памятью, невозможность концентрироваться, учащение ошибок и несчастных случаев.

Исследователи отмечают: даже если у человека наблюдаются от одного до четырех перечисленных симптомов, риск инсульта все равно повышен на 16%.

«Есть множество способов улучшить качество сна, разобравшись с причинами проблемы бессонницы, и, как следствие, значительно снизить риск возникновения инсульта», — говорится в заявлении ведущего автора исследования.

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Как связаны бессонница и другие заболевания

«Плохое качество сна нарушает способность организма регулировать обмен веществ, давление и воспалительные процессы, а это как раз все факторы риска инсульта, — объяснила Филлис Зи, директор Центра медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго. — Плохой сон способствует развитию гипертонии, которая дает толчок многим сердечно-сосудистым заболеваниям».

Эксперт отмечает, что ряд исследований подтверждают: бессонница может спровоцировать не только инсульт, но и ряд других серьезных патологий, например диабет, деменцию и другие.

Снизить риски поможет полноценный ночной сон не менее 7 часов, правильное питание и регулярная физическая активность, отмечают врачи.

Ранее врач-онколог рассказал, что бессонница также способствует набору лишнего веса. Из-за недосыпа повышается чувство голода, так как во время сна наши жировые клетки вырабатывают гормон лептин, который отвечает за чувство сытости.

«Когда мы сокращаем сон, лептина вырабатывается меньше и повышается содержание другого гормона — грелина, который стимулирует аппетит. Четырехчасовой сон увеличивает аппетит на 900 калорий в сутки. Лишний вес, как известно, один из факторов развития рака. Я уже не говорю про различные другие заболевания, в том числе предшествующие онкологии», — предостерегает Иван Карасев.

Автор текста:Анна Майская
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