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Исследование: сон с незашторенными окнами повышает риск инсульта на 43%

Порой даже незначительные, на первый взгляд, мелочи могут разрушительно влиять на ваше здоровье — не здесь и сейчас, а в перспективе.

27 марта 20241
сон
Источник:
iStockphoto

Вы наверняка слышали и ощущали на себе, что недосып здоровее нас точно не делает. Однако очень важно не только то, как долго вы спите, но и качество ночного отдыха. Например, очень важно перед сном проветривать спальню. Не менее важно тщательно зашторивать окна. И дело не только в том, что в полной темноте вы лучше выспитесь.

Как выяснили китайские ученые, сон с незашторенными окнами может повысить риск инсульта на 43%. В первую очередь это актуально для жителей больших городов, чьи окна выходят на хорошо освещенные улицы.

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Для исследования, опубликованного в журнале Stroke, ученые привлекли 28 300 человек из китайского портового города Нинбо. Средний возраст участников эксперимента составил 62 года. У каждого из них ранее в истории болезни не было ни аневризмы, ни инсульта.

На протяжении шести лет, с 2015 по 2021 год, авторы работы следили за добровольцами, фиксируя случаи инсульта или других цереброваскулярных заболеваний в медицинских картах больниц. Всего они выявили 1278 случаев, из которых 900 были инсультами.

Затем ученые соотнесли полученные данные и спутниковые изображения города, которые использовали для оценки светового загрязнения. После этого они скорректировали полученные данные с учетом возраста, пола и дохода, чтобы предположить риск развития цереброваскулярных заболеваний при воздействии света в ночное время.

В итоге выяснилось: воздействие яркого света ночью заставляет наш организм подавлять секрецию мелатонина. И это влияет сразу на уровень глюкозы в крови и артериальное давление, что и может стать триггером инсульта.

Признаки инсульта

  1. Внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела.

  2. Внезапное нарушение речи или понимания речи.

  3. Внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах.

  4. Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации движений.

  5. Внезапная сильная головная боль без известной причины.

Если вы заметили у себя или у кого-то из окружающих подобные симптомы, нужно вызывать скорую. Чем быстрее человеку окажут помощь, тем легче пройдет период восстановления после инсульта.

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Кстати

В погоне за стройной фигурой люди готовы пойти на самые разные эксперименты. В последнее время все большую популярность набирает интервальное голодание.

И действительно, метод кажется простым и понятным: просто не ешь в определенные часы — и все у тебя хорошо. Однако на самом деле у этого способа похудения могут быть очень неприятные побочные эффекты. Например, ученые выяснили: интервальное голодание может повысить риски смерти от инсульта и инфаркта. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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