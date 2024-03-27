Исследование: сон с незашторенными окнами повышает риск инсульта на 43%

Вы наверняка слышали и ощущали на себе, что недосып здоровее нас точно не делает. Однако очень важно не только то, как долго вы спите, но и качество ночного отдыха. Например, очень важно перед сном проветривать спальню. Не менее важно тщательно зашторивать окна. И дело не только в том, что в полной темноте вы лучше выспитесь.