Исследование: сон с незашторенными окнами повышает риск инсульта на 43%

Вы наверняка слышали и ощущали на себе, что недосып здоровее нас точно не делает. Однако очень важно не только то, как долго вы спите, но и качество ночного отдыха. Например, очень важно перед сном проветривать спальню. Не менее важно тщательно зашторивать окна. И дело не только в том, что в полной темноте вы лучше выспитесь.
Как выяснили китайские ученые, сон с незашторенными окнами может повысить риск инсульта на 43%. В первую очередь это актуально для жителей больших городов, чьи окна выходят на хорошо освещенные улицы.
Для исследования, опубликованного в журнале
На протяжении шести лет, с 2015 по 2021 год, авторы работы следили за добровольцами, фиксируя случаи инсульта или других цереброваскулярных заболеваний в медицинских картах больниц. Всего они выявили 1278 случаев, из которых 900 были инсультами.
Затем ученые соотнесли полученные данные и спутниковые изображения города, которые использовали для оценки светового загрязнения. После этого они скорректировали полученные данные с учетом возраста, пола и дохода, чтобы предположить риск развития цереброваскулярных заболеваний при воздействии света в ночное время.
В итоге выяснилось: воздействие яркого света ночью заставляет наш организм подавлять секрецию мелатонина. И это влияет сразу на уровень глюкозы в крови и артериальное давление, что и может стать триггером инсульта.
Признаки инсульта
Внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела.
Внезапное нарушение речи или понимания речи.
Внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах.
Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации движений.
Внезапная сильная головная боль без известной причины.
Если вы заметили у себя или у кого-то из окружающих подобные симптомы, нужно вызывать скорую. Чем быстрее человеку окажут помощь, тем легче пройдет период восстановления после инсульта.
Кстати
В погоне за стройной фигурой люди готовы пойти на самые разные эксперименты. В последнее время все большую популярность набирает интервальное голодание.
И действительно, метод кажется простым и понятным: просто не ешь в определенные часы — и все у тебя хорошо. Однако на самом деле у этого способа похудения могут быть очень неприятные побочные эффекты. Например, ученые выяснили: интервальное голодание может повысить риски смерти от инсульта и инфаркта. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.