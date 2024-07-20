Тренер Прыгунов объяснил, что будет, если постоянно пить протеиновые коктейли

Прежде всего протеиновые коктейли и добавки, а также батончики не стоит употреблять людям, которые страдают патологиями почек. Именно на них ложится наибольшая нагрузка при переработке белков (наряду с печенью). Кроме того, нельзя употреблять протеиновые коктейли и людям, которые страдают от подагры. Также не стоит употреблять коктейли детям, людям с онкологией, аллергикам, страдающим от реакций на молочные продукты и сою.