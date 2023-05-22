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Вопрос врачу: «У меня низкий общий белок в крови. В чем причина?»

22 мая 2023
общий белок в крови
Источник:
iStockphoto

Сдала биохимический анализ крови. Сама, не по назначению врача. И он показал, что общий белок в крови ниже нормы. С чем это может быть связано?

Елена, 41 год

Екатерина Терентьева
Терапия

Этот показатель используется для профилактического обследования, а также при диагностике и контроле течения различных заболеваний:

  • печени;

  • почек;

  • желудочно-кишечного тракта;

  • рака;

  • острых и хронических инфекций.

Также на него смотрят для контроля жестких диет, несбалансированного питания и в рамках мониторинга лечения некоторыми препаратами.

Низкий общий белок

Снижение содержания общего белка в сыворотке крови — распространенный симптом, который бывает при разных патологических состояниях. Среди возможных причин понижения показателя относительно нормы могут быть:

  1. острые и хронические кровотечения;

  2. тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы);

  3. токсические поражения печени;

  4. наследственные нарушения обмена веществ;

  5. недостаточное употребление белковой пищи (например, при анорексии, вегетарианстве, монодиетах).

Высокий общий белок

Повышение концентрации общего белка в крови бывает на фоне обезвоживания, хронических, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Активная физическая нагрузка также может приводить к росту уровня белка — приблизительно на 10% от нормы.

А еще возможно ложное повышение уровня общего белка. Такое происходит из-за длительного наложения жгута при взятии крови.

«Любое отклонение от референсных значений в биохимическом анализе крови требует интерпретации врача. Это важно, потому что врач оценивает не только результаты одного анализа, но и жалобы, историю болезни, результаты других исследований», — напомнила специалист.

Автор текста:Анастасия Романова
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