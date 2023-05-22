Вопрос врачу: «У меня низкий общий белок в крови. В чем причина?»

Сдала биохимический анализ крови. Сама, не по назначению врача. И он показал, что общий белок в крови ниже нормы. С чем это может быть связано?
Елена, 41 год
Этот показатель используется для профилактического обследования, а также при диагностике и контроле течения различных заболеваний:
печени;
почек;
желудочно-кишечного тракта;
рака;
острых и хронических инфекций.
Также на него смотрят для контроля жестких диет, несбалансированного питания и в рамках мониторинга лечения некоторыми препаратами.
Низкий общий белок
Снижение содержания общего белка в сыворотке крови — распространенный симптом, который бывает при разных патологических состояниях. Среди возможных причин понижения показателя относительно нормы могут быть:
острые и хронические кровотечения;
тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы);
токсические поражения печени;
наследственные нарушения обмена веществ;
недостаточное употребление белковой пищи (например, при анорексии, вегетарианстве, монодиетах).
Высокий общий белок
Повышение концентрации общего белка в крови бывает на фоне обезвоживания, хронических, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Активная физическая нагрузка также может приводить к росту уровня белка — приблизительно на 10% от нормы.
А еще возможно ложное повышение уровня общего белка. Такое происходит из-за длительного наложения жгута при взятии крови.
«Любое отклонение от референсных значений в биохимическом анализе крови требует интерпретации врача. Это важно, потому что врач оценивает не только результаты одного анализа, но и жалобы, историю болезни, результаты других исследований», — напомнила специалист.