Чудо-злак, по которому сходят с ума сторонники ЗОЖ: 3 причины чаще включать в рацион амарант

Амарант относят к так называемым псевдоцереалам, как, кстати, и гречиху. Псевдоцереалы — это растения, дающие плоды или семена, которые используют как злаки, хотя с ботанической точки зрения они ими не являются. Как рассказала кандидат биологических наук Лидия Мирошниченко, амарант — древнейшее растение, семена которого находили еще при раскопках стоянок первобытного человека эпохи позднего палеолита.