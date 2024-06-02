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Чудо-злак, по которому сходят с ума сторонники ЗОЖ: 3 причины чаще включать в рацион амарант

Амарант стоит попробовать не только тем, кто стремится к разнообразному питанию. Этот продукт отлично подойдет веганам и вегатарианцам, пожилым людям и тем, кто не переносит глютен.

2 июня 2024Обсудить
Чудо-злак, по которому сходят с ума сторонники ЗОЖ: 3 причины чаще включать в рацион амарант
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iStockphoto

Амарант относят к так называемым псевдоцереалам, как, кстати, и гречиху. Псевдоцереалы — это растения, дающие плоды или семена, которые используют как злаки, хотя с ботанической точки зрения они ими не являются. Как рассказала кандидат биологических наук Лидия Мирошниченко, амарант — древнейшее растение, семена которого находили еще при раскопках стоянок первобытного человека эпохи позднего палеолита.

По словам специалиста, особый интерес к использованию псевдоцереалов для разработки питательных продуктов появился, когда начало расти число людей с непереносимостью глютена — белка злаковых культур, употребление которого связывают с рядом клинических расстройств. В псевдозерновых культурах глютена нет.

Лидия Мирошниченко
Биология

Кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ООО «Русская олива»

«Псевдоцереальные зерна принадлежат к двудольным видам растений и становятся современной тенденцией в рационе человека в качестве безглютеновых зерен с превосходной пищевой и нутрицевтической ценностью», — объясняет Лидия Мирошниченко.

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Чем полезен амарант

Кандидат биологических наук перечислила полезные свойства амаранта, которые уже успели сделать его популярным среди сторонников ЗОЖ.

1. Много белка

Если сравнить амарант с гречкой, содержание белка в них будет приблизительно одинаковым. Однако амарант богаче пищевыми волокнами и минеральными веществами, а вот крахмала в нем меньше.

В среднем семена амаранта содержат 14-18% белка, а также такие аминокислоты, как треонин, фенилаланин, тирозин и триптофан.

2. Белок лучше, чем даже у молока

Если оценивать идеальный белок по 100-бальной системе СКОР (способ сравнения белков с идеальным для человека), то по количеству совпадений с ним

  • белок амаранта наберет 75 баллов,

  • молочный белок — 72 балла,

  • соевый белок — 68 баллов,

  • белок ячменя — 63 балла,

  • белок пшеницы — 58 баллов,

  • кукурузный белок — 44 балла.

«Высокое содержание белка делает амарант подходящим для вегетарианской и веганской диеты, а также для пожилых людей, которым требуется легкоусвояемая пища», — резюмирует кандидат биологических наук.

3. Содержит уникальное по составу масло

Амарантовое масло, которое делают из семян растения, широко используется для профилактики и лечения различных заболеваний, нарушений обмена веществ, поддержки иммунитета.

По словам Лидии Мирошниченко, в амарантовом масле намного больше токоферолов (витамин Е), чем, например, в масле облепихи, которое тоже ценится своими полезными свойствами.

Кроме того, в нем содержится целый комплекс биологически активных веществ: полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F), фитостеролы. Но особенно, по словам кандидата биологических наук, интересен сквален. Его в амарантовом масле рекордное количество — около 8%.

«Сквален — одно из наиболее важных биологически активных соединений, играющее ключевую роль в регуляции липидного и стероидного обмена в организме. Это предшественник многих стероидных гормонов, холестерина и витамина D», — пояснила специалист.

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Кому противопоказан амарант

По словам Лидии Мирошниченко, особых противопоказаний при употреблении зерен амаранта нет. Однако употребление листьев этого растения, в которых есть щавелевая кислота, может создать трудности в усвоении организмом цинка, кальция и других минералов.

«Поэтому листья не рекомендуются тем, кто страдает заболеваниями почек, ревматоидным артритом или подагрой», — уточняет эксперт.

Также с учетом высокого содержания белка амарант не стоит сочетать с другими белковыми продуктами — мясом, яйцами, молоком.

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Полезный рецепт: амарантовая каша с тыквой

Из амаранта готовят много разных блюд, включая смузи, печенье и даже бургеры. Лидия Мирошниченко поделилась рецептом каши из амаранта и тыквы.

Вам потребуется:

  • 200 г амарантового зерна,

  • 200 мл растительного молока (овсяного, миндального или кокосового),

  • 250 г тыквы,

  • 100 г арахисовой пасты,

  • 2 ст. л. оливкового масла,

  • 50 г арахиса,

  • 1 ст. ложка меда,

  • 1 ст. ложка амарантового масла,

  • соль.

Замочите амарантовую крупу в прохладной воде на 2–3 часа или на ночь. Также заранее достаньте арахисовую пасту из холодильника, чтобы она стала мягкой.

Итак, начинаем готовить.

  1. Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте жаропрочную форму оливковым маслом.

  2. Нарежьте тыкву кубиками и выложите в форму. Полейте оставшимся оливковым маслом и запекайте в духовке на среднем уровне 15–20 минут, пока тыква не станет мягкой. После этого полейте тыкву медом и перемешайте.

  3. Далее замоченную амарантовую крупу тщательно промойте под проточной водой. Переложите в сотейник, добавьте 100 мл горячей воды и доведите до кипения. Затем влейте растительное молоко, посолите и готовьте под крышкой на медленном огне 25–30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды. Снимите с огня, накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.

  4. Обжарьте арахис на сковороде без масла до золотистого цвета, постоянно помешивая лопаткой, около 2–3 минут. Остудите и порубите ножом.

  5. Разложите горячую кашу в тарелки, добавьте запеченную тыкву, арахисовую пасту, полейте амарантовым маслом и посыпьте порубленным арахисом.

Автор текста:Анастасия Романова
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