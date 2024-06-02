Чудо-злак, по которому сходят с ума сторонники ЗОЖ: 3 причины чаще включать в рацион амарант

Амарант относят к так называемым псевдоцереалам, как, кстати, и гречиху. Псевдоцереалы — это растения, дающие плоды или семена, которые используют как злаки, хотя с ботанической точки зрения они ими не являются. Как рассказала кандидат биологических наук Лидия Мирошниченко, амарант — древнейшее растение, семена которого находили еще при раскопках стоянок первобытного человека эпохи позднего палеолита.
По словам специалиста, особый интерес к использованию псевдоцереалов для разработки питательных продуктов появился, когда начало расти число людей с непереносимостью глютена — белка злаковых культур, употребление которого связывают с рядом клинических расстройств. В псевдозерновых культурах глютена нет.
Кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ООО «Русская олива»
«Псевдоцереальные зерна принадлежат к двудольным видам растений и становятся современной тенденцией в рационе человека в качестве безглютеновых зерен с превосходной пищевой и нутрицевтической ценностью», — объясняет Лидия Мирошниченко.
Чем полезен амарант
Кандидат биологических наук перечислила полезные свойства амаранта, которые уже успели сделать его популярным среди сторонников ЗОЖ.
1. Много белка
Если сравнить амарант с гречкой, содержание белка в них будет приблизительно одинаковым. Однако амарант богаче пищевыми волокнами и минеральными веществами, а вот крахмала в нем меньше.
В среднем семена амаранта содержат 14-18% белка, а также такие аминокислоты, как треонин, фенилаланин, тирозин и триптофан.
2. Белок лучше, чем даже у молока
Если оценивать идеальный белок по 100-бальной системе СКОР (способ сравнения белков с идеальным для человека), то по количеству совпадений с ним
белок амаранта наберет 75 баллов,
молочный белок — 72 балла,
соевый белок — 68 баллов,
белок ячменя — 63 балла,
белок пшеницы — 58 баллов,
кукурузный белок — 44 балла.
«Высокое содержание белка делает амарант подходящим для вегетарианской и веганской диеты, а также для пожилых людей, которым требуется легкоусвояемая пища», — резюмирует кандидат биологических наук.
3. Содержит уникальное по составу масло
Амарантовое масло, которое делают из семян растения, широко используется для профилактики и лечения различных заболеваний, нарушений обмена веществ, поддержки иммунитета.
По словам Лидии Мирошниченко, в амарантовом масле намного больше токоферолов (витамин Е), чем, например, в масле облепихи, которое тоже ценится своими полезными свойствами.
Кроме того, в нем содержится целый комплекс биологически активных веществ: полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F), фитостеролы. Но особенно, по словам кандидата биологических наук, интересен сквален. Его в амарантовом масле рекордное количество — около 8%.
«Сквален — одно из наиболее важных биологически активных соединений, играющее ключевую роль в регуляции липидного и стероидного обмена в организме. Это предшественник многих стероидных гормонов, холестерина и витамина D», — пояснила специалист.
Кому противопоказан амарант
По словам Лидии Мирошниченко, особых противопоказаний при употреблении зерен амаранта нет. Однако употребление листьев этого растения, в которых есть щавелевая кислота, может создать трудности в усвоении организмом цинка, кальция и других минералов.
«Поэтому листья не рекомендуются тем, кто страдает заболеваниями почек, ревматоидным артритом или подагрой», — уточняет эксперт.
Также с учетом высокого содержания белка амарант не стоит сочетать с другими белковыми продуктами — мясом, яйцами, молоком.
Полезный рецепт: амарантовая каша с тыквой
Из амаранта готовят много разных блюд, включая смузи, печенье и даже бургеры. Лидия Мирошниченко поделилась рецептом каши из амаранта и тыквы.
Вам потребуется:
200 г амарантового зерна,
200 мл растительного молока (овсяного, миндального или кокосового),
250 г тыквы,
100 г арахисовой пасты,
2 ст. л. оливкового масла,
50 г арахиса,
1 ст. ложка меда,
1 ст. ложка амарантового масла,
соль.
Замочите амарантовую крупу в прохладной воде на 2–3 часа или на ночь. Также заранее достаньте арахисовую пасту из холодильника, чтобы она стала мягкой.
Итак, начинаем готовить.
Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте жаропрочную форму оливковым маслом.
Нарежьте тыкву кубиками и выложите в форму. Полейте оставшимся оливковым маслом и запекайте в духовке на среднем уровне 15–20 минут, пока тыква не станет мягкой. После этого полейте тыкву медом и перемешайте.
Далее замоченную амарантовую крупу тщательно промойте под проточной водой. Переложите в сотейник, добавьте 100 мл горячей воды и доведите до кипения. Затем влейте растительное молоко, посолите и готовьте под крышкой на медленном огне 25–30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды. Снимите с огня, накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.
Обжарьте арахис на сковороде без масла до золотистого цвета, постоянно помешивая лопаткой, около 2–3 минут. Остудите и порубите ножом.
Разложите горячую кашу в тарелки, добавьте запеченную тыкву, арахисовую пасту, полейте амарантовым маслом и посыпьте порубленным арахисом.