Теперь точно выспитесь: терапевт Кочетова объяснила, как выбрать беруши

«Беруши делятся на одноразовые и многоразовые. Одноразовые сделаны из воска или мягкой силиконовой пены. Такие беруши не подлежат повторному использованию . Перед тем как вставить их в уши, необходимо самостоятельно придать им анатомическую форму, — рассказывает терапевт Елена Кочетова. — Многоразовые изделия могут быть изготовлены из пенопропилена, а также из медицинского или листового силикона. Срок эксплуатации варьируется от двух недель и более».